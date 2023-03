Τοπικά Νέα

Χαλκιδική – Σιθωνία: Συνελήφθη η 26χρονη που απέδρασε από το ΑΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε καταφέρει να αποδράσει από τις τουαλέτες του ΑΤ. Που την εντόπισαν οι αστυνομικοί. Έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενη για κλοπή «μαμούθ».

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται η 26χρονη που απέδρασε από το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.

Όπως έγινε γνωστό, εντοπίστηκε στις 10.15 το πρωί, στη Νέα Καλλικράτεια, καθώς επέβαινε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελούσε δρομολόγιο από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη.

Η 26χρονη κρατείτο ενόψει της μεταγωγής της στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, καθώς, μετά την απολογία της σε ανακριτή, είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη για κλοπή «μαμούθ», την οποία φέρεται να τέλεσε σε κοσμηματοπωλείο του Πολυγύρου, στις αρχές του περασμένου Νοέμβρη, όταν παραβιάζοντας το κατάστημα, αφαίρεσε κοσμήματα αξίας 600.000 ευρώ.

Το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όμως, κατάφερε να αποδράσει, «τρυπώνοντας» μέσα από παράθυρο τουαλέτας του Αστυνομικού Τμήματος Σιθωνίας. Έκτοτε ήταν σε εξέλιξη έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, που τελικώς ευδοκίμησαν.

Για την απόδρασή της σχηματίζεται δικογραφία και οδηγείται στον εισαγγελέα Πολυγύρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: άνδρας μαχαίρωσε την μητέρα του

Ριτσώνα – καταγγελία: Απόπειρα ομαδικού βιασμού 11χρονης

Καταγγελία - Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν μαθήτρια και ανέβασαν βίντεο στο TikTok