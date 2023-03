Πολιτική

Μητσοτάκης: Καταλληλότερες και δοκιμασμένες οι σταθερές κυβερνήσεις

Ο Πρωθυπουργός από τη Λαμία για τις εκλογές, τη Στερεά Ελλάδα και το πόσο...ευρύχωρο είναι το μπλε χρώμα.

Τη θέση του ότι κυβερνήσεις ενός κόμματος και όχι ενός χρώματος, όπως χαρακτηριστικά είπε, «είναι οι πλέον δοκιμασμένες και αυτές που μπορούν τελικά να εξασφαλίσουν ότι η χώρα θα κινηθεί πολύ γρήγορα στο δρόμο τον οποίο έχουμε χαράξει», επανέλαβε σε συνέντευξη, που παρεχώρησε στο STAR Κεντρικής Ελλάδας και στο δημοσιογράφο, Γιώργο Σιμόπουλο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε επίσης ότι μόνον η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχει δώσει δείγματα γραφής στο πεδίο της σύγκρουσης με το βαθύ κράτος επικαλούμενος τις παρεμβάσεις στην Ολυμπιακή, τη ΔΕΗ και τον ΟΛΠ.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο STAR Κεντρικής Ελλάδος, είναι η ακόλουθη:

Γιώργος Σιμόπουλος: Κύριε πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ, μεγάλη μας τιμή που ήρθατε στο «STAR Forum - 30 χρόνια STAR Κεντρικής Ελλάδας», περιφερειακής τηλεόρασης και θα ήθελα να μου πείτε τι έχετε εισπράξει από την περιφερειακή τηλεόραση, πώς την έχετε στο μυαλό σας;

-Κατ΄ αρχάς η χαρά είναι δική μου. Θέλω να σας συγχαρώ γι΄ αυτό το σημαντικό forum το οποίο διοργανώνετε, με θέματα επικαιρότητας που αφορούν και την τοπική κοινωνία, την περιφέρεια, αλλά και ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος. Παρακολουθώ τώρα ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ για τα ζητήματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία.

Να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία, έχετε αποδείξει ότι υπάρχει ουσιαστικός ρόλος για την περιφερειακή τηλεόραση ως ένα μέσο το οποίο μπορεί να αναδεικνύει με μεγαλύτερη συστηματικότητα θέματα τα οποία τελικά αφορούν τους πολίτες, διότι οι πολίτες ενδιαφέρονται πρώτα και πάνω απ΄ όλα για τα δικά τους προβλήματα και προφανώς τα προβλήματα τα οποία είναι πιο κοντά τους. Οπότε εύχομαι κάθε επιτυχία και με το καλό στα 50 χρόνια.

-Για την περιφέρεια, τι έχετε ως προτεραιότητα; Θυμάμαι την απάντησή σας στη ΔΕΘ για θέματα υγείας, που είπατε ότι την πρώτη τετραετία δεν ασχοληθήκαμε με τα περιφερειακά νοσοκομεία τόσο σημαντικά, είχαμε αυτή τη διαφορά με την πανδημία, παροχής υπηρεσιών μεταξύ αθηνοκεντρικών και περιφερειακών νοσοκομείων. Τι άλλο έχετε σαν πρώτη προτεραιότητα για την περιφέρεια, για εμάς;

- Είναι πολλά αυτά τα οποία σχεδιάζουμε για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος και θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να τα παρουσιάσουμε πολύ αναλυτικά. Ένα σχέδιο το οποίο έχει παραπάνω από 500 έργα και παραπάνω από 4 δισ. εξασφαλισμένους πόρους, που καλύπτουν όλο το φάσμα των παρεμβάσεών μας για την Περιφέρεια της Στερεάς όπως την οραματιζόμαστε για το 2030. Μιλάμε για σημαντικά έργα υποδομής, μιλάμε για αρδευτικά έργα, μιλάμε για κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, για επενδύσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του τουρισμού και φυσικά και της υγείας.

Να αναφέρω ενδεικτικά ότι ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε εδώ, ο χώρος της έκθεσης της Λαμίας, θα αναμορφωθεί πλήρως με πόρους οι οποίοι προέρχονται και από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και από το περιφερειακό πρόγραμμα του υπουργείου Υποδομών, αλλά και από το περιφερειακό ΕΣΠΑ.

Μιλάμε βέβαια για μια παρέμβαση η οποία θα ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και θα δημιουργήσει σε αυτόν τον χώρο ένα νέο πόλο ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα και μία ευκαιρία για μία σημαντική αστική ανάπλαση που θα τη χαρούν, πιστεύω, όλοι οι πολίτες του Δήμου και όχι μόνο.

Αυτά τα σχέδιά σας θέλετε να τα υλοποιήσετε με τον σημερινό Περιφερειάρχη ή θέλετε να βγει κάποιος άλλος;

-Θέλω να τα υλοποιήσω με τον σημερινό περιφερειάρχη, τον οποίον και στηρίζουμε στις επόμενες περιφερειακές εκλογές. Θέλω να τονίσω ότι το σχέδιο το οποίο θα παρουσιάσουμε σε λίγο, είναι αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε με την Περιφέρεια, αλλά και με τους Δήμους. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτά είναι σχέδια τα οποία πρέπει να προκύπτουν συνεργατικά. Εσείς ξέρετε καλύτερα από εμάς να μας υποδείξετε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, πού πρέπει να κατανείμουμε τους πόρους τους οποίους μπορούμε να διαθέσουμε στην Περιφέρεια. Και κατά συνέπεια προσβλέπω και ως επόμενος Πρωθυπουργός, εφόσον μας εμπιστευθεί και πάλι ο ελληνικός λαός, να συνεργάζομαι με τον Φάνη (Σπανό) ως επόμενο Περιφερειάρχη Στερεάς.

Προηγούνται βέβαια οι εθνικές εκλογές και θα ήθελα να μου πείτε εάν ακόμα παραμένει ισχυρό το αίτημα για αυτοδυναμία για να υπάρχει κυβερνησιμότητα ή υπάρχουν και άλλες σκέψεις.

-Θα έλεγα ότι το αίτημα για αυτοδυναμία συνδέεται αφενός με την ανάγκη η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, αφετέρου με την ανάγκη να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα πιο τολμηρά, ακόμα πιο αποφασιστικά και να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο μέλλον. Και σε όσους ισχυρίζονται ότι η απλή αναλογική είναι το ενδεδειγμένο εκλογικό σύστημα, θα τους ζητούσα να δουν τι συμβαίνει σε άλλες χώρες οι οποίες έχουν την απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα.

Να αναφέρω ενδεικτικά δύο: Η μία είναι ο βόρειος γείτονάς μας, η Βουλγαρία, η οποία σε λίγες από μέρες τώρα θα έχει τις πέμπτες, επαναλαμβάνω, τις πέμπτες εκλογές μέσα σε δύο χρόνια. Διότι είναι παντελώς αδύνατο να σχηματιστεί μια κυβέρνηση η οποία να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Μια άλλη χώρα, η οποία ταράζεται σήμερα και από μεγάλες διαδηλώσεις, είναι το Ισραήλ. Και εκεί υπάρχει απλή αναλογική. Υπάρχει μείζον ζήτημα κυβερνησιμότητας. Αλλά τολμώ να πω ότι και σε πολλές άλλες χώρες που υπάρχουν κυβερνήσεις συνασπισμού, υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες στη συνεννόηση μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γερμανία, μία χώρα η οποία έχει κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας και παρά ταύτα έχει μεγάλες δυσκολίες στο να μπορούν οι κυβερνητικοί εταίροι να συνεννοηθούν μεταξύ τους.

Γιατί τα λέω αυτά; Διότι πιστεύω ακράδαντα ότι στη χώρα μας οι σταθερές κυβερνήσεις που απολαμβάνουν κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αποτελούμενες από ένα κόμμα αλλά όχι μόνο από ένα χρώμα -το τονίζω αυτό- είναι οι πιο κατάλληλες, είναι οι πιο δοκιμασμένες και αυτές που μπορούν τελικά να εξασφαλίσουν ότι η χώρα θα κινηθεί πολύ γρήγορα στο δρόμο τον οποίο έχουμε χαράξει.

Με ποιο χρώμα ταιριάζει το μπλε;

-Με ποιο χρώμα; Το μπλε ταιριάζει με το μπλε. Και εξάλλου το μπλε είναι το εθνικό μας χρώμα, είναι το χρώμα της σημαίας μας, είναι το χρώμα του ουρανού, είναι το χρώμα της θάλασσας. Αλλά το μπλε είναι ένα πολύ ευρύχωρο χρώμα. Και γιατί το λέω αυτό; Διότι η Νέα Δημοκρατία, της οποίας έχω την τιμή να ηγούμαι, είναι μία ανοιχτή παράταξη η οποία έχει μπορέσει και έχει ενσωματώσει στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους. Έχει ενσωματώσει νέες ιδέες. Είναι μια παράταξη εξαιρετικά ευρύχωρη.

Είναι μια παράταξη η οποία έχει αποδείξει, παρά τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες, τα λάθη τα οποία αναμφίβολα έχουν γίνει, ότι έχει και το σχέδιο και τη βούληση να οδηγήσει την πατρίδα μπροστά, να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο μέλλον.

Θα έχουμε την ευκαιρία από τώρα μέχρι τις εκλογές να μιλήσουμε για τα σχέδιά μας για την Ελλάδα του μέλλοντος. Αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και τον απολογισμό μας, να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό, να θυμίσουμε στον ελληνικό λαό όλα αυτά τα οποία πετύχαμε αυτή την τετραετία, εν μέσω πολύ μεγάλων, πρωτοφανών -θα έλεγα- δυσκολιών.

Με θάρρος να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Να αναγνωρίσουμε πεδία όπου υπήρχαν καθυστερήσεις, όπου ακόμα υπάρχουν και τώρα οι υστερήσεις, ελλείψεις. Η υγεία -μιας και με ρωτήσατε- είναι ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να στρέψουμε ακόμα περισσότερο την προσοχή μας τη δεύτερη τετραετία.

Και κυρίως να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας και του ρεαλισμού. Μακριά από την τοξικότητα, την πόλωση, η οποία δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει καθόλου τους πολίτες σήμερα, να επικαλεστούμε και τη λογική, αλλά και το συναίσθημα των πολιτών, να τους μιλήσουμε για μία Ελλάδα για την οποία μπορούν να αισθάνονται υπερήφανοι. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται, μετά από μία εθνική τραγωδία, ως κάτι το οποίο ίσως να μην ταιριάζει με το κλίμα των ημερών, όμως παρά ταύτα θέλω να θυμίσω κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περιόδου στους πολίτες ότι παρά τα λάθη μας -το τονίζω, τα οποία τα αναγνωρίσαμε- έχουμε πετύχει πολλά αυτή την τετραετία και μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα.

Είναι γεγονός ότι αυτήν την τετραετία, όπως σας είπε και ο πατέρας μου, περάσατε πάρα πολλά: πάρα πολλές καταστροφές, πάρα πολλές τραγωδίες. Όμως αυτή η τελευταία φαίνεται ότι πόνεσε πιο πολύ τον Έλληνα. Είχε κάτι διαφορετικό, ίσως επειδή ήταν νέα παιδιά, δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει τρόπος να επουλωθούν αυτές οι πληγές; Υπάρχει τρόπος κάποια στιγμή να μην πονάνε οι Έλληνες για αυτό που συνέβη;

- Όλοι πονέσαμε, όλοι κλάψαμε, πρώτα και πάνω απ' όλα προφανώς οι συγγενείς των θυμάτων που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους. Και θα επαναλάβω κάτι το οποίο έχω ξαναγράψει, μία προσωπική δέσμευση την οποία έδωσα στη μητέρα του Σπύρου Βούλγαρη που έχασε άδικα τη ζωή του, ένα νέο παιδί που προέρχεται εδώ από την περιοχή σας, ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου όχι απλά για να μη ξανασυμβεί αυτό, αλλά για να αλλάξω όλα τα κακώς κείμενα τα οποία μας πληγώνουν. Και πράγματι αυτό το οποίο είδαμε στην τραγωδία των Τεμπών είναι η έκφραση μιας Ελλάδας η οποία δεν μας αξίζει: η Ελλάδα της αναξιοκρατίας, της μετριότητας, των έργων που δεν τελειώνουν ποτέ, της διάχυσης των ευθυνών.

Εγώ από την πρώτη στιγμή ανέλαβα τις ευθύνες που μου αναλογούν. Είπα ξεκάθαρα, ότι προφανώς το έργο αυτό έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε εμείς, όμως, παρότι το επιταχύναμε, προφτάσαμε να το ολοκληρώσουμε. Για αυτό και έχουμε και εμείς ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης. Αλλά το χρέος μου είναι να μετατρέψω την οργή ή τον θυμό, τη στενοχώρια, σε δημιουργικά αισθήματα. Να μάθουμε από τα λάθη μας και ακόμα πιο αποφασισμένοι να προχωρήσουμε, να συγκρουστούμε με αυτό το οποίο αποκαλούμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, βαθύ κράτος. Και να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα, του πώς λειτουργούν νησίδες το κρατικού μηχανισμού στην πατρίδα μας.

Μπορούμε να το πετύχουμε; Έχουμε αξιοπιστία να το πετύχουμε; Πιστεύω πως ναι. Διότι έχουμε δώσει δείγματα γραφής σε πολλά επίπεδα. Εμείς υλοποιήσαμε το gov.gr, τη μεγαλύτερη ίσως παρέμβαση στη Δημόσια Διοίκηση, η οποία απλοποίησε σημαντικά τις επαφές του πολίτη και των επιχειρήσεων με το κράτος. Εμείς αναμορφώσαμε τον ΕΦΚΑ, πήραμε έναν οργανισμό ο οποίος ουσιαστικά ήταν στα πρόθυρα της παράλυσης, τον εκσυγχρονίσαμε και τώρα μπορεί και αποδίδει συντάξεις σε δύο μήνες εκεί που χρειάζονταν δύο και τρία χρόνια. Εμείς παραλάβαμε μία ΔΕΗ στα όρια της χρεοκοπίας και καταφέραμε και την κάναμε μία ανταγωνιστική επιχείρηση η οποία μπορεί να στηρίζει τους πολίτες σήμερα και να προσφέρει μία -θα έλεγα- ασπίδα προστασίας απέναντι στις ακριβές τιμές του ρεύματος.

Και να θυμίσω και κάτι ακόμα: ότι η δική μας παράταξη είναι αυτή που ιστορικά συγκρούστηκε με αυτό το οποίο αποκαλούμε «βαθύ κράτος». Εμείς τα βάλαμε με τις συντεχνίες της Ολυμπιακής, εμείς τα βάλαμε με τις συντεχνίες του ΟΛΠ, όταν κάποιοι, θέλω να θυμίσω, κρεμόντουσαν στα κάγκελα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς απέναντι στην ιδιωτικοποίηση.

Εμείς έχουμε δώσει δείγματα γραφής ότι και μπορούμε και θέλουμε να συγκρουστούμε με αυτό το οποίο αποκαλούμε «βαθύ κράτος». Και εφόσον οι πολίτες με εμπιστευτούν και πάλι να μην έχουν καμία αμφιβολία ότι αυτή θα αποτελέσει μία κεντρική αποστολή μου τη δεύτερη τετραετία.

Μετά από κάθε συνέντευξη δίνουμε ένα ραντεβού για την επόμενη, πότε θα είναι αυτό να τα πούμε στο STAR Κεντρικής Ελλάδας;

-Με μεγάλη χαρά, ξέρετε ότι τιμώ πάντα τα περιφερειακά κανάλια. Μπορεί να τα πούμε και πριν, πού ξέρετε; Καθώς η προεκλογική περίοδος θα αρχίσει σιγά-σιγά να θερμαίνεται. Μπορεί να με ξαναέχετε φιλοξενούμενο στο STAR Κεντρικής Ελλάδος σε επόμενη περιοδεία μου εδώ, στην όμορφη Περιφέρειά σας. Να είστε απολύτως βέβαιος ότι θα την επισκεφθώ και πάλι πριν από τις εκλογές.

Ωραία, ευχαριστώ πολύ.

-Εγώ ευχαριστώ.»





