Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Πολιτική κόντρα και αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ για τους όρους του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόλεμος ξέσπασε στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τους όρους που έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη συμμετοχή σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Έντονα αντέδρασαν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση.

"Φωτιές" άναψε στο πολιτικό σκηνικό ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζοντας μια σειρά από όρους και προϋποθέσεις για να μετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε διψήφιο ποσοστό, συμφωνία από την πρώτη Κυριακή και να μην είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας αλλά πολιτικό πρόσωπο κοινής αποδοχής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Τσακίρη.

"Όταν εργαλειοποιείς την αστάθεια, υπονομεύοντας την προοπτική της χώρας, για να εκβιάσεις “ή εγώ ή ο Τσίπρας”, εγώ δεν θα γίνω μέρος αυτού του παιχνιδιού. Το θεωρώ καταστροφικό. Είναι εγωιστής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που λέει “ούτε ο ένας ούτε ο άλλος” αλλά δεν είναι εγωιστές αυτοί που λένε “ή εγώ ή αυτός”;" είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ.

Το Μαξίμου και η Κουμουνδούρου αντέδρασαν άμεσα ξεκαθαρίζοντας πως ο αρχηγός του πρώτου κόμματος πρέπει να είναι και ο πρωθυπουργός.

Η θέση του κυρίου Ανδρουλάκη για το πρόσωπο του πρωθυπουργού μετά τις εκλογές εκτός του ότι συνιστά θεσμική ασέβεια είναι και πολιτικά εξωφρενική. Λέει ψηφίστε με αλλά ο πρωθυπουργός θα είναι ο "άγνωστος Χ" είπε ο κυνερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

"Όταν θα γίνουν οι εκλογές -και εμείς πιστεύουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πάρει πολύ ισχυρή εντολή- εκεί θα γίνει η ουσιαστική κουβέντα για τις συνεργασίες. Γιατί θα έχει μιλήσει ο λαός!" τόνισε η Πόπη Τσαπανίδου σε δήλωσή της στο Mega.

Ο κ. Μάντζος, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως "προφανώς στις κυβερνήσεις συνεργασίας τόσο το πρόσωπο του Πρωθυπουργού όσο και η σύγκλιση σε προγραμματικές θέσεις, είναι θέμα συζήτησης μεταξύ των κομμάτων, που προτίθενται να συμφωνήσουν. Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι σε σαφή αντιστοιχία με το διογκούμενο ρεύμα των πολιτών, που έχει ως αίτημα το: “Αρκετά ως εδώ"





Αποστάσεις παίρνει ο Λοβέρδος

Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ άρχισαν τα όργανα με τον Ανδρέα Λοβέρδο να παίρνει αποστάσεις από την πρόταση Ανδρουλάκη και τη Χαριλάου Τρικούπη να τον αδειάζει μεγαλοπρεπώς.

"Όταν πάμε στις εκλογές και απορρίπτουμε πρόσωπα, πρέπει να προτείνουμε και πρόσωπα. Εκτιμώ λοιπόν ότι είναι στη διακριτική του ευχέρεια και νομίζω ότι θα το κάνει, ότι προ των εκλογών θα πει και ποιόν βλέπει. Ώστε να είναι πεντακάθαρη η εικόνα στους πολίτες" είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος.

"Είναι πολιτικά παράδοξο ο Α. Λοβέρδος να έχει κοινές αγωνίες με τον Γ. Οικονόμου και τον Α. Σκέρτσο" αναφέρουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Με δεικτικό τρόπο σχολίασαν τις δηλώσεις Ανδρουλάκη τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

"Επιβεβαιώνονται οι διεργασίες και τ’ αλισβερίσια που συντελούνται για την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ σε ρόλο “μπαλαντέρ”. Άλλωστε, ανάμεσα σε ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ υπάρχει αντικειμενικά η κοινή προγραμματική βάση" αναφέρει το ΚΚΕ.

Ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση αναφέρουν πως " Τέτοια απελπισία πολιτικού αρχηγού χθες, δεν κατάλαβα τι είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Ακούστε τώρα τραγωδία δημοκρατικού ξεπεσμού. Συγκυβέρνηση λέει αλλά χωρίς Τσίπρα και Μητσοτάκη".

Ο Γιάνης Βαρουφάκης, ΓΓ του Μερα25 αναφέρει πως "Δυστυχώς προχωράμε σε συγκυβέρνηση με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, προχωράμε σε συγκυβέρνηση των 3 μνημονιακών κομμάτων που θα είναι ειδικού σκοπού".

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Γρίπη - RSV: Δεκάδες θάνατοι σε μια εβδομάδα στην Ελλάδα

Τραγωδία στα Τέμπη: νέες καταθέσεις για το δυστύχημα

Μεταμόσχευση: Προσπάθησε να “κλέψει” νεφρό για την κόρη του