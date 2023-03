Οικονομία

Pricefox: Ανέκαμψε 95% ο τουρισμός στην ΕΕ το 2022

Τι δείχνουν τα στοιχεία και τα ευρήματα από την έρευνα της Pricefox, σχετικά με την πορεία του τουρισμού στην Ελλάδα. Πότε έσπασε το ρεκόρ 14ετίας στην πληρότητα καταλυμάτων.

Σε ανάλυση της Pricefox, σχετικά με τον τουρισμό το 2022, αναφέρονται τα εξής:

«Τα επίπεδα τουρισμού στην Ευρώπη ανέκαμψαν το 2022 φτάνοντας σχεδόν τα επίπεδα πριν την πανδημία, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Στη νέα του έρευνα σχετικά με τον τουρισμό το 2022 στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το Pricefox παρουσιάζει στοιχεία που αποκαλύπτουν την ανάκαμψη του τουρισμού. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που κατέγραψαν την μεγαλύτερη ανάκαμψη, ξεπερνώντας τα επίπεδα της Ε.Ε. στο σύνολό της. Τον Αύγουστο του 2022 κατέγραψε τη μεγαλύτερη πληρότητα ξενοδοχείων και καταλυμάτων της τελευταίας 14ετίας.

Διαβάστε παρακάτω πού έφτασαν τα επίπεδα τουρισμού στην Ελλάδα το 2022.

Το ποσοστό πληρότητας ξενοδοχείων ξεπέρασε και τα προ-κοβιντ επίπεδα στην Ελλάδα το 2022

Το ποσοστό πληρότητας των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων το 2022 ήταν σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το πρώτο μισό του 2021. Ενώ έφτανε, και συχνά ξεπερνούσε, τα επίπεδα πληρότητας πριν την πανδημία (2019) μήνα προς μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα όχι μόνο ανέκαμψε πέρσι, αλλά τις πιο δημοφιλείς περιόδους (Ιούλιο - Σεπτέμβριο) ξεπέρασε τα προ-κορονοϊού επίπεδα. Συγκεκριμένα ο Αύγουστος του 2022 έφτασε το 81%, το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 14ετίας.

Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασε και ο Δεκέμβρης ξεπερνώντας κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες το αντίστοιχο ποσοστό τους 2019, φτάνοντας το 27%.

Παρόμοια ανάκαμψη παρουσίασε κι η υπόλοιπη Ευρώπη, αν και δεν ξεπέρασε κανέναν μήνα τα επίπεδα του 2019.

Το δεύτερο μισό του 2021 είδε σημαντική αύξηση στο ποσοστό πληρότητας των ξενοδοχείων στην Ε.Ε. διατηρώντας μια ποσοστιαία διαφορά με τα επίπεδα του 2019 γύρω στις 10 μονάδες. Τη μικρότερη διαφορά από τα επίπεδα τους 2019 παρουσίασε ο Οκτώβριος με 8 μονάδες διαφορά.

Οι μήνες του Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου το 2022 ήταν οριακά χαμηλότεροι σε πληρότητα από τους ίδιους μήνες το 2019 μαρτυρώντας μία τάση επιστροφής στα κανονικά επίπεδα. Για τους τελευταίους μήνες του 2022 δεν υπάρχουν δεδομένα για την πληρότητα των καταλυμάτων στην Ε.Ε.

Οι αφίξεις σε τουριστικά καταλύματα αυξήθηκαν 80% το 2022

Το 2022 οι αφίξεις σε τουριστικά καταλύματα αυξήθηκαν όλους τους μήνες σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Τη μεγαλύτερη αύξηση την είχε η Αυστρία με 86% (36,8 εκατομμύρια) και ακολουθούν οριακά πιο πίσω η Μάλτα και η Ισλανδία με αύξηση 85% (1,8 εκατομμύρια) και 84% (5,7 εκατομμύρια) αντίστοιχα. Την πέμπτη μεγαλύτερη αύξηση την είχε η Ελλάδα με 80% περισσότερες αφίξεις σε σχέση με το 2021 ξεπερνώντας τα 32 εκατομμύρια.

Τον μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων είχε η Γαλλία με 167,2 εκατομμύρια αφίξεις το 2022 και αύξηση 57% έναντι του 2021.

Από την άλλη μεριά, οι μόνες χώρες με αύξηση μικρότερη του 10% είναι η Τουρκία (5%) και η Εσθονία (8%), ενω η Ρουμανία, η Αλβανία και η Σουηδία παρουσίασαν αύξηση 22%, 26% και 27% αύξηση αντίστοιχα.

Ο συνολικός αριθμός αφίξεων στην Ε.Ε. το 2022 ξεπέρασε τα 915 εκατομμύρια, αύξηση που αγγίζει το 55% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παρά τη μεγάλη αύξηση στις αφίξεις του 2022, τα επίπεδα ήταν ελαφρώς χαμηλότερα με αυτά του 2019. Ο συνολικός αριθμός αφίξεων στην Ε.Ε. ήταν 9% μικρότερος σε σχέση με το 2019 με τη διαφορά στην Ελλάδα να φτάνει μέχρι το 5% όπως και στη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Λιθουανία.

Αύξηση παρουσίασαν μόλις πέντε χώρες: η Αλβανία (11%) η Ισλανδία (9%), η Δανία (6%), η Σερβία (5%) και το Λίχτενσταϊν (2%).

Όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. παρουσίασαν μείωση των αφίξεων σε σχέση με το 2019, με την Εσθονία να δυσκολεύεται να ανακάμψει, έχοντας 44% μειωμένες αυξήσεις.Ακολουθούν η Βουλγαρία (27%), η Σλοβακία (25%), η Λετονία (24%), η Ουγγαρία (23%) και η Β.Μακεδονία με τις αφίξεις να μην φτάνουν το 80% του προ-κορονοϊού επιπέδου. Οριακά λιγότερες αφίξεις είχαν το Βέλγιο (1%) και η Ισπανία (1%).

Οι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα αυξήθηκαν 79% το 2022

Μετά την πτώση που σημειώθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19, ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα της ΕΕ έφτασε τα 2,73 δισεκατομμύρια το 2022. Αυτό σηματοδοτεί μια διαφορά 5% σε σύγκριση με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων το 2019 (2,88 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις). Σε σύγκριση με το 2021 (1,83 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις), οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 49% το 2022.

Κατά τη διάρκεια του 2022, τα στοιχεία του τουρισμού σε όλους τους μήνες ήταν υψηλότερα από τους αντίστοιχους μήνες του 2021, με το τέταρτο τρίμηνο του 2022 να καταγράφει 472 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Αυτή ήταν μια πτώση μόλις 2% σε σύγκριση με το προ πανδημίας τέταρτο τρίμηνο του 2019 (483 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις).

Η Ελλάδα κατέγραψε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό διανυκτερεύσεων 79% φτάνοντας τα 132,6 εκατομμύρια το 2022 εναντι του προηγούμενου έτους. Τη μεγαλύτερη αύξηση την κατέγραψε η Ιρλανδία που κατέγραψε σχεδόν διπλάσιες στον αριθμό διανυκτερεύσεις (92%) σε σχέση με το 2021 ξεπερνώντας τα 28,6 εκατομμύρια. Τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση την παρουσίασε η Πορτογαλία με 80% και 77 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις.

Στις αρχές του 2022, τα επίπεδα τουρισμού ήταν πολύ χαμηλότερα από τους ίδιους μήνες του 2019. Ωστόσο, από τον Μάιο του 2022, η διαφορά έγινε λιγότερο αισθητή. Για το υπόλοιπο του έτους, οι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα ήταν λιγότερο από 5% χαμηλότερες από το 2019 και τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ήταν λιγότερο από 1% χαμηλότερες από τους ίδιους μήνες του 2019.

Τα στοιχεία για το 2022 δείχνουν επίσης ότι οι διανυκτερεύσεις των εγχώριων επισκεπτών ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2019 (1,53 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις το 2022 σε σύγκριση με 1,51 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις το 2019, +1%). Από την άλλη πλευρά, οι νύχτες που πέρασαν οι ξένοι επισκέπτες ήταν κοντά στην πλήρη ανάκαμψη, αλλά ήταν ακόμα αρκετά μακριά (1,20 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις το 2022 σε σύγκριση με 1,36 δισεκατομμύρια το 2019, -12%).

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Λετονία ήταν η πιο μακριά από την πλήρη ανάκαμψη όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις από διεθνείς επισκέπτες (-45% το 2022 σε σύγκριση με το 2019), ακολουθούμενη από τη Σλοβακία (-40%) και τη Λιθουανία (-37%). Η Δανία ήταν το μόνο μέλος της ΕΕ που κατέγραψε αύξηση στις διανυκτερεύσεις από διεθνείς επισκέπτες (+4%), ενώ η Κροατία (-2%) και το Λουξεμβούργο (-3%) πλησίασαν.

Από την άλλη πλευρά, η Μάλτα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στις διανυκτερεύσεις των εγχώριων επισκεπτών (+39% το 2022 σε σύγκριση με το 2019), ακολουθούμενη από την Κύπρο (+35%) και τη Σλοβενία (+25%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στις διανυκτερεύσεις από εγχώριους επισκέπτες καταγράφηκαν στη Σλοβακία (-22%), τη Ρουμανία (-15%) και την Ουγγαρία (-13%), οι οποίες επίσης κατέγραψαν σχετικά μεγάλες μειώσεις στις διανυκτερεύσεις από διεθνείς επισκέπτες (τουλάχιστον -30%).

Η Ελλάδα παρουσίασε μικρή μείωση στις διανυκτερεύσεις το 2022 έναντι του 2019, της τάξεως του 8%.

