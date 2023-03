Κοινωνία

Ανάβυσσος: Μητέρα και κόρη ήρθαν αντιμέτωπες με ληστές

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία οικογένεια τα ξημερώματα στην Ανάβυσσο.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία οικογένεια τα ξημερώματα στην Ανάβυσσο. Διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι, την ώρα η 64χρονη και η κόρη της είχαν ήδη κοιμηθεί. Τις απείλησαν ότι θα τις χτυπήσουν αν δεν τους δώσουν χρήματα και κοσμήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, αρχικά οι δράστες απείλησαν την 64χρονη και από τις φωνές, ξύπνησε και η 32χρονη κόρη της.

Έκαναν το σπίτι “φύλλο και φτερό” για να ανακαλύψουν κοσμήματα και μετρητά. Απειλούσαν συνεχώς τις δύο γυναίκες, οι οποίες τους απαντούσαν ότι δεν έχουν κάτι πολύτιμο στο σπίτι.

Οι κακοποιοί τράπηκαν σε φυγή χωρίς την λεία που φαντάζονταν, παρά μόνο με ένα μικρό ποσό. Οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν στην περιοχή.

