Πολιτική

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Εφαρμογή και στις ΔΕΚΟ

Εφαρμογή και στις ΔΕΚΟ για την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πότε αρχίζει και ποιες ΔΕΚΟ αφορά.

Στο επόμενο στάδιο περνά με ταχείς ρυθμούς η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με την επέκτασή της και στις ΔΕΚΟ. Σε πρώτη φάση, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα επεκταθεί έως το τέλος Απριλίου στις ΔΕΚΟ στον χώρο της κοινής ωφέλειας, όπως σε αυτές που εντάσσονται στον κλάδο των μεταφορών, καλύπτοντας 18.000 εργαζόμενους, ενώ οι υπόλοιπες ΔΕΚΟ θα ακολουθήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, τις προσεχείς ημέρες, προγραμματίζονται συναντήσεις με τις διοικήσεις αυτών των εταιριών και τους εκπροσώπους των εργαζόμενων, προκειμένου να ενταχθούν απρόσκοπτα στον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και να υπάρξει ενημέρωση για τις νέες διαδικασίες που θα εφαρμόζονται κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους τομείς αυτούς κρίνεται αναγκαία, ιδίως μετά τις παραλείψεις που διαπιστώθηκαν στη «σκιά» του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ποιους εργαζόμενους αφορά - Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχωρά σταθερά και ύστερα από διάλογο στη σταδιακή επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Ήδη, από το καλοκαίρι του 2022, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται στις τράπεζες και στα σούπερ μάρκετ που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους, ενώ, από τις 16 Φεβρουαρίου 2023, ξεκίνησε η εφαρμογή της σε δύο ακόμη επιχειρηματικούς κλάδους, τις ασφαλιστικές εταιρίες και τις εταιρίες παροχής ιδιωτικής προστασίας (security).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, το μέτρο καλύπτει έως σήμερα περισσότερους από 150.000 εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται στους τέσσερις κλάδους, που προαναφέρθηκαν.

Κατόπιν, σε συνέχεια της σχετικής δήλωσης του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και μετά από συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γνωστοποίησε ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται στις εξής ΔΕΚΟ:

ΟΣΕ ΑΕ

ΕΡΓΟΣΕ

Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ

ΟΣΥ

ΟΑΣΑ

ΟΣΕΘ

ΟΑΣΘ

Αττικό μετρό

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ

Εγνατία Οδός ΑΕ

ΕΥΔΑΠ

ΕΛΤΑ

Στις επιχειρήσεις αυτές αποφασίστηκε να συμπεριληφθούν η Hellenic Train και η Ελληνική Εταιρία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ομοιόμορφα τα ζητήματα που σχετίζονται με τους εργαζόμενους στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, που έχει τεθεί, θα ακολουθήσουν η βιομηχανία, ο τουρισμός και η εστίαση.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας θα ενταχθούν, όταν σε επόμενη φάση ενταχθεί στο σύστημα αυτό και η βιομηχανία.

Τα οφέλη

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί μία εμβληματική μεταρρύθμιση προς όφελος των εργαζομένων, γιατί καταπολεμά την υποδηλωμένη και αδήλωτη εργασία, προς όφελος των επιχειρήσεων, γιατί συμβάλλει στην αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και εγγυάται τη διαφάνεια στους ελέγχους, αλλά και προς όφελος του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς διασφαλίζει τα έσοδα από εισφορές.

Μάλιστα, η Ψηφιακή Κάρτα εισάγει δύο σημαντικές δικλείδες ασφαλείας που διευκολύνουν τους ελέγχους και τους καθιστούν αυτόματους και αντικειμενικούς, οι οποίες είναι οι εξής:

α. Η έναρξη και η λήξη της εργασίας γνωστοποιούνται αυτόματα στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ II».

β. Ο ελεγκτής γνωρίζει, πριν επισκεφθεί έναν χώρο εργασίας, ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται εκεί.

Επίσης, οι εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιούν τις καταγραφές της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία τους παρέχει πλήρη απόδειξη για τον χρόνο που πραγματικά απασχολήθηκαν.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, που φέρνει διαφάνεια και δικαιοσύνη στις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων και αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τον σεβασμό του ωραρίου:

Διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων με την πλήρη καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας.

Δημιουργείται το πλαίσιο για διαφανείς και αποτελεσματικούς ελέγχους, καθώς οι ελεγκτές της Επιθεώρησης Εργασίας θα γνωρίζουν, πριν από τον έλεγχο, πόσοι και ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται στον χώρο εργασίας.

Προστατεύονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό οι επιχειρήσεις που σέβονται τη νομοθεσία έναντι εκείνων που εφαρμόζουν πρακτικές μαύρης ή υποδηλωμένης εργασίας.

Κατοχυρώνονται τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος από εισφορές.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας περιλαμβάνει την εφαρμογή myErgani mobile app, την οποία οι εργαζόμενοι «κατεβάζουν» στο κινητό τους τηλέφωνο και την εφαρμογή Ergani CardScanner για τις επιχειρήσεις, η οποία «διαβάζει», κατά την έναρξη και τη λήξη της εργασίας, τις Ψηφιακές Κάρτες των εργαζομένων και μεταδίδει αυτόματα σε πραγματικό χρόνο την πληροφορία στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καλύπτει όλες τις μορφές απασχόλησης, τα ωράρια εργασίας (σταθερό, μεταβαλλόμενο, βάρδιες και υπερωρίες), ενώ καταγράφει ηλεκτρονικά και όλες τις μορφές άδειας, που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι.

