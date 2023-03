Κόσμος

Γαλλία – δημοσκόπηση: Η Λεπέν είναι η κερδισμένη από την κρίση

Το ακροδεξιό κόμμα βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου με την αριστερή παράταξη του Μελανσόν.

Το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικός Συναγερμός» της Μαρίν Λεπέν είναι, σύμφωνα με δημοσκόπηση, ο βασικός ωφελημένος της κρίσης που έχει ξεσπάσει στη Γαλλία με αφορμή το συνταξιοδοτικό.

Ειδικότερα σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας IFOP που δημοσιεύει η γαλλική εφημερίδα Le Journal de Dimanche, αν γίνονταν σήμερα εκλογές το κόμμα της Μαρίν Λεπέν από το 21% που έλαβε στις βουλευτικές εκλογές του 2022 θα ανέβαινε στο 26%.

Στο ίδιο ποσοστό θα βρισκόταν και η αριστερή παράταξη του Ζαν Λυκ Μελανσόν η οποία το 2022 έλαβε 25%. Η συμπαράταξη των κομμάτων που στηρίζουν τον πρόεδρο Μακρόν από το 27% θα έπεφτε στο 22%, ενώ το κεντροδεξιό κόμμα των Ρεπουμπλικανών από το 11% θα έπεφτε στο 10%.

