Τροχαίο στην Κρήτη: Συγκλονίζει η μητέρα της 22χρονης που “έσβησε” στην άσφαλτο

Στο πένθος έχει βυθιστεί στο Ηράκλειο από τον αδόκητο χαμό 22χρονης σε τροχαίο δυστύχημα. Σήμερα η κηδεία της.

Στο πένθος βυθίστηκε η Κρήτη μετά τον θάνατο της 22χρονης πρωταθλήτριας της συγχρονισμένης κολύμβησης η οποία έχασε τη ζωή της το βράδυ του Σαββάτου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Η 22χρονη, η οποία μένει στις Άνω Αρχάνες, επέστρεφε από τις Κάτω Αρχάνες όπου είχε πάει για να επισκεφθεί τον πατέρα του συντρόφου της που έχασε πρόσφατα τη μητέρα του. Η άτυχη αθλήτρια συγκατοικούσε με το σύντροφό της και σε λίγες ημέρες θα αρραβωνιαζόταν. Η μοίρα, όμως, της επεφύλασσε ένα άσχημο παιχνίδι…

Μια φίλη της προσφέρθηκε να τη γυρίσει στο χωριό και ενώ τα δύο κορίτσια κινούνταν επί της επαρχιακής οδού Ηρακλείου-Αρχανών, στο 13ο χιλιόμετρο το αμάξι προσέκρουσε πάνω στο κράσπεδο και αναποδογύρισε.

Η νεαρή μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

«Το παιδί μου γελούσε συνέχεια, ήτανε μέσα στη ζωντάνια και έφυγε άδικα. Δεν έπρεπε να φύγει… δεν ήτανε σημείο αυτό για φύγει κάποιος» είπε συντετριμμένη η μητέρα της μιλώντας στο Mega.

Και πρόσθεσε: «Το έχασα άδικα το παιδί μου. Εγώ αύριο θα το πάω νύφη στην εκκλησία. Όσοι το ξέρουν το παιδί μου θέλω να το θυμούνται, τίποτα άλλο. Μου είπαν ότι έφυγε ένας άγγελος. Έτσι μου είπαν στο νοσοκομείο».

Η Τροχαία διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Η κηδεία της 22χρονης αθλήτριας της συγχρονισμένης κολύμβησης θα τελεστεί το μεσημέρι της Δευτέρας στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου, στο Ηράκλειο.

Φωτογραφία: creta24.gr

