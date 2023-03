Κοινωνία

“Μοίραζαν” πλαστά έγγραφα στην πλατεία Βικτωρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συλλήψεις για πλαστά διαβατήρια και έγγραφα. Τι βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων.

Συνελήφθησαν, την Παρασκευή (24/3), στο κέντρο της Αθήνας, δύο αλλοδαποί, 33 και 51 ετών, κατηγορούμενοι για πλαστογραφία και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών σχετικά με τη δράση αλλοδαπού, στην Πλατεία Βικτωρίας, ο οποίος κατασκεύαζε και διέθετε σε άλλους αλλοδαπούς νομιμοποιητικά έγγραφα, είτε για την παραμονή τους στην Ελλάδα, είτε για να μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής (24/3) εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ο 51χρονος στην πλατεία Βικτωρίας και στην κατοχή του -και στο μηχανάκι του- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστό διαβατήριο και χρηματικό ποσό. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, εντοπίσθηκε και συνελήφθη ο 33χρονος κατηγορούμενος, ενώ μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 3 υπολογιστές, 2 tablet, -πλήθος πλαστών, κλεμμένων ή δηλωμένων ως απωλεσθέντων εγγράφων, διαφόρων χωρών (διαβατήρια, άδειες διαμονής, κάρτες κ.α.), - εξοπλισμός κατάρτισης πλαστών εγγράφων (εκτυπωτές, συσκευές πλαστικοποίησης, κόφτες φωτογραφιών κ.ά.), εξώφυλλα διαβατηρίων διάφορων χωρών και μήτρες εγγράφων, 24 σφραγίδες Δημόσιων Αρχών και προσώπων.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: 14χρονος έστειλε βίντεο με πορνογραφικό υλικό της φίλης του

Διάρρηξη σε φούρνο με... λεία 7,5 ευρώ!

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου της εβδομάδας