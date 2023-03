Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Μάσκες τέλος στα ΜΜΜ - Που παραμένουν μαζί με τα rapid test

Καταργούνται από σήμερα οι μάσκες στα Μέσα Μεταφοράς. Οι εξαιρέσεις. Τι προβλέπει το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε.

Τέλος και επίσημα στα περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού από σήμερα Δευτέρα.

Καταργούνται οι μάσκες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ παύουν να είναι υποχρεωτικά τα rapid test για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους. Μόνη εξαίρεση όσοι δουλεύουν σε νοσοκομεία και έρχονται σε επαφή με ευπαθείς ομάδες.

Αναλυτικότερα, το σχετικό που δημοσιεύθηκε ΦΕΚ ορίζει ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική από το προσωπικό, τους ασθενείς και τους επισκέπτες σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης

Όσον αφορά το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό που επιστρέφει στις δομές αυτές αλλά και σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) ισχύουν τα εξής μέτρα:

Τι ισχύει για τους ανεμβολίαστους που εργάζονται σε μονάδες φροντίδας

Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95 ή ΚΝ95)

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.

Στην περίπτωση που το προσωπικό αυτό νοσήσει από κορονοϊό COVID-19, για το χρονικό διάστημα ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7, υποχρεούται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη. Μετά το πέρας ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης, το εν λόγω προσωπικό υποχρεούται στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το προσωπικό προσκομίζει υποχρεωτικά το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου στον Προϊστάμενο της δομής που εργάζεται.

Τι ισχύει για τους ασθενείς

Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19.

Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για επεμβατική εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7. Ο τρόπος εφαρμογής του παρόντος εξειδικεύεται, αντιστοίχως, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Ασθενείς που εισάγονται-νοσηλεύονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο ως ακολούθως:

Οι ασθενείς που εισάγονται με τακτικό εισιτήριο (προγραμματισμένη εισαγωγή) προσέρχονται με PCR που διενεργήθηκε έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προγραμματισμένη εισαγωγή τους.

Οι ασθενείς που εισάγονται εκτάκτως (έκτακτη εισαγωγή) υπόκεινται άμεσα σε rapid test και παράλληλα σε PCR την πρώτη ημέρα της εισαγωγής-νοσηλείας τους.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις ο έλεγχος επαναλαμβάνεται με rapid test ανά επτά (7) ημέρες.

Τι ισχύει για τους συνοδούς ασθενών

Οι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7, συνοδοί ασθενών δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο πριν την είσοδό τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, περιλαμβανομένων και των δημόσιων και ιδιωτικών ιατρείων.

Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες συνοδοί ασθενών υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδό τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, περιλαμβανομένων και των δημόσιων και ιδιωτικών ιατρείων.

Oι συνοδοί νοσηλευόμενων ασθενών, ανεξαρτήτως της κατάστασης εμβολιασμού ή νόσησης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 7, αντιστοίχως, υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο [PCR εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών ή rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών] πριν την είσοδό τους σε κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας. Ο εργαστηριακός έλεγχος (PCR ή rapid test) επαναλαμβάνεται ανά τρεις (3) ημέρες.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων επιβεβαιώνονται μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118). Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι συνοδοί ασθενών που προσέρχονται σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Δύο φορές την εβδομάδα έλεγχος για ανεμβολίαστους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

Οι εργαζόμενοι σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 αντιστοίχως και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12.9.2021 (Β’4207) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69461/5.11.2021 (Β’ 5163) και Δ1α/ΓΠ.οικ.23985/3.5.2022 (Β’ 2196) όμοιες αποφάσεις και την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69459/5.11.2021 (Β’ 5165) και Δ1α/ΓΠ.οικ.24415/3.5.2022 (Β’ 2193) όμοιες αποφάσεις, αντιστοίχως, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μόνο για εργαζόμενους σε ιδιωτικές και δημόσιες δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας.

