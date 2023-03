Οικονομία

Μητσοτάκης: Επενδύσεις 4,2 δις στη Στερεά Ελλάδα

Το επενδυτικό σχέδιο για τη Στερεά Ελλάδα παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, απο τη Λαμία.

Ιδιαίτερες αναφορές στα μεγάλα έργα, τα οποία προγραμματίζονται στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, περιείχε το περιφερειακό πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στο πολιτιστικό κέντρο του δήμου Λαμιέων σήμερα το μεσημέρι.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για 540 έργα με ένα συνολικό ύψος προϋπολογισμού 4,2 δισ. κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο διπλασιασμό των χρημάτων που παίρνει η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από το ΕΣΠΑ, καθώς από τα 196 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη προγραμματική περίοδο φτάνει τώρα στα 426 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στο πρόγραμμα ανάκαμψης το οποίο «έρχεται να στηρίξει τις επιλογές της περιφέρειας» όπως είπε.

Σε ό,τι αφορά τα έργα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον αυτοκινητόδρομο κεντρικής Ελλάδας -το γνωστό ε65 -τονίζοντας ότι «καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια για να ξεμπλοκάρει το συγκεκριμένο έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προωθηθεί», στάθηκε ιδιαίτερα στο δρόμο Λαμίας-'Αμφισσας που ανακοινώθηκε ότι ξεκινά το επόμενο διάστημα και όπως υπογράμμισε, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, «πρόκειται για ένα δύσκολο και ακριβό έργο», ενώ παράλληλα στάθηκε και στις παρεμβάσεις που θα γίνουν στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για τους πόρους από το ταμείο Ανάκαμψης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην 5ωρη διαδικασία διαπραγματεύσεων το καλοκαίρι του 2020 όπου εξασφαλίστηκαν συγκεκριμένοι πόροι, τονίζοντας πως «μέσα από αυτούς υλοποιούνται προτάσεις της περιφέρειας και ουσιαστικά τα αρμόδια υπουργεία προσπαθούν με την διανομή των χρημάτων και την ένταξη των έργων να υπηρετήσουν μία ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη τη χώρα».

Μιλώντας για την οικονομία είπε πως " η ανάπτυξη εξαρτάται από την πορεία της οικονομίας. Έχουμε όμως μία οικονομία, δεν θα κουραστώ να το λέω, που είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη, με ανάπτυξη πρακτικά κοντά στο 6%, με τον μέσο όρο της ευρωζώνης να είναι λίγο παραπάνω από τρία. Αυτή την Ελλάδα παραδίδουμε στην κρίση του ελληνικού λαού, γιατί το 2019 παραλάβαμε την Ελλάδα ουραγό" όπως χαρακτηριστικά τόνισε.

Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Βόρεια Εύβοια μιλώντας για τον οδικό άξονα που αποτελεί το σημαντικότερο έργο υποδομής που όπως είπε «θα βγάλει επιτέλους στη βόρεια Εύβοια από την απομόνωση και θα μπορέσει να της δώσει πραγματικά μία νέα προοπτική». Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις χρηματοδοτήσεις για τον τουρισμό και τις υπόλοιπες δράσεις στην ίδια περιοχή.

«Κάποτε είχα ρωτήσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ποια θεωρεί σαν την πιο σημαντική μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει στη χώρα. Χωρίς δεύτερη σκέψη αναφέρθηκε στην οργάνωση για το περιβάλλον που πρέπει να προστατεύσουμε" είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός

Τέλος, αναφέρθηκε και στους υπόλοιπους τομείς, είτε σε αυτούς που έχουν σχέση με τον αθλητισμό με ιδιαίτερες αναφορές στο ράλλυ Ακρόπολις, είτε στον τομέα της υγείας, όπως επίσης και στα θέματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση.

Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Δημοτικό Θέατρο της Λαμίας σήμερα το βράδυ και όπως υπογράμμισε κλείνοντας την ομιλία του «θα μιλήσω πιο αναλυτικά για τα πολιτικά ζητήματα του καιρού μας».

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού



«Αυτό το οποίο έχετε μπροστά σας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος αποτυπώνει το όραμά μας για το πώς βλέπουμε την Ελλάδα μετά, την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Την Ελλάδα της προόδου, την Ελλάδα της ευημερίας. Μια Ελλάδα η οποία έκανε σημαντικά βήματα προόδου μέσα σε αυτή την τετραετία. Θα πρέπει να κάνει άλματα. Πρέπει να πάμε πιο γρήγορα, πρέπει να πάμε πιο τολμηρά, πρέπει να πετύχουμε την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη. Πλησιάζουμε στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να πλησιάσουμε ακόμα πιο γρήγορα στους ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και σε μια σειρά από άλλους δείκτες όπου υπολειπόμαστε», σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του αναπτυξιακού σχεδίου.



Το πρόγραμμα αναπτύσσεται στους εξής άξονες:



Στον τομέα των οδικών συνδέσεων, μέχρι το τέλος του χρόνου θα λειτουργεί το νότιο τμήμα του άξονα Ε65, ενώ εξελίσσεται και το τμήμα Μπράλος - Άμφισσα της διαγώνιας αρτηρίας Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο. Με βάση, επίσης, το σχέδιο αναβάθμισης των σιδηροδρόμων, τα 122 χιλιόμετρα της υφιστάμενης μονής γραμμής Τιθορέα-Δομοκός θα αντικατασταθούν από διπλή διαδρομή. Έως τέλη φθινοπώρου θα έχει εγκατασταθεί Τηλεδιοίκηση και στα τμήματα του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας όπου το έργο έχει καθυστερήσει. Έτσι, η περιοχή μετατρέπεται σε μεταφορικό κόμβο ολόκληρης της χώρας.





Στον αγροτικό κλάδο, ήδη κατασκευάζεται το αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας και σχεδιάζονται τα φράγματα στο Μπουγάζι Δομοκού και στο Λιβάδι Αράχοβας. Παράλληλα, προχωρά η αποκατάσταση του παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας και εξελίσσεται το σχέδιο «Εύβοια Μετά» για την αναγέννηση του βόρειου τμήματος του νησιού με 71 κοστολογημένα έργα, από προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για τους ρητινοκαλλιεργητές και αναδασώσεις, μέχρι τις οδικές ενώσεις Ψαχνά-Στροφιλιά και Στροφιλιά-Ιστιαία και την αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.





Ταυτόχρονα, το φυσικό αέριο φτάνει στη Λαμία, τη Χαλκίδα, τη Λιβαδειά, τη Θήβα, τους Δελφούς και το Καρπενήσι. Οι μεγάλες αναπλάσεις περιλαμβάνει την περιοχή που φιλοξενεί την πανελλήνια έκθεση Λαμίας, η οποία μετατρέπεται πλέον σε σύγχρονο Συνεδριακό Κέντρο το οποίο θα διοργανώνει mega events, πλαισιωμένο από κοιτίδα καινοτομίας και τεχνολογίας και θεματικό πάρκο. Την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας σηματοδοτούν οι σημαντικές ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις που ήδη γίνονται, κυρίως στην Ενέργεια και τον Τουρισμό.





Παράλληλα, ολοκληρώνονται κρίσιμες υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, με 282 κλίνες, είναι πλέον έτοιμο. Νέες φοιτητικές εστίες και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν στη Λαμία, μέσω ΣΔΙΤ. Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων λύνεται με την ΜΕΑ και τον ΧΥΤΥ της πόλης. Παράλληλα, με στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε πρώτη φάση θωρακίζονται οι Δελφοί από τα φυσικά φαινόμενα. Ώστε, στη συνέχεια, να προχωρήσει η μεθοδική αποκατάσταση των μνημείων του αρχαιολογικού τους χώρου.



Ειδικά για τη στήριξη της αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών της Εύβοιας ο φάκελος περιλαμβάνει έργα αποκατάστασης και πρόληψης ύψους 154,7 εκατομμυρίων ευρώ, ακόμα 157,1 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επαγγελματικών ομάδων, κατοίκων και επιχειρηματικών σχημάτων που επλήγησαν από τη φωτιά και ευρύτερα στηρίζει το master plan για την ανασυγκρότηση του βόρειου τμήματος του νησιού.



Τις δράσεις για το αναπτυξιακό σχέδιο ανά πεδίο αρμοδιότητας παρουσίασαν, κατά σειρά, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για Θέματα Αυτοδιοίκησης Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, η Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός αρμόδιος για τις Υποδομές Γιώργος Καραγιάννης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος. Την παρουσίαση συντόνισε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Προλόγησαν ο Δήμαρχος Λαμιέων Ευθύμιος Καραΐσκος και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.



«Να σκύβουμε και να κατανοούμε τον πόνο των πιο αδύναμων συμπολιτών μας»



Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, όπου ο Δήμαρχος Λαμιέων Ευθύμιος Καραΐσκος τον ενημέρωσε για τα σχέδια ριζικής ανάπλασης του χώρου, με σκοπό τη δημιουργία ενός συγκροτήματος εκθεσιακού κέντρου το οποίο θα περιλαμβάνει σύγχρονους χώρους συνεδρίων.



Επιπλέον, επισκέφθηκε το υπό κατασκευή νέο Κλειστό Κολυμβητήριο Λαμίας και ενημερώθηκε από τον κ. Καραΐσκο και τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό για την πρόοδο των εργασιών. Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή μίας πισίνας ολυμπιακών διαστάσεων και μίας δεξαμενής εκμάθησης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και των σωματείων της ευρύτερης περιοχής.



Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λαμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών, στο ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.



Μιλώντας στο ραδιόφωνο της Μητρόπολης, στο οποίο εργάζονται εθελοντές, ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Έχετε δίκιο να λέτε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς καλούς συνεργάτες. Και βέβαια να σταθώ και λίγο ιδιαίτερα στην εθελοντική προσφορά τόσων ανθρώπων οι οποίοι υποστηρίζουν εσάς, στο έργο σας. Αυτό το οποίο εκπέμπει ο χώρος τον οποίον μόλις επισκέφθηκα είναι πάνω από όλα χαρά, αισιοδοξία και ελπίδα. Ας κρατήσουμε αυτό το μήνυμα της ελπίδας ζωντανό μέσα στις καρδιές μας, εξαιρετικά επίκαιρο και ενόψει των αγίων ημερών και της Εβδομάδας των Παθών η οποία έρχεται. Και βέβαια μία ελπίδα η οποία απαιτεί πρώτα από όλα να είμαστε ενωμένοι, από κοινού να αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες δυσκολίες της πατρίδας και -όπως είπαμε και πριν- κυρίως να σκύβουμε και να κατανοούμε τον πόνο των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, αυτών που μας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την Εκκλησία, έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την Πολιτεία».



Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος ξενάγησε τον Πρωθυπουργό στους χώρους της Μητρόπολης και ειδικά στη βιβλιοθήκη και στο αμφιθέατρο, όπου συνομίλησε με μαθητές του εκκλησιαστικού γυμνασίου.



Ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού στην παρουσίαση του Αναπτυξιακού Σχεδίου για τη Στερεά Ελλάδα



Κύριε Περιφερειάρχα, Φάνη, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Ευθύμη, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κυρίες και κύριοι,



Όντως σας κουράσαμε λίγο, αλλά θεώρησα υποχρέωσή μου -όπως κάνουμε σε κάθε Περιφέρεια για την οποία εκπονούμε ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο- να παρουσιάσουμε σε αδρές γραμμές το όραμά μας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος του 2030.



Το σχέδιο αυτό το οποίο κρατάτε στα χέρια σας και το οποίο πραγματικά σας ενθαρρύνω να διατρέξετε, είτε σε έντυπη μορφή είτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης, είναι πράγματι αποτέλεσμα μίας εξαιρετικής συνεργασίας που είχε η κεντρική κυβέρνηση με την Περιφέρεια αλλά και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' βαθμού.



Τολμώ να πω, έχοντας πια παρουσιάσει οκτώ τέτοια περιφερειακά σχέδια, ότι κατά την άποψή μου και με την όποια εμπειρία μπορεί να έχω στα κοινά ουδέποτε είχε γίνει μία δουλειά τόσο συγκροτημένη, η οποία να συνδυάζει αναπτυξιακές προτάσεις, έργα υποδομής, έργα φροντίδας που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ζωή. Παρεμβάσεις τις οποίες εμείς δεν τις σκεφτήκαμε στα δικά μας τα γραφεία, ήταν αποτέλεσμα μιας εντατικής διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες.



Να συνδυάσουμε, λοιπόν, αυτά τα σχέδια με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και με φορείς υλοποίησης. Αυτό διαφοροποιεί τις προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει από άλλες εκθέσεις ιδεών που μπορεί να είχατε ακούσει στο παρελθόν.



Πράγματι, τολμώ να πω ότι έχουμε αυξημένη αξιοπιστία όταν μιλάμε για τέτοια σχέδια επειδή -όπως είπε και ο Φάνης- πιστεύω ότι αποδείξαμε αυτήν την τετραετία ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τη διαχείριση κρίσεων -διότι δε μας έτυχαν και λίγα- με έναν απτό αναπτυξιακό προγραμματισμό, ο οποίος ήδη έχει πολύ συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα.



Θα επιχειρήσω, λοιπόν, να μην ξαναπώ όλα όσα ακούστηκαν, αλλά να επιλέξω κάποιους τομείς προτεραιότητας που πιστεύω ότι αξίζουν να αναλυθούν και στο δικό μας το επίπεδο.



Πρώτον, χρηματοδοτικοί πόροι. Είναι δεδομένο ότι τέτοια σχέδια αναπτυξιακά δεν μπορούν να υποστηριχθούν χωρίς σημαντική χρηματοδότηση κι εδώ πράγματι υπάρχει σημαντική χρηματοδότηση από πολλές διαφορετικές πηγές. Αναφέρθηκε ο Φάνης στο γεγονός ότι το ΕΣΠΑ, το νέο ΠΕΠ της Στερεάς Ελλάδος είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο. Έχουμε φτάσει στα 426 εκατομμύρια σε σχέση με 193 εκατομμύρια, μια πολύ σημαντική αύξηση. Μπορείτε να προβάλλετε στο μέλλον αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν στην Περιφέρεια σε σχέση με αυτά τα οποία ήδη συνέβησαν με τους σχετικά περιορισμένους πόρους του προηγούμενου ΕΣΠΑ.



Προσθέστε σε αυτά το πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο -το οποίο για πρώτη φορά τολμώ να πω οι Δήμοι είχαν στη διάθεσή τους σε αυτή την έκταση- που είναι το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για το οποίο σας μίλησε ο Στέλιος (Πέτσας). Νομίζω ότι όλοι το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα: 288 εκατομμύρια για τους 25 Δήμους της Περιφέρειας, άλλα 54 εκατομμύρια για έργα οδικής ασφάλειας. Και πιστεύω ότι αυτό το οποίο διαχωρίζει αυτό το πρόγραμμα σε σχέση με προηγούμενα έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι δική σας ιδιοκτησία. Εσείς μας φέρατε τις προτάσεις και εμείς τις εγκρίναμε. Υπήρχε ένα γενικό πλαίσιο, έπρεπε οι προτάσεις αυτές να συμβαδίζουν με τους κεντρικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά είναι έργα δικής σας ιδιοκτησίας, εσείς έχετε σε μεγάλο βαθμό -και αναφέρομαι στους Δημάρχους- την ευθύνη να τα ωριμάσετε και να τα υλοποιήσετε.



Προσθέστε σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το γεγονός ότι έχουμε στη διάθεσή μας τους σημαντικότατους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Πολλά έργα τα οποία παρουσιάστηκαν σήμερα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο κάνει αισθητή την παρουσία του σε όλη την Ελλάδα, με πολλά έργα τα οποία έχουν πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά: από έργα κοινωνικών υποδομών μέχρι βασικά έργα υποδομών.



Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο αυτή η κυβέρνηση κατάφερε και εξασφάλισε, μετά από μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση πέντε ημερών που κάναμε στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 2020. Τα οφέλη του Ταμείου Ανάκαμψης θα τα καρπωθούν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες και θα μας βοηθήσει βέβαια να κάνουμε πράξη κάτι το οποίο είπε ο Άκης: να μην έχουμε σημαντικές περιφερειακές αποκλίσεις όσον αφορά στην ανάπτυξη.



Θέλουμε και μπορούμε να πετύχουμε μια ανάπτυξη η οποία να είναι πραγματικά ισότιμη. Και ακριβώς σε αυτό τον στόχο αποσκοπούν τα περιφερειακά προγράμματα τα οποία παρουσιάζουμε σε αυτό τον βαθμό λεπτομέρειας.



Αν προσθέσετε, λοιπόν, σε όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το γεγονός ότι συνολικά έχουμε περισσότερους πόρους διαθέσιμους για δημόσιες επενδύσεις, μέσα από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, καταλαβαίνετε ότι η «δύναμη πυρός» την οποία έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Είναι μια δύναμη πυρός η οποία συνδέεται βέβαια και με τη συνολική απόδοση της ελληνικής οικονομίας, διότι -δεν θα κουραστώ να το λέω- έχουμε μια οικονομία η οποία σήμερα είναι ουσιαστικά πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ανάπτυξη.



Ανάπτυξη πρακτικά κοντά στο 6%, με το μέσο όρο της ευρωζώνης να είναι λίγο παραπάνω από το 3%. Αυτή την Ελλάδα παραδίδουμε στην κρίση του ελληνικού λαού, γιατί το 2019 παραλάβαμε την Ελλάδα ουραγό στην ανάπτυξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Έχουμε λοιπόν μπροστά μας πολλές ευκαιρίες και αυτές οι πολλές ευκαιρίες αποτυπώνονται σε 4,2 δισεκ. χρηματοδοτικών πόρων για παραπάνω από 540 έργα σε όλη την Περιφέρεια, σε τέσσερις ενότητες, όπως ακούσατε. Κατά κανόνα τον πρωταγωνιστικό ρόλο ως προς τους διαθέσιμους πόρους τον έχουν τα μεγάλα έργα υποδομής, μίλησε ο Γιώργος (Καραγιάννης) για τη μεγάλη σημασία των οδικών αξόνων οι οποίοι δρομολογούνται.



Η ολοκλήρωση του Ε65 θα έχει τεράστια υπερτοπική σημασία για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω και γι’ αυτόν τον νέο δρόμο όταν βρέθηκα στην Θεσσαλία και στη Δυτική Μακεδονία, διότι ήταν ένας δρόμος που συνδέει ουσιαστικά τρεις Περιφέρειες της χώρας.



Μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτός ο δρόμος δεν θα ολοκληρωνόταν ποτέ εάν δεν υπήρχε σοβαρότατη ενασχόληση από το κυβερνητικό επιτελείο σε πάρα πολλά επίπεδα, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεμπλοκάρει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πάρει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να μπορέσει ο δρόμος αυτός να ολοκληρωθεί.



Δεν είναι ο μόνος, όμως. Άμφισσα - Μπράλος. Μιλήσαμε πολλές φορές για τη σημασία του έργου αυτού για τη Φωκίδα. Ένα έργο το οποίο επιτέλους προχωράει. Από τα πιο δύσκολα και από τα πιο ακριβά, ίσως, τεχνικά έργα τα οποία θα κάνουμε ανά χιλιόμετρο, αν θυμάμαι καλά. Ένα από τα πολύ ακριβά έργα, γιατί έχει ιδιαίτερες δυσκολίες. Αλλά βέβαια και άλλα έργα σημαντικά, όπως η παράκαμψη της Χαλκίδας, η οποία επιτέλους συμβασιοποιήθηκε. Πολύ συχνά με το «μαστίγιο», από πάνω το Υπουργείο, για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε το έργο αυτό το οποίο κληρονομήσαμε με πολύ μεγάλες δυσκολίες.



Και ένα έργο στο οποίο αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, το οποίο το μελετούμε: είναι προσωπική μου δέσμευση ότι για το Λαμία - Καρπενήσι θα βρούμε τα χρήματα για να γίνει. Και βέβαια πολύ σημαντικός άξονας, ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Εύβοιας, ο οποίος αποτελεί το σημαντικότερο έργο υποδομής που θα βγάλει επιτέλους τη βόρεια Εύβοια από την απομόνωση και θα μπορέσει να της δώσει πραγματικά μία νέα προοπτική μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του ’21.



Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, μαζί με όλους τους τοπικούς βουλευτές μας και τον Υφυπουργό μας, πραγματικά έγινε μια σημαντική δουλειά. Και υπό την κατεύθυνση του Σταύρου Μπένου υπάρχει ένα όραμα πια, Φάνη. Θυμάμαι, δεν θα ξεχάσω ποτέ την απογοήτευση, την οργή, το θυμό -απολύτως κατανοητά συναισθήματα- μετά την πυρκαγιά στη βόρεια Εύβοια και όταν δεσμεύτηκα τότε ότι θα κινητοποιήσουμε σημαντικούς πόρους για να μπορέσουμε να ξανακάνουμε τη βόρεια Εύβοια καλύτερη, σίγουρα καλύτερη από αυτό που ήταν.



Το δάσος θα πάρει χρόνο για να ξαναγίνει αν και ήδη η φύση μεριμνά γι’ αυτό. Νομίζω ότι τώρα, πια, έχουμε καταφέρει κι έχουμε ξεπεράσει την καχυποψία, οι πολίτες ήδη βλέπουν απτά αποτελέσματα, ο τουρισμός ήδη στη βόρεια Εύβοια τρέχει, η Αιδηψός παίρνει «τα πάνω της», υπάρχουν ήδη χρηματοδοτήσεις οι οποίες κατευθύνονται σε αυτήν την περιοχή.



Αλλά κυρίως υπάρχει ένα συνολικό όραμα, ένα όραμα το οποίο ακούει σε αυτήν την έννοια της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε στη βόρεια Εύβοια -όχι μόνο στη βόρεια Εύβοια, το χρησιμοποιούμε και σε άλλες περιοχές που αφορούν στην περιφέρεια, από τα Άγραφα μέχρι τον Ασωπό. Η ανάπτυξη πρέπει να είναι ολιστική και όχι αποσπασματική και το εργαλείο των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτή την κατεύθυνση.



Θέλω να κάνω μία ειδική μνεία σε κάτι το οποίο είπε ο Νίκος Ταγαράς. Μία από τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες συχνά περνούν «κάτω από το ραντάρ», αφορούν στις τεράστιες παρεμβάσεις που κάνει αυτή η κυβέρνηση στην οργάνωση του χώρου.



Ανοίγω μία παρένθεση. Κάποτε είχα ρωτήσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «ποια θεωρείς ότι είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση η οποία πρέπει να γίνει στη χώρα;» Μου είπε, χωρίς δεύτερη σκέψη, «η οργάνωση του χώρου». Διότι αν δεν οργανώσουμε το χώρο σωστά ούτε το περιβάλλον μπορούμε να προστατεύσουμε, ούτε ανάπτυξη μπορούμε να πετύχουμε.



Δυστυχώς η έλλειψη οργάνωσης του χώρου οδήγησε πολύ συχνά και σε μεγάλες αναπτυξιακές καθυστερήσεις, διότι δεν υπήρχε ασφάλεια δικαίου -κανείς δεν ήξερε τι μπορούσε να κάνει και πού μπορούσε να κάνει- αλλά οδήγησε τελικά και στην ίδια την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.



Αυτή, λοιπόν, η μεταρρύθμιση η οποία γίνεται με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και όχι μόνο -δαπανούμε εκατοντάδες εκατομμύρια, παραπάνω από 400 εκατομμύρια, και ολοκληρώνεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, εξαντλούμε ουσιαστικά όλες τις δυνατότητες που έχει η χώρα σε μελετητές για να μπορούμε να τη φέρουμε εις πέρας- είναι μια τεράστιας σημασίας μεταρρύθμιση η οποία περνάει, συχνά, «κάτω από το ραντάρ». Είναι όμως απαραίτητη, απαράβατη προϋπόθεση και για την ανάπτυξη και για την προστασία του περιβάλλοντος. Πράγματι αξίζουν συγχαρητήρια και στο Υπουργείο και στον Υπουργό για την έμφαση με την οποία κυνηγά αυτή την μεταρρύθμιση.



Αλλά μιας και μιλάμε για επενδύσεις δεν μπορώ να μην σταθώ σε αυτά τα οποία είπε και ο Νίκος Παπαθανάσης, τη σημαντική επενδυτική δραστηριότητα η οποία υπάρχει εδώ, στη Στερεά, σε επίπεδο ιδιωτικών επενδύσεων.



Ξέρετε πολύ καλά, ακούστηκαν τα νούμερα, το Υπουργείο Οικονομικών και ο Υπουργός όταν μας χτύπησε η πανδημία και έπρεπε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία, ήμασταν από τις πρώτες χώρες που κινηθήκαμε με τόσο μεγάλη ταχύτητα.



Το εργαλείο της επιστρεπτέας προκαταβολής -επιστρεπτέας και μη επιστρεπτέας, όπως κατέληξε, τελικά- ήταν ένα εργαλείο ταχύτατης στήριξης των επιχειρήσεων το οποίο έσωσε θέσεις εργασίας και έσωσε επιχειρήσεις. Κάτι το οποίο πιστεύω ότι αναγνωρίζουν όλοι οι επιχειρηματίες ασχέτως το αν στηρίζουν ή όχι την κυβέρνηση.



Προφανώς βέβαια και η περιοχή της Στερεάς πήρε τη μερίδα που της αναλογεί. Αλλά αυτό το οποίο βρίσκω πολύ ενδιαφέρον εδώ στη Στερεά είναι το εύρος των επενδύσεων οι οποίες γίνονται, είτε μιλάμε -προφανώς- για τον πρωτογενή τομέα, μια δυναμική Περιφέρεια ως προς τον πρωτογενή τομέα, είτε μιλάμε για την μεταποίηση, είτε μιλάμε και για τις υπηρεσίες, για τον τριτογενή τομέα.



Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην τεράστια δυναμική που έχει η Περιφέρεια ως προς το τουριστικό της προϊόν. Έχει στην κυριολεξία τα πάντα, στον υπερθετικό βαθμό θα έλεγα. Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το πρωί τα Καμένα Βούρλα, μια από τις πολλές -πιστεύω- ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν στον ιαματικό τουρισμό, σε μια περιοχή η οποία έχει τόσο πλούσιο ιαματικό δυναμικό.



Ο τουρισμός ευεξίας για τον οποίο μιλάμε είναι ένα τουριστικό προϊόν στο οποίο η Ελλάδα έχει μείνει πολύ πίσω, αδικαιολόγητα αν λάβει κανείς υπόψη το δυναμικό που έχει, την ιστορία της στον τομέα αυτόν. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Θυμίζω ότι είναι ένας τουρισμός ο οποίος μπορεί να φέρει επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.



Το ίδιο φυσικά ισχύει για τον τουρισμό του βουνού και για τον πολιτιστικό τουρισμό. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ ιδιαίτερα στους Δελφούς, στις Θερμοπύλες, αναξιοποίητο brand για τη χώρα μας με πολύ σημαντικές ευκαιρίες.



Αλλά αυτή η κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουρισμού για πρώτη φορά εκπονήσαμε ένα οργανωμένο πρόγραμμα στήριξης του ορεινού τουρισμού, το οποίο βλέπετε ότι έχει αποτελέσματα. Το βουνό θα το ζούμε και θα το χαιρόμαστε 12 μήνες το χρόνο. Και αν έχει η Περιφέρεια εδώ βουνά…Από τον Παρνασσό, την Γκιώνα, το Βελούχι και όχι μόνο, τα οποία μπορούν πραγματικά να προσελκύσουν επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.



Συνεργαζόμαστε καλά και με την Περιφέρεια και για την περαιτέρω αξιοποίηση των χιονοδρομικών μας αλλά και για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε αυτού του είδους τον τουρισμό, ο οποίος πραγματικά μπορεί να διευρύνει την τουριστική περίοδο. Θα δώσει όμως διέξοδο και σε αποδράσεις το καλοκαίρι. Αρχίζουν και οι Έλληνες να ανακαλύπτουν περισσότερο το βουνό το καλοκαίρι σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν. Άρα, πολλές ευκαιρίες ακόμα μπροστά μας.



Και βέβαια μια σειρά από άλλες δράσεις εξαιρετικά σημαντικές. Το Ράλλυ Ακρόπολις, είπα πριν για τον Νίκο Ταγαρά, τον στενοχωρήσαμε λίγο ως Κορίνθιο, αλλά η έδρα του Ράλλυ Ακρόπολις ήταν, είναι και θα είναι η Στερεά Ελλάδα.



Αλλά να πω ότι ο Λευτέρης (Αυγενάκης) εδώ, πραγματικά κάναμε -νομίζω- μία πολύ σημαντική δουλειά και εσείς οι ίδιοι ξέρετε πόσο σημαντικό είναι το Ράλλυ Ακρόπολις για την περιοχή, δεν χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα. Κι όχι μόνο για την περιοχή, όταν κάναμε την ειδική μηχανοκίνητη διαδρομή μέσα στο ΟΑΚΑ έγινε ο κακός χαμός. Υπάρχει μεγάλη αγάπη στην Ελλάδα για αυτού του είδους τον μηχανοκίνητο τουρισμό.



Βέβαια κάνουμε και ποδηλατικό τουρισμό, κάνουμε πολλές αθλητικές δράσεις οι οποίες συνδέονται πια και με το τουριστικό μας προϊόν, καθώς θα αναζητούν ολοένα και περισσότερο οι επισκέπτες -Έλληνες αλλά και ξένοι- εμπειρίες. Και σε αυτές τις εμπειρίες νομίζω ότι η Στερεά μπορεί πραγματικά να προσφέρει πάρα πολλά.



Να σταθώ ιδιαίτερα στο χώρο της έκθεσης τον οποίον επισκέφθηκα σήμερα και με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο. Πολύ σημαντική επένδυση. Και εκεί το Υπουργείο Οικονομικών κατένειμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εντυπωσιάστηκα πράγματι από αυτό το οποίο είδα.



Έχουμε χρηματοδότηση, έχουμε χρονοδιαγράμματα, είναι τώρα στο χέρι σας να υλοποιήσουμε το σημαντικό αυτό έργο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Σημαντικότατη παρέμβαση, αναπτυξιακή, αλλά και παρέμβαση αισθητικής ανάπλασης για όλη την περιοχή της Λαμίας, μαζί με το καινούριο κολυμβητήριο, το Δικαστικό Μέγαρο. Προστίθενται σημαντικές υποδομές στην Λαμία, οι οποίες πραγματικά πιστεύω ότι θα διευκολύνουν πολύ την ανάπτυξη της πόλης συνολικά.



Για τον πρωτογενή τομέα μίλησε ο Γιώργος (Γεωργαντάς). Είναι σημαντικό πια ότι τα ζητήματα των επιδοτήσεων δεν είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο μας τίθεται, διότι υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος τρέχει πια με ταχύτητα και με μεγάλη αξιοπιστία.



Να αναφέρω δυο πράγματα τα οποία λέω συχνά για τον πρωτογενή τομέα: τη σημασία των αρδευτικών έργων, τα είδατε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί από εδώ και στο εξής στη διαχείριση του νερού. Θέλω να θυμίσω ότι το 80 και πλέον τοις εκατό του νερού που καταναλώνουμε στη χώρα μας πηγαίνει στην άρδευση και βέβαια το να έχουμε μία σωστή πολιτική ως προς τη διαχείριση του νερού είναι απόλυτη υποχρέωσή μας.



Θα επαναλάβω κι εδώ για ακόμα μία φορά κάτι το οποίο είπα και από τις Βρυξέλλες: το νερό δεν ιδιωτικοποιείται, τελεία και παύλα. Για να τελειώσουν όλα αυτά τα fake news και οι σαχλαμάρες που διακινούνται από την αντιπολίτευση όταν δεν έχουν με τίποτα καλύτερο να ασχοληθούν.



Το δεύτερο που θέλω να πω για τον πρωτογενή τομέα είναι τα συνεργατικά σχήματα. Θα το ξαναπώ, έχουμε δώσει πολλά κίνητρα για τα συνεργατικά σχήματα, αλλά και για τους αγρότες οι οποίοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα. Αυτό είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, χρειαζόμαστε οικονομίες κλίμακος στον πρωτογενή τομέα, πρέπει να δούμε πια τη διαχείριση αυτών των συνεταιρισμών ως πραγματικές επιχειρήσεις.



Κάνουμε πολλά βήματα στον πρωτογενή τομέα, σπάμε το ένα ρεκόρ εξαγωγών μετά το άλλο, αλλά να ξέρετε ότι το μέλλον των ποιοτικών τροφίμων τα οποία θα καλλιεργούνται και θα παράγονται με σεβασμό στο περιβάλλον μπορεί πράγματι να φέρει την Ελλάδα σε μία σημαντικότατη θέση συγκριτικού πλεονεκτήματος. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στον πρωτογενή τομέα, την οποία δεν πρόκειται να αφήσουμε αναξιοποίητη.



Παιδεία και Υγεία. Μίλησε και η Νίκη (Κεραμέως), μίλησε και η Μίνα (Γκάγκα). Εγώ χαίρομαι γιατί από ό,τι έμαθα από τη Λαμία, από δημόσιο σχολείο της Λαμίας, ήταν η πρώτη των πρώτων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και βέβαια για εμάς η Παιδεία δεν είναι μόνο τα σχολεία, τα πρότυπα, τα πανεπιστήμια, είναι και η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Θα χρειαστούμε καταρτισμένο προσωπικό, κάτι το οποίο ήταν το «αποπαίδι» όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, εμείς το έχουμε αναδείξει και πιστεύω ακράδαντα ότι μία καλή μεταλυκειακή εκπαίδευση μπορεί να δώσει εξαιρετικά ικανοποιητικές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει γρήγορα.



Για την Υγεία έχουν γίνει πράγματα, αλλά έχουν να γίνουν ακόμα πολλά. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πέσαμε πάνω στην πανδημία, στάθηκε όρθιο το σύστημα υγείας, έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στην Υγεία, και στο ανθρώπινο δυναμικό και στις υποδομές μας.



Αλλά για εμένα προσωπικά η Υγεία είναι μία από τις τρεις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης τετραετίας. Ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο θα ξεκινάει από την πρόληψη, θα προχωρά στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, θα έχει νέα νοσοκομεία με σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ειδικά για τα τμήματα επειγόντων περιστατικών όπου πραγματικά πονάνε σήμερα τα νοσοκομεία μας. Μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση. Καλύτερες απολαβές για τους γιατρούς.



Το ξεχνάμε, αλλά οι πρώτες αυξήσεις οι οποίες έγιναν εντός του πλαισίου της αναμόρφωσης του ειδικού μισθολογίου το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή 1/1/24 ήταν οι αυξήσεις που έγιναν στους γιατρούς: 10% αύξηση στο υγειονομικό προσωπικό συνολικά, ως μια ελάχιστη ανταπόδοση απέναντι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους εργαζομένους του για όλα αυτά τα οποία υπέμειναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.



Τέλος, τα θέματα της ενέργειας, για τα οποία πάντα έχω ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Πράγματι πολλοί από εσάς μπορεί να μην γνωρίζετε αλλά είστε πρωταθλητές στην ενέργεια στη χώρα, στην ηλεκτροπαραγωγή, ειδικά από το φυσικό αέριο, αλλά και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θα προστεθούν ακόμα πολλές ΑΠΕ εδώ, στην Στερεά Ελλάδα.



Βέβαια, το φυσικό αέριο δεν θα το εγκαταλείψουμε από τη μια στιγμή στην άλλη. Το φυσικό αέριο θα είναι μαζί μας για αρκετό χρόνο, είτε μιλάμε για ηλεκτροπαραγωγή είτε μιλάμε για καύσιμο το οποίο θα καλύπτει ανάγκες θέρμανσης για τα νοικοκυριά αλλά και ενέργειας για τη μεταποίηση. Γι’ αυτό έχει τόση σημασία η γρήγορη ολοκλήρωση των δικτύων του φυσικού αερίου για τα οποία σας μίλησε η Αλεξάνδρα (Σδούκου).



Εν κατακλείδι, αυτό το οποίο έχετε μπροστά σας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος αποτυπώνει το όραμά μας για το πώς βλέπουμε την Ελλάδα μετά, την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Την Ελλάδα της προόδου, την Ελλάδα της ευημερίας. Μια Ελλάδα η οποία έκανε σημαντικά βήματα προόδου μέσα σε αυτή την τετραετία. Θα πρέπει να κάνει άλματα.



Πρέπει να πάμε πιο γρήγορα, πρέπει να πάμε πιο τολμηρά, πρέπει να πετύχουμε την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη. Πλησιάζουμε στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να πλησιάσουμε ακόμα πιο γρήγορα στους ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και σε μια σειρά από άλλους δείκτες όπου υπολειπόμαστε.

