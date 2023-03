Κόσμος

Ιταλία - Λαμπεντούζα: Χιλιάδες μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ώρες στο νησί

Συνολικά, οι αφίξεις πλεούμενων και οι επιχειρήσεις διάσωσης ξεπέρασαν τις σαράντα.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, στο μικρό νησί της Λαμπεντούζα, νότια της Σικελίας, έφτασαν πάνω από δυο χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες.

Συνολικά, οι αφίξεις πλεούμενων και οι επιχειρήσεις διάσωσης ξεπέρασαν τις σαράντα. Έσπευσαν σε βοήθεια ταχύπλοα της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας, του λιμενικού και σκάφη μη κυβερνητικών οργανισμών.

Πολλοί από τους μετανάστες και πρόσφυγες που έφτασαν στην Ιταλία τις τελευταίες δυο ημέρες, προέρχονται από το Καμερούν, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Γουινέα και τον Νίγηρα.

Παράλληλα, συνεχίζουν να παρουσιάζουν διαρκή αύξηση και οι αφίξεις «απελπισμένων της θάλασσας» από την Τυνησία. Το κέντρο πρώτης υποδοχής της Λαμπεντούζα, από χθες είναι και πάλι υπερπλήρες.

