“Καλάθι του νονού”: Πότε κάνει πρεμιέρα και τι θα περιλαμβάνει

Λαμπάδες και παιχνίδια, σοκολατένια αυγά, επιτραπέζια και παζλ, μεταξύ των προϊόντων που θα περιλαμβάνονται σε αυτό. Πότε έρχεται το «καλάθι του Πάσχα».

Το «καλάθι του νονού» κάνει πρεμιέρα αύριο Τετάρτη 29 Μαρτίου και αφορά τις αγορές για λαμπάδες και παιχνίδια και θα εφαρμοστεί σε καταστήματα παιχνιδιών.

Κάθε κατάστημα μπορεί να επιλέξει να εντάξει στο καλάθι του νονού μια ή περισσότερες κατηγορίες προϊόντων ώστε να εφαρμοστεί το μέτρο και από μικρά καταστήματα.

Θα περιλαμβάνει 12 συνολικά κατηγορίες παιχνιδιών ως εξής: λαμπάδες και παιχνίδια, σοκολατένια αυγά, επιτραπέζια και παζλ, παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ (παιχνίδια μίμησης), βρεφικά παιχνίδια, φιγούρες δράσης, παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας (π.χ. παιχνίδια με τουβλάκια), οχήματα – τηλεκατευθυνόμενα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αθλητικά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παιδικές μπασκέτες και τέρματα), λούτρινα και μουσικά παιχνίδια.

Εξάλλου, από τις 5 Απριλίου έρχεται στα σουπερμάρκετ και το «καλάθι του Πάσχα» που θα περιέχει σαρακοστιανά είδη καθώς και αρνί, κατσίκι, τσουρέκι και σοκολατένια αβγά.

