Πισπιρίγκου - Κούγιας: σήμερα η κατάρρευση του μεγαλύτερου δικαστικού σκανδάλου (βίντεο)

Τι δήλωσε ο Αλέξης Κουγιας για την εξέλιξη της δίκης της Ρούλας Πισπιρίγκου. Η "επίθεση" στον Γρηγόρη Λέων και η απάντηση του ιατροδικαστή.

Η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου συνεχίζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τον θάνατο της κόρης της Τζωρτζίνας.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της 34χρονης κατηγορούμενης, Αλέξης Κούγιας, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη δικαστική διασικασία, τονίζοντας ότι "σήμερα θα αναδειχθεί η αλήθεια".

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Όπως είναι γνωστό, ο επικεφαλής του γραφείου μας, κος Αλέξιος Κούγιας, για λογαριασμό της κας Σ.Π., έχει καταγγείλει ότι τόσο η υπόθεση της Τζωρτζίνας, όσο και οι υποθέσεις της Μαλένας και της Ίριδας, οφείλονται σε προκατειλημμένες ανακρίσεις των ανακριτριών κ.κ. Σαλάπα, πρώην συζύγου του Υπουργού Δικαιοσύνης, κου Κοντονή και Τζωρτζάτου, οι οποίες κατευθυνόμενες από ένα σκοτεινό πρόσωπο στις υποθέσεις αυτές, την ιατροδικαστή Χαρά Σπηλιοπούλου, η οποία με εντελώς χαριστικό τρόπο, όπως με έχουν πληροφορήσει οι ιατροδικαστές οι οποίοι πλέον υπερασπίζονται την αθωότητα της κα Σ.Π, από φαρμακοποιός, λόγω της συμπάθειας προς αυτήν, αειμνήστου καθηγητού ιατροδικαστικής και με ειδική διάταξη και με ειδικό νόμο της τότε κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε καθηγήτρια ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι δύο αναφερόμενες ανωτέρω ανακρίτριες, κατά παράβαση κάθε συνθήκης ορθής ανακριτικής διαδικασίας, απέφυγαν να εξετάσουν, ειδικά στην περίπτωση της Τζωρτζίνας, καλώντας ως μάρτυρες, παιδοκαρδιολόγους, οι οποίοι θα έπρεπε είτε να επιβεβαιώσουν, είτε να διαψεύσουν τις ενορχηστρωμένες καταθέσεις των παιδιάτρων και ειδικευομένων παιδιάτρων, των διευθυντών και των προϊσταμένων της παιδιατρικής κλινικής του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Πατρών.

Μέχρι σήμερα, ο μόνος ο οποίος, με θάρρος και με την εντιμότητα του αληθινού γιατρού, διέψευσε κατηγορηματικά τις ενορχηστρωμένες αυτές καταθέσεις όλων αυτών των ψευδορκούντων γιατρών είναι ο νευρολόγος ιατρός, κος Αδαμάντιος Κατερέλλος, ο οποίος εξέτασε την αείμνηστη Τζωρτζίνα, όχι στην παιδιατρική κλινική, όπου όπως απεδείχθη επικρατεί ομερτά και προσυνεννόηση και ο οποίος είχε το θάρρος να καταθέσει στο Δικαστήριο ότι στην ουσία το παιδί, όταν εισήχθη στο Καραμανδάνειο με σαφείς ενδείξεις καρδιολογικού προβλήματος, από τις οποίες τελικώς υπέστη ανακοπή καρδιάς και τελικώς τετραπληγία και ο οποίος σε ερώτηση του κου Κούγια απήντησε, εκθέτοντας όλους τους παιδιάτρους ότι αν αυτές οι ενδείξεις καρδιολογικού προβλήματος υπήρχαν στο δικό του παιδί «θα το έπαιρνε και θα το πήγαινε στην Αμερική για να το σώσει».

Τις προηγούμενες ημέρες και ειδικά μετά την ατυχή παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, Πλεύρη, οι συνεργάτες του γραφείου μας ανακαλύψαμε μία συγκλονιστική κατάθεση από άλλη δικογραφία, καθηγήτριας καρδιολογίας σε κορυφαία ιατρική σχολή της Ελλάδος, η οποία διαψεύδει κατηγορηματικά σε αυτή την κατάθεσή της όλα τα ψέματα, τα οποία έχουν καταθέσει ενορχηστρωμένα, για να αποφύγουν ποινικές και αστικές ευθύνες, για ένα τεράστιο ιατρικό λάθος που κατέληξε σε τετραπληγία της Τζωρτζίνας και όλους αυτούς που με κατευθυνόμενες ερωτήσεις της ανακρίτριας, κας Σαλάπα, απέκρυψαν εντελώς την αλήθεια και κατεύθυναν τις καταθέσεις τους εις βάρος της ανυπεράσπιστης τότε κας Σ.Π, η οποία ούτε νομικές γνώσεις έχει, ούτε θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι ο περιφερόμενος καθημερινά σε όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ιδιώτης ιατροδικαστής, απόφοιτος Ιταλικού Πανεπιστημίου και ευνοούμενος της περιβόητης πλέον, κας Σπληλιοπούλου (αυτή είναι που στην υπόθεση Βαλυράκη μετέτρεψε ένα ναυτικό ατύχημα σε ανθρωποκτονία από πρόθεση βάζοντας στη φυλακή δύο φτωχούς αθώους ψαράδες, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις οικογένειες τους στο δρόμο, αφού εντελώς άδικα προφυλακίστηκαν) την οποίαν σκοπίμως ουδέποτε κάλεσε να εξετάσει ως μάρτυρα παρά το ότι όλοι οι ψευδομάρτυρες ιατροί σε όλες τις καταθέσεις ανεφέροντο σε αυτήν για να καλύψουν το τεράστιο ιατρικό λάθος τους, να νοσηλεύουν την αείμνηστη Τζωρτζίνα, διότι δήθεν έπασχε από γαστρεντερίτιδα και αρχόμενη βρογχοπνευμονία, δίνοντας αντιβιοτικά, αντί να αξιολογήσουν ευρήματα αντικειμενικά, επιστημονικά ως καρδιολογική πάθηση, η οποία και πράγματι υφίστατο, με αποτέλεσμα η Τζωρτζίνα να υποστεί ανακοπή και τελικώς τετραπληγία και δυστυχώς για τη Δικαιοσύνη, αντί να είναι στο εδώλιο του κατηγορημένου οι παιδίατροι του Καραμανδανείου, είναι κατηγορούμενη η κα Σ.Π., διότι δήθεν, άλλοτε με ασφυκτικό θάνατο, άλλοτε με κεταμίνη (ακόμη και η δικαιοσύνη μπερδεύτηκε) διάλεξε ένα οργανωμένο δημόσιο νοσοκομείο για να θανατώσει εκεί το αείμνηστο κοριτσάκι της.

Δυστυχώς, για όλους αυτούς τους ασυνείδητους, σήμερα, στο ΜΟΔ Αθηνών, όπου με υποδειγματικό τρόπο διεξάγεται η υπόθεσις της δήθεν ανθρωποκτονίας εις βάρος της Τζωρτζίνας, θα αναδειχθεί η αλήθεια και θέλουμε να δούμε που θα τρέχουν να κρυφτούν όλοι αυτοί που ψευδόρκησαν για να σωθούν οι ίδιοι, το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών που συκοφάντησε τον κ. Κούγια με την ανακοίνωσή του εις βάρος του, αλλά και ο κ. Πλεύρης που έσπευσε να τους υπερασπιστεί."

Ο Αλέξης Κούγιας, παραχώρησε δηλώσεις κατά την είσοδό του στο δικαστήριο, κατά τις οποίες ανέφερε τα όσα ανακοίνώθηκαν από το δελτίο τύπου, ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά του ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων και του Δημητρίου Γαλεντέρη και τόνισε πως θα καταθέσει μηνύσεις στους ιατρούς του Καραμανδανείου. Ακόμη, αναφέρθηκε και στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών και όπως τόσιε 7 οικογένειες θυμάτων τον έχουν εμπιστευτεί να τους εκπορσωπήσει,

Απάντηση στις δηλώσεις του Αλέξη Κούγια, έδωσε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

"Είναι χαρακτηριστικό, ότι όταν ασχολείσαι με τη μεγαλύτερη δίκη και αφιερώνεις την περισσότερη ώρα, στον Λέων, στους άλλους ιατροδικαστές. Προκαταβάλει επιστημονικές απόψεις που δεν έχουν κατατεθεί πουθενά" ανέφερε μεταξύ άλλων.

