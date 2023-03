Ευρυτανία

Τροχαίο με 22χρονο μοτοσικλετιστή

Σοβαρό τροχαίο με τραυματία νεαρό οδηγό μηχανής. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Ζάκυνθο.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε επί της παραλιακής οδού Κ. Λομβάρδου, στη χερσαία ζώνη λιμένα ν. Ζακύνθου, όταν δίκυκλο όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 22χρονου αναβάτη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό, ο τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ζακύνθου.

