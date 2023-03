Πολιτισμός

Μύκονος: Κινητοποιήσεις μετά τον ξυλοδαρμό αρχαιολόγου

Προγραμματίζεται ανοιχτή συζήτηση και στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ.

«Η αστυνομική και εισαγγελική έρευνα να επεκταθεί στις υποθέσεις που χειριζόταν ο συνάδελφος και να βρεθούν οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης και οι εντολείς τους», ζητά μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, που από κοινού με εκπροσώπους του Ενιαίου Συλλόγου Στερεάς, Αττικής και Νήσων και της Πανελλήνιας Ένωσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων, θα βρίσκονται στη Μύκονο σήμερα Δευτέρα 27/3 και την Τρίτη 28/3 με αφορμή την επίθεση που δέχτηκε ο Μανώλης Ψαρρός, αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, στις 7 Μαρτίου 2023, στην περιοχή του ΚΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα, τα σωματεία καλούν τη Δευτέρα 27 Μαρτίου, στις 5 μ.μ., στο Γρυπάρειο τον δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους φορείς και συλλόγους της Μυκόνου και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη σε ανοιχτή συζήτηση, με αφορμή τη «μαφιόζικη επίθεση στο συνάδελφο Μ. Ψαρρό. Την Τρίτη 28 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ που καλύπτει όλους τους δημοσίους υπαλλήλους της Μυκόνου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:30 έξω από το δημαρχείο της Μυκόνου».

Τα σωματεία ζητούν επίσης «να σταματήσει τώρα η απαξίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, όπως και όλων των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, να στελεχωθούν άμεσα όλες οι υπηρεσίες και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που δραστηριοποιούνται, ειδικά σε μέρη με αυξημένη τουριστική πίεση, ώστε να εφαρμόζονται οι νόμοι εξίσου σε όλη την επικράτεια, όπως προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας», να προχωρήσει η κυβέρνηση «σε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες ενέργειες για την προστασία όλων των εργαζομένων απέναντι σε κάθε περίπτωση άσκησης πιέσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων, να σταματήσουν οι πολιτικές πιέσεις στους υπαλλήλους» και «να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες από το υπουργείο Περιβάλλοντος, το υπουργείο Πολιτισμού και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να γκρεμιστούν όλες οι βεβαιωμένες αυθαίρετες κατασκευές στη Μύκονο και σε άλλα νησιά».

