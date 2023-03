Κοινωνία

Revenge porn: Βιασμός ανηλίκου από ανήλικο κυκλοφορούσε σε βίντεο στο σχολείο

Ακόμα ένα περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου που καταγραφόταν σε βίντεο και έκανε το «γύρο» του σχολείου, αναφέρεται στη βόρεια Ελλάδα.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

«Όλο αυτό ξεκίνησε όταν ήρθαν τα παιδιά μου και μου το είπαν. Μου είπαν ότι υπάρχει κάποιο βίντεο. Όχι απλά είχαν ακούσει, είχαν δει όλα τα παιδιά το βίντεο», δήλωσε μία μητέρα στον ΑΝΤ1.

Ένα ολόκληρο χωριό στη βόρεια Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, μετά την καταγγελία της. Πριν από λίγες ημέρες τα παιδιά της της εκμυστηρεύτηκαν την ύπαρξη βίντεο που είχαν διακινηθεί από κινητό σε κινητό σε ολόκληρο το σχολείο τους. Σε αυτά απεικονίζονταν ένας 12χρονος μαθητής δημοτικού να κακοποιείται σεξουαλικά από έναν 13χρονο. Εικόνες που φέρεται να καταγράφηκαν από ένα 13χρονο κορίτσι από την ίδια περιοχή. Βίντεο που γνώριζαν οι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου, αλλά κανείς δεν

«Τους ρώτησα κιόλας «γιατί δεν μιλήσατε» και μου λένε «γιατί φοβόμασταν, γιατί δεν θέλαμε να μπλέξουμε γιατί είναι πολλά», λέει η γυναίκα.

Η μητέρα, με το βίντεο που κατάφερε να αποσπάσει από τους συμμαθητές των παιδιών της, έφτασε στις τοπικές Αρχές και έκανε αναφορά. Την ίδια ακριβώς ημέρα, είχε εμφανιστεί στην αστυνομία της περιοχής τους και η μητέρα του 12χρονου, μαζί με το παιδί – το οποίο βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, και προχώρησαν σε καταγγελία σε βάρος του 13χρονου. Μετά την καταγγελία διενεργήθηκε ιατροδικαστική εξέταση και εντοπίστηκαν ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί φέρεται να είπε ότι με βρισιές και γροθιές υποχρεωνόταν στην σεξουαλική του κακοποίηση από το 13χρονο, ο οποίος είναι γείτονας του.

«Το παιδί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, ντρέπεται πάρα πολύ, δεν βγαίνει από το σπίτι καθόλου, ούτε στην αυλή. Είναι κλεισμένο μέσα θέλει συνέχεια δικό του να είναι , φοβάται γιατί και το άλλο παιδί κυκλοφορεί ελεύθερο ακόμα δεν έχει γίνει κάποια διαδικασία να απομονωθεί αλλά επειδή περνάει έξω από το σπίτι του συνέχεια με το ποδήλατο φοβάται να βγει έξω στην αυλή μου λέει ο θείος του», λέει η μητέρα του 12χρονου.

Ο πατέρας του 13χρονου παιδιού που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση, μίλησε στον ΑΝΤ1,ξεκαθαρίζοντας ότι και το δικό του παιδί είναι θύμα παιδικής πορνογραφίας, ότι δεν υπάρχει βιασμός με ευθύνη του και ότι βρίσκεται και το ίδιο σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών το 13χρονο κορίτσι που φέρεται να κατέγραψε κάποιες από τις πράξεις των δυο παιδιών και – όπως υποστηρίζει η οικογένεια του 13χρονου – διακίνησε τα βίντεο στο σχολείο τους

«Το παιδί μας δεν έχει κάνει τίποτα από όσα του καταλογίζουν. Είναι και το ίδιο θύμα. Έχουμε ξεκινήσει νομικές ενέργειες κατά όσων έχουν καταθέσει ψεύδη και κυρίως κατά όσων έχουν διακινήσει υλικό με ευαίσθητο περιεχόμενο που απεικονίζει το παιδί μας», είπε σχετικά ο πατέρα, ενώ ο δικηγόρος της οικογένειας του 13χρονου, Αντώνης Μπιδέρης, σημείωσε πως, «μέχρι στιγμής υπάρχει διαγνωσμένο έγκλημα διακίνησης παιδικής πορνογραφίας και πιθανότατα οι αρχές να φτάσουν να τις απασχολεί και εκδικητική πορνογραφία» .

Το 13χρονο κορίτσι έχει ήδη καταθέσει την δική του εκδοχή στις αρχές, ενώ τέλος της εβδομάδας θα απολογηθεί και ο 13χρονος μαθητής

«Μάστιγα» το revenge porn στα σχολεία

Στη Ρόδο συνεχίζεται η προανακριτική έρευνα για την βιντεοσκόπηση των συνευρέσεων ενός 14χρονου με ένα 13χρονο κορίτσι, υλικό το οποίο ανέβηκε στο διαδίκτυο και κοινοποιήθηκε σε μαθητές και σε καθηγητές του σχολείου τους, οι οποίοι ενημέρωσαν τις αρμόδιες Αρχές και την οικογένεια της 13χρονης .

Αυτό που πάντως σόκαρε τις Αρχές αλλά και την τοπική κοινωνία στη Ρόδο στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η ενδεχόμενη εμπλοκή μιας 14χρονης κοπέλας η οποία φέρεται να προέτρεψε τον 14χρονο να καταγράψει στο κινητό του την ερωτική του συνεύρεση με την 13χρονη με δέλεαρ χρηματικό ποσό.

