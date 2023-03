Κοινωνία

Νίκαια: φωτιά σε διαμέρισμα - απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 8 το βράδυ σε διαμέρισμα επί της οδού Βιθυνίας στη Νίκαια. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για διαμέρισμα πρώτου ορόφου και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προχώρησαν στον απεγκλωβισμό μίας γυναίκας ηλικίας 58 ετών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για άλλα άτομα εγκλωβισμένα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

