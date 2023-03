Κοινωνία

Νονοί της νύχτας: Ο “χάρτης” δράσης στην Αττική και οι “ταρίφες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 για τον τρόπο δράσης των «νονών» της νύχτας, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό εμπρησμού στη Νέα Σμύρνη.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Παρά την ολοκληρωτική καταστροφή, που υπέστη το εστιατόριο στη Νέα Σμύρνη από τη φωτιά τα ξημερώματα τής Παρασκευής, οι πυροσβέστες παρέδωσαν στο Τμήμα Εκβιαστών σε εξωτερικά καλή κατάσταση το καταγραφικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος. Στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια γίνεται μία προσπάθεια, για να δουν εάν μπορούν να σώσουν βίντεο από τη στιγμή, που οι τουλάχιστον δύο δράστες έσπασαν τη γυάλινη πρόσοψη, για να προχωρήσουν στον εμπρησμό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δράστες «χρησιμοποίησαν ναυτική φωτοβολίδα, κάτι που μέχρι τώρα δεν είχαμε δει σε εμπρησμό τέτοιου είδους. Ενδεχόμενα το κίνητρο να είναι πολύ προσωπικό.

Στην περίπτωση της Νέας Σμύρνης, τα στελέχη από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, θέλουν να συνομιλήσουν με όλους τους ιδιοκτήτες, καθώς όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, θεωρούν πολύ πιθανό οι εμπρηστές να είχαν στοχοποιήσει μόνον έναν από αυτούς.

Στο έλεος των «νονών» οι επιχειρηματίες

Εκατοντάδες καταστηματάρχες στην εστίαση αναγκάζονται κάθε μήνα να υπολογίζουν στα έξοδά τους και τα χρήματα για την «προστασία». Ομάδες μπράβων τους απειλούν ότι εάν δεν συμμορφωθούν, τότε θα υποστούν τις συνέπειες. Ξυλοδαρμοί, εμπρησμοί, φθορές, ακόμα και απειλές για τις ζωές των οικογενειών τους. Αυτά είναι τα αντίποινα των εκβιαστών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι ομάδες των κακοποιών έχουν χωρίσει τις περιοχές δράσεις τους.

Ο «χάρτης» δράσης των μπράβων

Μία σπείρα λυμαίνεται

τη Δυτική Αττική

άλλη τη Βορειοανατολική και

μία τρίτη τον Πειραιά.

Αυτήν την περίοδο η πιο σκληρή συμμορία θεωρείται εκείνη που δρα στα

Νότια Προάστια

χρησιμοποιούν το όνομα παλιού «νονού» της νύχτας

αλλά «εγκέφαλος» φέρεται να είναι ένας αλλοδαπός.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την αστυνομική έρευνα είναι ότι, τα ίδια τα θύματα δεν λένε ποιοι τους εκβιάζουν, γιατί φοβούνται ότι θα τους κάνουν ακόμα χειρότερα από αυτά που έχουν ήδη κάνει», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Καλλιακμάνης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής.

Η «ταρίφα» για την «προστασία» από τους μπράβους

Μεταξύ τους, μάλιστα, φαίνεται πως οι μπράβοι έχουν φτιάξει έναν άτυπο τιμοκατάλογο.

Τα καφέ καταβάλουν 200-300€

τα εστιατόρια 800-1000€ και

τα κλαμπ 1000-2000€ τον μήνα, ανάλογα με τα εκτιμώμενα έσοδα κάθε επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου το πρόβλημα μεταφέρεται και στους δημοφιλείς θερινούς προορισμούς, για αυτό και κλιμάκια του Εκβιαστών κάθε καλοκαίρι πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους στα νησιά της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Ελεύθερος με όρους ο συμβασιούχος σταθμάρχης

Εθνικό Θέατρο - Δραματική Σχολή: Επιστρέφουν οι καθηγητές

Καιρός: πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες