“Μαγειρέματα” όπως μόνο η ΓΙΩΤΗΣ ξέρει!

Ο σύμμαχος στην κουζίνα για ευκολία, νοστιμιά, επιτυχία και οικονομία.

Σε ανακοίνωση της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ, αναφέρονται τα εξής:

«Η ΓΙΩΤΗΣ, που εδώ και 3 γενιές, προσφέρει προϊόντα-συμμάχους στην κουζίνα μας, γνωρίζει ότι η Μαγειρική μας βοηθά να γευόμαστε τη χαρά της δημιουργίας ευφάνταστων συνταγών, αλλά και να εκφράζουμε καθημερινά την αγάπη μας στους οικείους μας. Μαγειρεύω σημαίνει δημιουργώ νόστιμες, σπιτικές γεύσεις, φροντίζοντας αυτούς που αγαπώ και απολαμβάνοντας τις στιγμές που μοιράζομαι μαζί τους γύρω από το τραπέζι.

Μέσα από τα «Μαγειρέματα» η ΓΙΩΤΗΣ μας εμπνέει να δημιουργούμε εύκολες συνταγές που θα λατρέψουν όλοι. Με σύμμαχο τα κλασικά, αγαπημένα προϊόντα -Μπεσαμέλ, Πουρές, Κρέπες, Κορν Φλάουρ- αλλά και νέα, όπως Πουρές Πατάτας με Γλυκοπατάτα και Καρότο και Πουρές Πατάτας με Μανιτάρια και γεύση Τρούφας, δημιουργούμε απολαυστικά πιάτα, με σίγουρη ποιότητα, σίγουρο αποτέλεσμα και, τελικά, με σίγουρη οικονομία. Τα «Μαγειρέματα» της ΓΙΩΤΗΣ αποτελούν την ιδανική λύση για να αξιοποιούμε με ευφάνταστο τρόπο, τα υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας, αλλά και το φαγητό που περίσσεψε από την προηγούμενη μέρα, προκειμένου να αποφεύγουμε τη σπατάλη τροφίμων. Με τα «Μαγειρέματα», απλά υλικά μετατρέπονται σε λαχταριστά πιάτα, για καθημερινές, κυριακάτικες, εορταστικές στιγμές φαγητού και για κάθε περίσταση, όπως μόνο η ΓΙΩΤΗΣ ξέρει! Άλλωστε, τελικά, αυτό σημαίνει «Μαγειρέματα ΓΙΩΤΗΣ»: να κάνουμε κάθε μέρα μαζί την αγάπη γεύση!

Για περισσότερα «Μαγειρέματα ΓΙΩΤΗΣ», μπορείτε να επισκέπτεστε καθημερινά το site www.sintages-jotis.gr και να βρίσκετε εκατοντάδες δημιουργικές συνταγές για να εμπνευστείτε.

Καλά Μαγειρέματα!»

