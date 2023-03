Κοινωνία

Ταξί έπεσε πάνω σε απορριμματοφόρο - Τραυματίστηκε υπάλληλος καθαριότητας (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο με ταξί στου Ζωγράφου. Τι καταγγέλλει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στου Ζωγράφου, όταν οδηγός ταξί έπεσε πάνω σε απορριμματοφόρο του Δήμου, τραυματίζοντας ελαφρά μία υπάλληλο.

Το περιστατικό έκανε γνωστό ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ζωγράφου, Δήμος Μπουλούκος, με ανάρτησή του στα social media.

Όπως, μάλιστα, καταγγέλλει ο οδηγός ήταν «σε κατάσταση μέθης».

«Γρήγορη ανάρρωση στην Μαρία, την υπάλληλο της καθαριότητας του Δήμου Ζωγράφου που τραυματίστηκε - ευτυχώς ελαφρά - όταν ασυνείδητος οδηγός ταξί, σε κατάσταση μέθης, έπεσε πάνω στο απορριμματοφόρο του Δήμου», γράφει συγκεκριμένα.

Τέλος τονίζει: «Θα επισημάνω για μία ακόμη φορά τις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες εργασίας στην καθαριότητα».

Η ανάρτηση του αντιδημάρχου:

