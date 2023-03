Πολιτική

Οικονόμου: Θεσμικά ασεβής η δήλωση Ανδρουλάκη για πρωθυπουργό “άγνωστο Χ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι είπε για την ακρίβεια και τις εκλογές. "Πυρά" στον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες όπου σήμερα το πρωί συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαικού Λαικού Κόμματος και σε λίγη ώρα στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επίσης , πρόσθεσε, «οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα έχουν αρχικά γεύμα με τον γ.γ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον κ. Γκουτιέρες ενώ στη συνέχεια θα συζητήσουν τα μέτρα στήριξης προς την Ουκρανία που έχει λάβει η ΕΕ. Στην επίσημη ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βρίσκονται επίσης η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα, η εμπορική πολιτική της Ευρώπης και η γεωπολιτική διάσταση σε θέματα όπως η ενέργεια και το μεταναστευτικό».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πέρασε σε θέματα της καθημερινότητας όπως είπε και επεσήμανε ότι η εφαρμογή του Καλαθιού του Νοικοκυριού» μπήκε από χθες στην 21η πρώτη εβδομάδα και συνεχίζεται με θετικά αποτελέσματα για τον καταναλωτή. Από τα 1.134 προϊόντα που έχει το καλάθι τα 60 (5,29%) παρουσίασαν αύξηση, τα 68 (6%) παρουσίασαν μείωση και τα 1.006 (88,71%) παρέμειναν σταθερά. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι για 3η συνεχόμενη εβδομάδα υπήρξε συνολική μείωση στην αξία του «Καλαθιού».

Ο κ. Οικονόμου, υπογράμμισε ότι τα θετικά αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας επισημαίνονται και σε επιστημονική μελέτη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Πανεπιστήμιου Philips της Κύπρου που αφορά τις 15 πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του «καλαθιού» (2/11/22 έως και 15η Φεβρουαρίου 2023. «Από τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι συνολικά η αξία του «καλαθιού» έχει μειωθεί έως και 22,18%. Επισημαίνεται ακόμη ότι ενώ στην περίοδο αυτή -σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ- υπήρξε αύξηση 1,48% στον δείκτη «διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», η μέση τιμή του «καλαθιού» μειώθηκε κατά 11,16%", είπε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι «γενικότερα, από την μελέτη προκύπτουν τέσσερα γενικά συμπεράσματα. Πρώτον, η λειτουργία του «καλαθιού» υπήρξε επιτυχής. Δεύτερον, χαρακτηρίζεται ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια της πολιτείας που λειτουργεί υπέρ των καταναλωτών. Τρίτον, το «καλάθι» δεν δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας και τέταρτον, επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα της πρώτης μελέτης που είχε και τότε αναδείξει τη θετική συμβολή του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» στο καταναλωτικό κοινό».

Στο σημείο αυτό , ο κ. Οικονόμου , σημείωσε ότι η εισαγόμενη ακρίβεια προφανώς δεν έφυγε, είναι εδώ, επιμένει, πρόκειται για ένα φαινόμενο πανευρωπαϊκό, το οποίο σε πολλές χώρες έχει προκαλέσει σημαντικότερα προβλήματα από ό,τι στην Ελλάδα. «Έχουμε πει πολλές φορές ότι όσο επιμένει η ακρίβεια τόσο θα διατηρούνται και θα επεκτείνονται τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση αλλά και τον περιορισμό των επιπτώσεων της ακρίβειας στην ελληνική κοινωνία»,τόνισε.

Ακολούθως αναφέρθηκε στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στις ΔΕΚΟ. Επεσήμανε ότι όπως έχει ήδη εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- επεκτείνεται και στις ΔΕΚΟ, με πρώτη φάση εφαρμογής έως τα τέλη Απριλίου τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στις οποίες απασχολούνται σήμερα περίπου 18.000 εργαζόμενους.

Η επίσπευση εφαρμογής στις ΔΕΚΟ , πρόσθεσε , κρίθηκε αναγκαία " μετά τα όσα τραγικά διαπιστώθηκαν στο σταθμαρχείο της Λάρισας κατά τη μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου. Η επέκταση αφορά στις εξής ΔΕΚΟ: ΟΣΕ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ, Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε., ΟΣΥ, ΟΑΣΑ, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, Αττικό μετρό, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., Εγνατία Οδός Α.Ε., ΕΥΔΑΠ και ΕΛΤΑ. Στις επιχειρήσεις αυτές αποφασίστηκε να συμπεριληφθούν η Hellenic Train και η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού προκειμένου να αντιμετωπιστούν ομοιόμορφα τα ζητήματα που σχετίζονται με τους εργαζομένους στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται ήδη από το περασμένο καλοκαίρι στις τράπεζες και τα σούπερ - μάρκετ ενώ τον Φεβρουάριο επεκτάθηκε στους κλάδους των ασφαλιστικών εταιρειών και των εταιρειών security. Για όλους τους εργαζόμενους εκεί θωρακίζεται η καταγραφή του ωραρίου των εργαζόμενων αλλά και - παράλληλα - πιστοποιείται η παρουσία τους στο χώρο εργασίας με τρόπο αδιάβλητο που διευκολύνει και τον άμεσο εντοπισμό τυχόν ψευδών δηλώσεων είτε από την πλευρά των εργοδοτών, είτε από την πλευρά των εργαζομένων".

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συνέχεια στη συνέντευξη του πρωθυπουργού. Υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρώτη συνέντευξή του μετά το δυστύχημα των Τεμπών, στον Σταύρο Θεοδωράκη, αναφέρθηκε στα αίτια του δυστυχήματος και τη δέσμευση για αναβάθμιση των σιδηροδρόμων, τις παθογένειες του παρελθόντος και το αίτημα για αξιολόγηση παντού, το χρόνο των εκλογών και την ανάγκη αυτοδυναμίας κα.

Για την τραγωδία των Τεμπών ο πρωθυπουργός , τόνισε , είπε ότι «η χώρα ήρθε αντιμέτωπη με διαχρονικές αμαρτίες. Στο δυστύχημα αυτό συμπυκνώνονται παθογένειες πολλών δεκαετιών, τις οποίες όμως έχουμε υποχρέωση δραστικά να αντιμετωπίσουμε. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι με θάρρος ανέλαβε την ευθύνη που του αναλογεί. Και είπε μία κουβέντα: Φταίμε όλοι. Γιατί είναι τόσο δύσκολο αυτή την κουβέντα να την πούμε επιτέλους όλοι; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί όχι απλά για να μην υπάρχει καμία συγκάλυψη, αλλά να πάρουμε έναν μεγάλο προβολέα και να ρίξουμε άπλετο φως στο τι έγινε. Όχι μόνο το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, αλλά και στο πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Τα τρένα θα επαναλειτουργήσουν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Θα συζητήσουμε με τη Hellenic Train και την ιταλική κυβέρνηση για μια καλύτερη συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επενδύσουμε στον ελληνικό σιδηρόδρομο».

Ανέφερε ακόμη πως ο πρωθυπουργός είπε για τις εκλογές ότι θα γίνουν τον Μάιο. «Η πρώτη κάλπη θα μας πει ποιος πρέπει να κυβερνήσει την χώρα. Η δεύτερη θα μας υποδείξει και πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Η δεύτερη κάλπη μπορεί να δώσει αυτοδυναμία διότι αυτή είναι η σωστή λύση για τη χώρα. Ο πρωθυπουργός μίλησε με ειλικρίνεια για τη θέση μας ότι πρέπει να έχουμε αποφασιστικές κυβερνήσεις με συμπαγή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όσοι πιστεύουν το αντίθετο, εκείνοι που υποστηρίζουν την κάλπη της απλής αναλογικής, οφείλουν να μας πουν από τώρα με ποιους θέλουν να κυβερνήσουν», πρόσθεσε.

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ακόμη ότι ο πρωθυπουργός μίλησε για την πρόθεσή του να κινήσουμε και πάλι τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης στην επόμενη Βουλή " για να κάνουμε σημαντικές αλλαγές μεταξύ των οποίων η αναθεώρηση του άρθρου 16".

Ακόμη μίλησε για την αξιολόγηση ξεκαθαρίζοντας ότι «το αίτημα δεν είναι αν θέλουμε αξιολόγηση ή δεν θέλουμε αξιολόγηση. Αυτοί που δεν θέλουν αξιολόγηση είναι λίγοι. Τώρα το ερώτημα είναι πώς θα την κάνουμε με τρόπο ο οποίος να είναι δίκαιος, ουσιαστικός και γρήγορος».

Κλείνοντας τόνισε ότι είναι υποχρεωμένος για μία ακόμη φορά να επισημάνει ότι «ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να υποκαταστήσει την πολιτική με παραγωγή ευτελούς θεάματος, με μια σειρά ιδιότυπων παραστάσεων, με στόχο να εξαπατήσει τους πολίτες και να δημιουργήσει σύγχυση σε μια σειρά από ζητήματα που έχουν τεράστια σημασία. Ακολουθεί πιστά και εφαρμόζει κατά γράμμα το εγχειρίδιο του "Πολακισμού", την επίσημη πλέον ιδεολογία του κόμματός του».

Το ψηφίστε και πρωθυπουργός θα είναι ο «άγνωστος Χ» δεν είναι σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική στάση, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ερωτηθείς στο πλαίσιο της ενημέρωσης των δημοσιογράφων για τα όσα δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Η θέση του κ. Ανδρουλάκη είναι θεσμικά ασεβής και πολιτικά εξωφρενική, πρόκληση στην κοινή λογική και πρόκληση στη δημοκρατική τάξη, σημείωσε ενώ σε σε άλλο σημείο είπε εκτός αν θέλει να θολώνει τα νερά και να μην πει αυτό που είναι προειλημμένη απόφαση για συμπόρευση με τον κ. Τσίπρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός - 20χρονος φίλος: Ήθελαν να σκοτώσουν - άκουγα κραυγές πόνου

Σκρέκας: Μειωμένοι λογαριασμοί ρεύματος τον Απρίλιο - Το νερό δεν ιδιωτικοποιείται (βίντεο)

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: Η ύποπτη συμπεριφορά και τα στοιχεία που σοκάρουν