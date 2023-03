Αθλητικά

Μέσι – Εθνική Αργεντινής: Το προπονητικό κέντρο της παίρνει το όνομά του (εικόνες)

Συγκίνηση στην τελετή που έλαβε χώρα στο Μπουένος Άιρες, παρουσία πρώην και νυν παικτών της Εθνικής Αργεντινής.

Ο Λιονέλ Μέσι έχει «γράψει» το όνομά του στην ποδοσφαιρική ιστορία της Αργεντινής, καθώς οδήγησε τον περασμένο Δεκέμβριο την εθνική ομάδα της χώρας στην κατάκτηση του τροπαίου στο Μουντιάλ του Κατάρ, 36 χρόνια μετά τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Έτσι, σε αναγνώριση της προσπάθειάς του στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και ολόκληρης της καριέρας του, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) ανακοίνωσε ότι οι προπονητικές εγκαταστάσεις της εθνικής ομάδας παίρνουν το όνομα του άσου της Παρί Σεν Ζερμέν. Πλέον η «Κάσα ντε Εσέισα» στο Μπουένος Άϊρες, η οποία στεγάζει την εθνική ομάδα, θα είναι γνωστή ως Λιονέλ Αντρές Μέσι «ως φόρος τιμής στον καλύτερο παίκτη στον κόσμο», όπως έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος της AFA, Κλαούντιο Τάπια.

«Καλωσήρθατε στο σπίτι των παγκόσμιων πρωταθλητών» είπε ο Τάπια στην τελετή αποκαλυπτηρίων, στην οποία έδωσαν το «παρών» νυν και πρώην παίκτες της εθνικής Αργεντινής. Από την πλευρά του, ο Μέσι δήλωσε μετά την αποκάλυψη της πλάκας που φέρει το όνομά του: «Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος. Αυτή η τιμή είναι πολύ, πολύ ξεχωριστή. Το να ξέρω ότι αυτό (σ.σ. το «σπίτι» της εθνικής Αργεντινής) θα ονομαστεί Λιονέλ Αντρές Μέσι είναι κάτι πολύ όμορφο».

Υπενθυμίζεται ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ο μοναδικός τίτλος που... έλειπε από τη σπουδαία καριέρα του Μέσι, ο οποίος στη διάρκειά της ψηφίστηκε επτά φορές ως ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, ενώ κατέκτησε -μεταξύ άλλων- το Κόπα Αμέρικα και τέσσερα Champions League.

