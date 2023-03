Κόσμος

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου “πάγωσε” τη δικαστική μεταρρύθμιση

Μετά από τρεις μήνες πρωτοφανών διαδηλώσεων, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέβαλε την τρίτη ανάγνωση του επίμαχου νομοσχεδίου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε μια «παύση» στη διαδικασία υιοθέτησης της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, η οποία έχει οδηγήσει σε μεγάλες κινητοποιήσεις εδώ και σχεδόν τρεις μήνες.

«Θέλοντας να προλάβω μια ρήξη στο έθνος, αποφάσισα να καθυστερήσω την δεύτερη και την τρίτη ανάγνωση (σ.σ. του νομοσχεδίου στην Κνεσέτ) ώστε να επιτύχουμε ευρεία συναίνεση» ανέφερε ο Νετανιάχου στο διάγγελμά του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η οριστική έγκριση των νομοσχεδίων θα αναβληθεί για την επόμενη κοινοβουλευτική σύνοδο, μετά τη γιορτή του εβραϊκού Πάσχα (5-13 Απριλίου), υποχωρώντας έτσι εν μέρει στα αιτήματα της αντιπολίτευσης.

«Υπάρχει μια εξτρεμιστική μειονότητα, έτοιμη να διχάσει το έθνος μας» υποστήριξε ο Νετανιάχου, υποσχόμενος ότι θα κάνει τα πάντα «για να βρει μια λύση», προτρέποντας τους πάντες να ενεργούν «με υπευθυνότητα».

Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, το Histadrout, το μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο του Ισραήλ, ματαίωσε τη γενική απεργία που είχε κηρύξει νωρίτερα.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποδέχτηκαν επιφυλακτικά την απόφαση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να καθυστερήσει τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα εργαστούν με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας, εφόσον η κυβέρνηση είναι ειλικρινής.

Ο κεντρώος πρώην πρωθυπουργός Γιαΐρ Λαπίντ είπε ότι η αντιπολίτευση πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο Νετανιάχου δεν «μπλοφάρει» και ότι στο παρελθόν είχε «κακή εμπειρία» μαζί του.

«Από την άλλη πλευρά, αν η κυβέρνηση ξεκινήσει έναν πραγματικό και ειλικρινή διάλογο, μπορούμε να βγούμε από αυτήν την κρίση –ισχυρότεροι και πιο ενωμένοι– και μπορούμε να το μετατρέψουμε όλο αυτό σε μια καθοριστική στιγμή για την ικανότητά μας να ζούμε όλοι μαζί» ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Λευκός Οίκος: Δεν υπάρχει φόβος εμφυλίου

Οι ΗΠΑ χαιρέτισαν την ανακοίνωση του Νετανιάχου περί «αναβολής» της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης, κάτι που «δίνει περισσότερο χρόνο για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης» ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. «Εξακολουθούμε να καλούμε τους πολιτικούς αξιωματούχους του Ισραήλ να βρουν μια συμβιβαστική λύση το συντομότερο δυνατόν», είπε η Καρίν Ζαν-Πιερ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν «δεν φοβάται» μήπως η κατάσταση στο Ισραήλ εξελιχθεί σε «εμφύλιο πόλεμο», διαβεβαίωσε σήμερα ένας από τους εκπροσώπους του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε για τη σοβαρή κρίση στη χώρα αυτή.

«Το Ισραήλ έχει μακρά δημοκρατική παράδοση», σχολίασε ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Ουάσινγκτον «ανησυχεί» για το σχέδιο μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης που προωθεί η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Από το Λονδίνο, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι επαίνεσε την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένα σύστημα «ελέγχου και ισορροπιών». Ο Νετανιάχου συναντήθηκε πρόσφατα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ στο Λονδίνο, όπου τον υποδέχτηκαν εκατοντάδες διαδηλωτές οι οποίοι κρατούσαν ισραηλινές σημαίες και φώναζαν «Ντροπή» στα εβραϊκά.

