Ανδρουλάκης: Δεν υπάρχει “Πρωθυπουργός άγνωστος Χ” (εικόνες)

Όλα όσα είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, από την Σπάρτη.

Από τη Σπάρτη, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε στις επιθέσεις των τελευταίων ημερών λέγοντας πως υποστηρίζει ό,τι έλεγε από την πρώτη μέρα της εκλογής του και πως τα ίδια λέει και σήμερα. "Για τις συνεργασίες, για τις μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν, για το πώς θα οικοδομηθεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης του πολιτικού συστήματος με τον πολίτη και ιδιαίτερα με τη νέα γενιά που γυρνά την πλάτη της στην πολιτική. Ακριβώς τα ίδια", ανέφερε και έβαλε κατά της διαπλοκής που στηρίζει τον Κ.Μητσοτάκη.

"Τι άλλαξε όμως τις τελευταίες ημέρες και οι ίδιες λέξεις, η ίδια θεώρηση, έκαναν τη διαπλοκή να βρίσκεται σε βέρτιγκο; Η διαπλοκή βρίσκεται σε βέρτιγκο, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι πια ο ελληνικός λαός δείχνει μηδενική ανοχή στο σύστημα Μητσοτάκη, που δεν σέβεται τους θεσμούς, που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, που περιφρονεί την κοινή λογική. Ένα σύστημα εξουσίας που τους έμαθε να έχει ως προτεραιότητα να υπηρετεί τα συμφέροντα της ολιγαρχίας και όχι τα συμφέροντα του λαού. Εμείς, λοιπόν, έχουμε ένα χρέος: Στις επόμενες εθνικές εκλογές αυτό το σύστημα της εξουσίας του κ. Μητσοτάκη να αποτελέσει παρελθόν. Είναι χρέος της δημοκρατικής παράταξης», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Από τη μία είναι ο λόγος της προόδου, της αλήθειας, της κοινής λογικής, της αξιοπρέπειας, του δημοσίου συμφέροντος. Και από την άλλη, είναι δύο συστήματα εξουσίας που είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα και να πουν τα πάντα μόνο για την καρέκλα. Ως εδώ, λοιπόν, με το σύστημα εξουσίας του κ. Τσίπρα και το σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης θέτοντας το κατά τη γνώμη του πολιτικό διακύβευμα των εκλογών.

Απάντησε τις αιτιάσεις κυβερνητικών στελεχών περί δήθεν αντισυνταγματικής στάσης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. «Πως σεβάστηκε το Σύνταγμα η σημερινή κυβέρνηση, που υποστήριζε ότι ήρθε να αντιμετωπίσει τη φαυλότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ; Στο ζήτημα των υποκλοπών, που εξέθεσαν παγκοσμίως τη χώρα; Να παρακολουθούν τον αρχηγό του τρίτου κόμματος, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, υπουργούς τους. Που ακούστηκαν ξανά αυτά; Μα για αυτά αγωνίστηκαν το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου: Για τη Δημοκρατία, για την εθνική υπερηφάνεια, για τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, για το κράτος δικαίου. Γι’ αυτό αγωνίστηκαν όλες οι ηγεσίες της δημοκρατικής παράταξης. Και τι ζητάει από εμάς η εγχώρια ολιγαρχία; Να δείξουμε ανοχή σε όλα αυτά τα φαινόμενα της παρακμής; Και να πάρω την εντολή -που το Σύνταγμα μου δίνει το δικαίωμα να έχω στα χέρια μου – και να προτείνω για Πρωθυπουργό έναν από τους πρωταγωνιστές της απαξίωσης; Μάλλον δεν ξέρουν καλά την ιστορία μας, δεν ξέρουν καλά τις αρχές μας, δεν ξέρουν καλά τις αξίες μας. Στο βέρτιγκο, λοιπόν, της διαπλοκής απαντάμε με ένα καθαρό μήνυμα, σήμερα εδώ από την Σπάρτη, από την Πελοπόννησο: Το βράδυ των επόμενων εθνικών εκλογών το ΠΑΣΟΚ θα εγγυηθεί τη νέα αλλαγή, την αλλαγή της κοινωνικής αξιοπρέπειας, την αλλαγή της κοινωνικής δικαιοσύνης».

«Δεν υπάρχει Πρωθυπουργός άγνωστος Χ» υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης κσι συμπλήρωσε:«Αν λέγαμε το όνομα ενός υποψήφιου Πρωθυπουργού, τότε θα ήταν που θα περιφρονούσαμε τη λαϊκή ετυμηγορία. Όπως το κυβερνητικό πρόγραμμα είναι προϊόν προγραμματικών συγκλίσεων, έτσι και τα πρόσωπα σε κρίσιμα Υπουργεία και βεβαίως του Πρωθυπουργού πρέπει να εκφράζουν αυτό το πρόγραμμα».

Σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ ότι δεν δίνει μάχη για την εξουσία κι όσα είπε για τις κυβερνήσεις συνεργασίας, τα είπε γιατί βλέπει τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου επικρατεί ο σεβασμός στους θεσμούς, στον πολίτη, στο δημόσιο συμφέρον. «Όπου δεν υπάρχει ατιμωρησία της ολιγαρχίας και του πολιτικού κατεστημένου, που διαπλέκεται μαζί της» εξήγησε για τις κυβερνήσεις συνεργασίας.

«Η σοσιαλδημοκρατία του 2023 δεν θέλει ένα κράτος “πατερούλη”, δεν θέλει ένα κράτος λάφυρο των εκάστοτε κυβερνώντων, θέλει ένα κράτος εγγυητή του δημοσίου συμφέροντος, ένα κράτος που θα μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα όλων σας. Ένα κράτος που δίνει προτεραιότητα στις υπηρεσίες του τιμώντας τον κάθε πολίτη ξεχωριστά» πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Για την επανεμφάνιση του Γιώργου Καρατζαφέρη, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Είδαμε τον δήθεν φιλελεύθερο Πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη, να πηγαίνει χέρι – χέρι με τον Καρατζαφέρη. Είχε τα πολιτικά παιδιά του στα πιο κρίσιμα υπουργεία, τώρα αγκάλιασε τον Καρατζαφέρη. Του στέλνω κι από δω ένα καθαρό μήνυμα: Οι επιθέσεις των ακροδεξιών σκελετών της Νέας Δημοκρατίας είναι για κάθε δημοκράτη και κάθε δημοκράτισσα τιμή, όπως ήταν τιμή και οι επιθέσεις του Καμμένου, του ακροδεξιού συνεργάτη του κ. Τσίπρα. Αυτή είναι ιστορία της Δημοκρατικής Παράταξης. Θα μπούμε εμπόδιο στο να ξαναδεί ο ελληνικός λαός στο τιμόνι της κυβέρνησης αυτούς τους ακροδεξιούς σκελετούς, που νομίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα γίνει εργαλείο στα παιχνίδια της εξουσίας τους. Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε σαν πρωταγωνιστής, το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ των λαϊκών αγώνων, το ΠΑΣΟΚ της Δημοκρατίας, της εθνικής αξιοπρέπειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στις επόμενες εθνικές εκλογές μαζί με όλους εσάς θα είναι στην όχθη των νικητών και το βράδυ των εκλογών θα προτείνει τον δρόμο των μεγάλων αλλαγών που έχει ανάγκη η ισχυρή πατρίδα του μέλλοντος».

Αναφερόμενος στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, τόνισε: «Το 2019, λίγο πριν γίνει Πρωθυπουργός, κάνει εκδήλωση, όπου αναλύει με ακρίβεια την κατάντια του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Το 2020 και το 2022 σε δύο συναπτές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων περιγράφεται πως η Ελλάδα έχει το πιο επικίνδυνο δίκτυο σε όλη την Ευρώπη ανά χιλιόμετρο. Αναδείξαμε στη Βουλή ότι στις 4 Οκτωβρίου 2021 η Αρχή Διαφάνειας στέλνει στον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Καραμανλή, φάκελο που εντοπίζει τι διαφθορά υπάρχει και δεν υλοποιείται η 717 σύμβαση που υπογράφηκε το 2014, έπρεπε να ολοκληρωθεί επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 και δεν έχει τελειώσει μέχρι σήμερα.

Ρώτησαν τον κ. Καραμανλή οι βουλευτές μας στη Βουλή: «Μα όταν η επίσημη αρχή σου στέλνει έναν φάκελο με όλη τη διαφθορά που υπάρχει στον ΟΣΕ και το υπουργείο σου, και δεν επιτρέπει να γίνει αυτό το έργο που θα προστατεύσει τον ελληνικό λαό, εσύ τι έκανες; Έστειλες τον φάκελο στον εισαγγελέα; Η απάντηση του ήταν ότι ‘’δεν ήξερα αυτό το στοιχείο’’. Που θα φτάσει πια η περιφρόνηση της νοημοσύνης του ελληνικού λαού;».

Χαρακτήρισε αποτυχημένη την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και πρόσθεσε πως «έχουν θράσος και μιλάνε για μία επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που ξεπούλησαν με 45 εκατομμύρια ευρώ την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ενώ επέκριναν την προσφορά των 300 εκατομμυρίων ευρώ πριν από μερικά χρόνια. Αυτός είναι ο λαϊκισμός, ο οποίος θέλουν να επανέλθει. Όχι δεν πρέπει να επανέλθει, γι’ αυτό αγωνιζόμαστε να φύγει από την εξουσία ο κ. Μητσοτάκης, αλλά να μην επανέλθει προφανώς ο κ. Τσίπρας».

Αναλύοντας το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Δεν μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει ένα άδικο φορολογικό σύστημα, να υπονομεύονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν μπορεί τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης να πηγαίνουν μόνο σε 68 ισχυρούς. 1,2 δισεκ. ευρώ με 1,1% επιτόκιο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι σε πραγματική δύσκολη κατάσταση μη μπορώντας να αποκτήσουν ρευστότητα από τις τράπεζες».

