Καρδίτσα - Λαύριο: τεράστιο “διπλό” παραμονής

Μεγάλη νίκη για την ομάδα του Λαυρίου κόντρα στην Καρδίτσα.

Νίκη που ισοδυναμεί με παραμονή στη Basket League πέτυχε το Λαύριο στην Καρδίτσα, στο ντέρμπι της «ουράς» για την 20η αγωνιστική. Η ομάδα του Γιώργου Λημνιάτη πέρασε με 85-70 από τη θεσσαλική πόλη, ντουμπλάρισε τις φετινές νίκες της επί των νεοφώτιστων και επί της ουσίας εξασφάλισε τη θέση της στην Α1 κατηγορία και για την επόμενη σεζόν. Στον αντίποδα, η Καρδίτσα μπορεί πλέον να κυνηγήσει στη βαθμολογία μόνο τον Απόλλωνα Πατρών, από τον οποίο υστερεί κατά ένα βαθμό, αλλά υπερτερεί στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Γκρέι με 25 πόντους (5/7 τρίποντα) και ο Λανγκεβάιν με double-double (21π., 12ρ.) ήταν οι κορυφαίοι των νικητών, ενώ από την άλλη πλευρά ξεχώρισαν οι Γκάμπροβσεκ και Εβανς με 16 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 34-37, 50-61, 70-85

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα και προηγήθηκαν 20-9 στο 9ο λεπτό, με πρωταγωνιστή τον Λανγκεβάιν, ο οποίος σημείωσε συνολικά 12 πόντους στην πρώτη περίοδο. Στη συνέχεια, όμως, η Καρδίτσα ξεπέρασε το αρχικό... μούδιασμα, βελτίωσε την άμυνά της και, με σημαντική συμβολή από τον Γκάμπροβσεκ, μείωσε σε 30-28 στο 15΄, για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο 34-37. Στο τρίτο δεκάλεπτο, το Λαύριο με ένα σερί 9-0 απέκτησε μία σημαντική διαφορά 12 πόντων (49-37 στο 25΄), ενώ λίγο αργότερα η «ψαλίδα» άνοιξε ακόμη περισσότερο (55-39). Οι Θεσσαλοί, παρότι είχαν σε κακή μέρα τον Ρόμπερτ Γκάλινατ (0/7 τρίποντα), δεν τα παράτησαν και μείωσαν σε 63-58 στο 33΄, όμως δύο «κολλητά» τρίποντα του Γκρέι επανέφεραν την... ηρεμία στο «στρατόπεδο» του Λαυρίου, που δεν απειλήθηκε στα τελευταία λεπτά.

Διαιτητές: Κορομηλάς, Ζαχαρής, Μπακάλης

Οι συνθέσεις:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Εβανς 15, Αγραβάνης 1 (13ρ.), Γκιουζέλης 2, Ουέστ 3 (1), Γκάλινατ 13, Πρίτζετ 12, Αθηναίου 4, Χάντερ 4, Γκάμπροβσεκ 16 (2)

ΛΑΥΡΙΟ (Γιώργος Λημνιάτης): Γκρέι 25 (5), Φλαγκ 11 (1τρ., 6ρ., 7ασ.), Κόουλ 12 (1τρ., 6α.), Αλ. Νικολαϊδης 12 (2τρ, 6ασ.), Λανγκεβάιν 21 (10/12δ., 12ρ.), Ιντι, Ζάρας 2, Δεϊμέζης, Σπρίντζιος, Κολοβέρος 2, Γερομίχαλος

