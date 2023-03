Τοπικά Νέα

Βόλος: πέθανε στον ύπνο του 36χρονος στρατιωτικός

Τον άτυχο άνδρα και πατέρα δύο παιδιών, εντόπισε νεκρό στον καναπέ του σπιτιού του η μητέρα του.

Έφυγε από τη ζωή ένας 36χρονος άνδρας προκαλώντας ανείπωτη θλίψη σε συγγενείς και φίλους του στη Νέα Ιωνία στον Βόλο.

Πρόκειται για στρατιωτικό, πατέρα δύο παιδιών, τον οποίο εντόπισε η μητέρα του στον καναπέ του σπιτιού του νεκρό την Κυριακή.

Ο άτυχος άνδρας έπεσε να κοιμηθεί, και φαίνεται ότι ξεψύχησε στον ύπνο του.

Συγγενείς και φίλοι δε μπορούν να πιστέψουν την τραγική είδηση και συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του στην οδό Ευφραιμίδη στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Η σορός του θα μεταφερθεί το πρωί της Δευτέρας στη Λάρισα για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ πιθανολογείται ότι ο θάνατός του οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς.

