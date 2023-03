Ηράκλειο

Τροχαίο: 22χρονη “έσβησε” στην άσφαλτο

Ανείπωτη τραγωδία με 22χρονη νεκρή σε τροχαίο στην Κρήτη. Πώς συνέβη στο δυστύχημα.

Νέα τραγωδία καταγράφηκε στους δρόμους της Κρήτης.

Μία 22χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα κοντά στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου - Αρχάνων.

'Αγνωστο πως, το όχημα στο οποίο επέβαιναν δυο κορίτσια 22 ετών, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε δέντρο.

'Αμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομια και έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την 22χρονη συνοδηγό και τη μετέφερε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς η νεαρή γυναίκα, υπέκυψε στα τραύματα της λίγες ώρες αργότερα.

Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία Ηρακλείου

