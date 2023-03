Αθλητικά

Εθνική ομάδα – Μάνταλος: Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο σε μια μεγάλη διοργάνωση

Τι είπε για τα βιώματα του τα τελευταία 10 χρόνια με την φανέλα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Ο Πέτρος Μάνταλος εκπροσώπησε τους διεθνείς ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής ομάδας ενόψει του αυριανού φιλικού αγώνα με τη Λιθουανία (27/3, 19:00), στην OPAP Arena.

Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ αναφέρθηκε στον υψηλό στόχο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στην προκριματική φάση Euro 2024, ενώ μίλησε και για την πορεία της «γαλανόλευκης» ομάδας την τελευταία δεκαετία.

«Περιμένω να μαζέψουμε περισσότερους βαθμούς από την προηγούμενη διοργάνωση. Στα παιχνίδια που είμαστε καλύτεροι από τον αντίπαλο να καταφέρουμε να πάρουμε τους βαθμούς και στο τέλος να είμαστε στις πρώτες δύο θέσεις ώστε να πάμε κατευθείαν στο Euro», απάντησε ο έμπειρος μέσος όταν ρωτήθηκε για το τι περιμένει να βελτιωθεί συγκριτικά με την προηγούμενη διοργάνωση.

Όσο για το πώς αισθάνεται που θα αγωνιστεί στην «Αγιά Σοφιά» με τη φανέλα της Εθνικής; «Νιώθω όμορφα πάντα, είναι γνώριμο το γήπεδο».

Μιλώντας για τον αγώνα με το Γιβραλτάρ παραδέχθηκε ότι «θα μπορούσαμε να ήμασταν πιο αποτελεσματικοί. Να σκοράραμε περισσότερα γκολ που ίσως και αυτά παίξουν το ρόλο τους. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, μπορούμε και καλύτερα. Γι' αυτό δουλεύουμε, ώστε σε κάθε παιχνίδι να είμαστε καλύτεροι».

Σε ερώτηση για τα βιώματά του με την Εθνική τα τελευταία δέκα χρόνια, απάντησε ότι «δεν ήταν η καλύτερη στιγμή όταν πρωτοήρθα. Είμαστε εκτός διοργανώσεων την τελευταία δεκαετία και μπορεί να καταλάβει κανείς ότι δεν ήταν καλά τα πράγματα. Η Εθνική έχει μπει σε σειρά και βρίσκεται όλο και πιο κοντά σε μία μεγάλη διοργάνωση».

