Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Αφροδίτη, η πρόοδος και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

"Η Αφροδίτη, πάει και πιάνει τον Ουρανό, δηλαδή το απρόσμενο", είπε καλημερίζοντας το τηλεοπτικό κοινό η Λίτσα Πατέρα.

Νέα τροχιά στην τρέχουσα γραμμή αξιών, πρόοδος αλλά και εξαπατήσεις θα φέρει η περίοδος αυτή και για κάποιους, νέους δυνατούς έρωτες.

Η Σελήνη στους Διδύμους μας κάνει να θέλουμε να επικοινωνήσουμε, όμως θα πρέπει να υπάρξει προσοχή.

Η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Στέφανος: Χτύπησαν 17χρονο και του έκλεψαν το πορτοφόλι

Ανάβυσσος: Μητέρα και κόρη ήρθαν αντιμέτωπες με ληστές

Σύγκρουση αεροπλάνων: Η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας