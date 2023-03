Τοπικά Νέα

Φωτιά σε σπίτι στην Θεσσαλονίκη - Τρία άτομα στο νοσοκομείο (εικόνες)

Αστυνομικοί απεγκλώβισαν ηλικιωμένη από τον τέταρτο όροφο. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον τέταρτο όροφο ξέσπασε πριν λίγη ώρα στην Άνω Πόλη, στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο, απεγκλώβισαν ηλικιωμένη από τον τέταρτο όροφο. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο καθώς αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. Η ηλικιωμένη φέρεται να είναι η ένοικος του διαμερίσματος που παραδόθηκε στις φλόγες.

Μία 25χρονη γυναίκα η οποία διαμένει σε γειτονικό διαμέρισμα πήδηξε από το μπαλκόνι του τετάρτου ορόφου στον τρίτο και από εκεί με την βοήθεια ενός γείτονα κατάφερε να βγει από την πολυκατοικία. Λίγη ώρα αργότερα, παρέδωσαν στην 25χρονη την γάτα της η οποία είχε παραμείνει στο διαμέρισμα. Η 25χρονη μεταφέρθηκε και αυτή με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας άνδρας ο οποίος απεγκλωβίστηκε από διαμέρισμα.

Επί τόπου έχουν σπεύσει επτά υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η οδός Ολυμπιάδος είναι κλειστή.

