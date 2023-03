Κοινωνία

Λαγονήσι - Τροχαίο δυστύχημα: νεκρός ο διευθυντής του ΟΣΕ

Πώς συνέβη το δυστύχημα. Θρήνος για τον 66χρονο οδηγό μηχανής.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 66χρονο έγινε το μεσημέρι της Κυριακής στο 38,5 χιλιόμετρο της παραλιακής Αθηνών- Σουνίου στο Λαγονήσι.

Θύμα είναι ο Κωνσταντίνος Χρυσάγης, Διευθυντής Κυκλοφορίας του ΟΣΕ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της κυκλοφορίας συνολικά όλου του σιδηροδρόμου.

Σύμφωνα με την Τροχαία, το δυστύχημα έγινε στις 13.55, όταν η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε ο 66χρονος, με κατεύθυνση προς Σούνιο, κατά την διάρκεια προσπέρασης προπορευόμενου βαν, χτύπησε στο πίσω μέρος του και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι οδηγοί των δύο άλλων οχημάτων. Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

