Οικονομία

Pricefox: Οι χώρες - ουραγοί της αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της έρευνας που παρουσιάζει το Pricefox, αναφορικά με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην Ελλάδα, σε σχέση με τους άλλους λαούς της ΕΕ.

Χαμηλή η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων το 2022 σε σύγκριση με τις υπολοιπες χώρες της Ε.Ε., σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat και επεξεργάστηκε το Pricefox.

Στη μελέτη του 2022 του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μετρημένο στη Μονάδα Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ), παρατηρούμε σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

Η ΜΑΔ είναι μια μονάδα μέτρησης χρήματος που εξαλείφει τις διαφορές στα επίπεδα τιμών μεταξύ των χωρών, επιτρέποντας την ουσιαστική σύγκριση μεταξύ τους. Ως σημείο αναφοράς ορίζεται ο μέσος όρος της Ε.Ε. ο οποίος ισούται με 100. Οι χώρες με υψηλότερες τιμές από το 100 ξεπερνούν τον μέσο όρο, ενώ αυτές με χαμηλότερες, δεν το φτάνουν.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα στοιχεία και που ακριβώς βρίσκεται η Ελλάδα.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία, με 261 και 234 μονάδες αντίστοιχα, ξεχωρίζοντας αισθητά από τις υπόλοιπες χώρες και ξεπερνώντας στο υπερδιπλάσιο το μέσο όρο της Ε.Ε.

Ακολουθούν η Δανία (136), η Ολλανδία (130) και η Αυστρία (125). Οριακή απόκλιση από το μέσο όρο παρουσιάζουν η Γαλλία και η Μάλτα με 101 και 102 μονάδες αντίστοιχα.

Στο άλλο άκρο του φάσματος, οι χώρες με τη μικρότερη αγοραστική δύναμη είναι η Σλοβακία (67) και η Βουλγαρία (59).

Η Ελλάδα καταγράφει μόλις 68 μονάδες αγοραστικής δύναμης, τοποθετούμενη στις χαμηλότερες θέσεις της λίστας, πάνω μόνο από τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ε.Ε., η Ελλάδα καταγράφει σημαντικά χαμηλότερη αγοραστική δύναμη.

Όσον αφορά το κόστος ζωής, η Ελλάδα δεν βρίσκεται πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (1,079€) με μέσο κόστος ζωής τα 855€. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 713€ δεν καταφέρνει να καλύψει το μέσο όρο κόστους ζωής στη χώρα μας.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Μονακό με το υψηλότερο κόστος ζωής παγκοσμίως, που ανέρχεται στα 3,334€. Ακολουθούν το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία με 1,907€ και 1,836€ αντίστοιχα.

Στο άλλο άκρο της λίστας, η χώρα με το χαμηλότερο κόστος ζωής παγκοσμίως είναι το Πακιστάν (273€) και ακολουθούν η Βουλγαρία (594€) και η Ρουμανία (605€).

Η Ελλάδα καταγράφει κόστος ζωής €855, τοποθετούμενη κοντά στο μέσο της λίστας. Έχει χαμηλότερο κόστος ζωής σε σύγκριση με τη Γαλλία (1,268€), τη Γερμανία (1,232€) και την Ιταλία (1,136€), αλλά υψηλότερο από τη Σλοβακία (849€) και την Κροατία (833€).

Στον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), η Ελλάδα κατατάσσεται στις χαμηλότερες θέσεις με 111.

Ο ΕνΔΤΚ είναι ένας δείκτης πληθωρισμού που επιτρέπει τη σύγκριση τιμών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Λιθουανία που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών το 2022 φτάνοντας τις 138 μονάδες. Η Ουγγαρία και η Εσθονία έχουν τους επόμενους υψηλότερους δείκτες με 137 και 137 αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, η Ελβετία έχει τον χαμηλότερο δείκτη με 104 και η Κύπρος το δεύτερο μικρότερο με 110 μονάδες.

Συνολικά, τα στατιστικά στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το κόστος ζωής διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών. Η θέση της Ελλάδας στα δύο πρώτα γραφήματα αντανακλά το οικονομικό μειονέκτημα που έχουν οι έλληνες έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών.

Για παράδειγμα, η Ελλάδα κατέχει την 13η υψηλότερη θέση στις χώρες με το μεγαλύτερο κόστος κατοχής αυτοκινήτου.

Η χώρα με το υψηλότερο κόστος κατοχής είναι η Δανία με δείκτη κόστους 8,67, ενώ η χώρα με το χαμηλότερο δείκτη είναι η Αργεντινή (0,67).

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το κόστος κατοχής ενός αυτοκινήτου και η ασφάλεια είναι ένας από αυτούς. Το Pricefox σε βοηθάει να εξοικονομήσεις χρήματα συγκρίνοντας και αγοράζοντας ασφάλεια αυτοκινήτου online. Με την σύγκριση τιμών ασφάλειας αυτοκινήτου, μπορείς να εξοικονομήσεις έως και 40% ετησίως.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέραμα - Μητέρα 6χρονης: είδα το παιδί ξαπλωμένο και τον 43χρονο να το χαϊδεύει σεξουαλικά (βίντεο)

Πιστόριους – αίτημα αποφυλάκισης: Η απόφαση του δικαστηρίου

Πισπιρίγκου - Κούγιας: ο αναισθησιολόγος φταίει για την τετραπληγία της Τζωρτζίνας