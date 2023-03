Οικονομία

Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS: Οι προθεσμίες και οι έλεγχοι

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα διασύνδεσης και ποιες είναι οι προθεσμίες για τις επιχειρήσεις.

Η αντίστροφη μέτρηση για την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και την μεταβίβαση των φορολογικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ, πλησιάζει και όλα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι εντός του 2023 το σύστημα θα λειτουργεί σε όλο το εύρος της οικονομίας, κάτι που θα περιορίσει την φοροδιαφυγή και ταυτόχρονα να διευρύνει την φορολογική βάση.

Με βάση την πρόσφατη απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις και οι προθεσμίες αναβάθμισης για τις περίπου 300.000 εν λειτουργία Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ) και ΑΔΗΜΕ (Αυτόνομες Δημοσιονομικές Μονάδες Επεξεργασίας).

Όπως προβλέπεται για τις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν κύκλο εργασιών έως και 100.000 ευρώ, ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της αναβάθμισης ορίζεται η 30η Ιουνίου του 2023, ενώ για τις επιχειρήσεις εκείνες που ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, ορίζεται η 31η Ιουλίου του 2023.

Βασικός στόχος και επιδίωξη παραμένει το 2023 να είναι χρονιά σταθμός για τα ελληνικά φορολογικά δεδομένο, όπου όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εν Ελλάδι με τους πλέον εξελιγμένους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.)

Στην ΑΑΔΕ θέλουν να σπάσουν το «απόστημα» που υπάρχει και ενώ κάποια επιχείρηση πληρώνεται για ένα προϊόν ή παροχή υπηρεσίας μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, εντούτοις ταυτόχρονα δεν εκδίδει την αντίστοιχη απόδειξη με αποτέλεσμα, αφενός να χάνεται ένα μέρος φορολογητέας ύλης και αφετέρου να μην αποδίδεται ο ΦΠΑ που έχει εισπραχθεί.

Με το νέο σύστημα, οι ταμειακές και τα POS δεν θα λειτουργούν αυτόνομα στις συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες. Δηλαδή, για πληρωμές με κάρτα δεν θα επιτρέπεται να εισάγεται με πληκτρολόγηση στο POS το ποσό πληρωμής. Το ποσό θα βγαίνει απευθείας από την ταμειακή μηχανή.

Όπως προβλέπει ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται στην Βουλή, στο εξής όποιος εντοπίζεται να μην αποδίδει ΦΠΑ (φοροκλοπή) θα πληρώνει βαρύτατα πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν και τις 50.000 ευρώ.

Ειδικότερα, με το νέο σύστημα ο έλεγχος θα γίνεται ως εξής:

1. H συναλλαγή ξεκινά από τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ), δηλαδή τις εξελιγμένες ταμειακές μηχανές για τις συναλλαγές λιανικής. Ο χειριστής (υπάλληλος ή καταστηματάρχης) επιλέγει «πληρωμή με κάρτα» και ο ΦΗΜ στέλνει σχετικό αίτημα στο σύστημα πληρωμών με κάρτες EFT/POS.

2. Το σύστημα EFT/POS επιβεβαιώνει αυτόματα στην ταμειακή μηχανή τη λήψη του αιτήματος, θέτοντάς τη σε αναμονή του αποτελέσματος.

3. Το POS συνδέεται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (τράπεζα ή αντίστοιχη υπηρεσία πληρωμών) και λαμβάνει πληροφορία αν υπήρξε: α) online έγκριση ή β) offline έγκριση ή γ) απόρριψη offline ή δ) διακοπή της συναλλαγής.

4. Το σύστημα EFT/POS αποκρίνεται στην ταμειακή με το τελικό αποτέλεσμα: απόρριψη ή έγκριση. Επιπλέον, ταυτόχρονα με την έγκριση, στέλνει και τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, κωδικός έγκρισης κ.λπ.) αλλά και δεδομένα για εκτύπωση της απόδειξης από την ταμειακή.

5. Η ταμειακή μηχανή (ΦΗΜ) επιβεβαιώνει τη λήψη του τελικού αποτελέσματος. Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση αυτή, για οποιονδήποτε λόγο, δεν τεκμηριωθεί από το σύστημα EFT/POS, τότε το EFT/POS δημιουργεί σχετική σήμανση για τη μη διεκπεραίωση της συναλλαγής από τον φορολογικό μηχανισμό.

