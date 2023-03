Παράξενα

Διάρρηξη σε φούρνο με... λεία 7,5 ευρώ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Άτυχοι" στάθηκαν οι διαρρήκτες που μπούκαραν σε φούρνο για να "σηκώσουν" τις εισπράξεις

Διάρρηξη σε φούρνο στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Αγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία και μπήκαν στο εσωτερικό του καταστήματος χωρίς να καταφέρουν να αφαιρέσουν μεγάλο χρηματικό ποσό παρά μόνο 7,5 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το αρτοζαχαροπλαστείο του Ιωάννη Τουρλή είχε γίνει viral μετά την χιουμοριστική ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα ζητήσει πνευματικά δικαιώματα για την λαγάνα με τα ντολμαδάκια που φτιάχνουν στο συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: 14χρονος έστειλε βίντεο με πορνογραφικό υλικό της φίλης του

Ανεμοστρόβιλος - Μισισιπής: Δεκάδες νεκροί από τον “εφιάλτη” που δεν έχει τελειώσει (εικόνες)

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου της εβδομάδας