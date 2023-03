Υγεία - Περιβάλλον

Γιατί χρειάζεται καρδιολογικός έλεγχος μετά από λοίμωξη COVID-19;

Απαραίτητος κρίνεται ο έλεγχος της καρδιάς, για τυχόν συνέπειες από την νόσηση από κορονοϊό, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ανάμεσα στα όργανα που προσβάλλει ο νέος κορονοϊός είναι και η καρδιά. Η προσβολή αυτή μπορεί να συμβεί είτε κατά τη διάρκεια της νόσησης, είτε μετά από αυτήν, οπότε αφορά και το σύνδρομο long covid.

Το σύνδρομο εμφανίζεται με διάφορα συμπτώματα και επιπλοκές, που εμμένουν ή εμφανίζονται δύο με τέσσερις εβδομάδες μετά από λοίμωξη COVID-19. Αφορά κυρίως τους πνεύμονες, αλλά και άλλα όργανα, όπως την καρδιά.

«Ειδικότερα στην καρδιά μπορεί να εκδηλωθεί ως μυοκαρδίτιδα, που είναι φλεγμονή, ή ως περικαρδίτιδα, δηλαδή φλεγμονή του σάκου που την περιβάλλει» επισημαίνει ο δρ Ιωάννης Παληός M.D, Ph.D, Καρδιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς στο Metropolitan Hospital. Ας σημειωθεί ότι και οι δύο φλεγμονές μπορεί να προκληθούν επίσης από κάποιο άλλο μικρόβιο ή ιό, ή ακόμη και από κάποιο αυτοάνοσο νόσημα.

Τα συμπτώματά μπορεί να είναι από ήπια όπως πόνος, σφίξιμο, αίσθημα βάρους στο θώρακα («πλάκωμα»), δύσπνοια, αρρυθμίες, ταχυκαρδία, υπόταση έως πιο σοβαρά σχετιζόμενα με λιποθυμία-συγκοπή ή με θρομβωτικά επεισόδια».

Πώς ελέγχεται η καρδιά μετά από COVID-19

Μετά από λοίμωξη COVID-19 επιβάλλεται μια επίσκεψη στον καρδιολόγο. Ο ειδικός θα ξεκινήσει με τις συνήθεις εξετάσεις, δηλαδή την κλινική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το triplex καρδιάς, αλλά μπορεί να ζητήσει και πιο εξειδικευμένο έλεγχο, όπως μια αιματολογική εξέταση που λέγεται τροπονίνη και είναι ειδική για μυοκαρδιακή βλάβη και μια απεικονιστική, δηλαδή μαγνητική τομογραφία καρδιάς, ειδική για τη διάγνωση της μυοκαρδίτιδας ή της περικαρδίτιδας μετά από λοίμωξη COVID-19.

Gold standard εξέταση

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς είναι μια εξέταση εύκολη, ασφαλής, ανώδυνη, χωρίς ακτινοβολία και έχει ποσοστό επιτυχίας έως 99% στη διάγνωση ή τον αποκλεισμό της διάγνωσης της μυοκαρδίτιδας ή της περικαρδίτιδας μετά από COVID-19. Γι’ αυτό αποτελεί τη λεγόμενη gold standard εξέταση στην πιθανή διάγνωση της μυοκαρδίτιδας ή της περικαρδίτιδας.

Μυοκαρδίτιδα, Περικαρδίτιδα: Τι πρέπει να γνωρίζετε

«Η οξεία μυοκαρδίτιδα μπορεί να επιδεινώσει σημαντικά την καρδιακή λειτουργία γι’ αυτό και χρειάζεται την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή, ξεκούραση, αποχή από την εργασία και τον αθλητισμό και καρδιολογική παρακολούθηση από τρεις έως έξι μήνες μετά τη διάγνωσή και ενίοτε και περισσότερο.

Η οξεία περικαρδίτιδα χρειάζεται επίσης ξεκούραση συνήθως μικρότερης διάρκειας και σπανιότερα συνδυασμό χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής με ξεκούραση. Γενικά, καλό είναι να γνωρίζετε τα πιθανά συμπτώματα της μυοκαρδίτιδας και της περικαρδίτιδας και εφόσον έχετε αυτά ή παρόμοια συμπτώματα να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια, ακόμα και αν δεν έχετε νοσήσει από COVID-19», καταλήγει ο δρ Παληός.