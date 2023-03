Πολιτική

Εκλογές - Οικονόμου: οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν ποια Ελλάδα θέλουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε για το νομοθετικό έργο της Βουλής εν όψει των επικείμενων εκλογών στις 21 Μαΐου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Το νομοθετικό έργο θα υπάρχει μέχρι τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και στη συνέχεια η βουλή θα διαλυθεί εντός των προβλεπόμενων από το σύνταγμα χρονικών ορίων» σημείωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και αναφερόμενος στην ημερομηνία των εκλογών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο.

«Ο πρωθυπουργός πιστεύει ειλικρινά στη θεσμικότητα της οποίας βασικό στοιχείο είναι η ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας ώστε η πολιτική κοινωνική και οικονομική ζωή να μην υποτάσσεται σε μικροπολιτικά παιχνίδια» είπε.

«Η σταθερότητα, η συνέπεια, ο σεβασμός στους θεσμούς είναι βασικά αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας και ταυτόχρονα είναι οι οδοί για να πετύχουμε την ανανέωση, τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρα μας» πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι μετά από μια υπερδεκαετή περίοδο αναταραχής και μεγάλων προβλημάτων η Ελλάδα χρειάζεται μια αναβαθμισμένη κανονικότητα. «Οι πολίτες στις επικείμενες εκλογές καλούνται να αποφασίσουν ποια Ελλάδα θέλουν για την επόμενη ημέρα και ποια κυβέρνηση είναι κατάλληλη για να πραγματώσει τις προσδοκίες τους» είπε σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση στα 4 σχεδόν χρόνια που πέρασαν κατάφερε πολλά με την κοινωνία των πολιτών στο πλευρό της. «Δεν θα είχαμε αντέξει τόσες μεγάλες κρίσεις, δεν θα είχαμε καταφέρει όσες μεταρρυθμίσεις ολοκληρώσατε χωρίς την στήριξη, την κατανόηση και την συμπαράσταση του πλέον δυναμικού και υπεύθυνου μέρους της ελληνικής κοινωνίας» είπε.

«Οι ειλικρινείς και απροκατάληπτοι πολίτες αναγνωρίζουν όσα κάναμε για να βελτιώσουμε τη ζωή τους και για να ισχυροποιήσουμε την πατρίδα» σημείωσε.

«Όσα κάναμε δεν μπορούν να μηδενιστούν, να σβήσουν μονοκονδυλιά από όσα δεν προλάβαμε να κάνουμε και από όσα δεν κάναμε όσο καλά και οι ίδιοι θα θέλαμε» σημείωσε.

«Οι ψύχραιμοι και συνετοί πολίτες ξέρουν ότι έχουμε σχέδιο και ισχυρή πολιτική βούληση, τεχνογνωσία και επαγγελματισμό έτσι ώστε την επόμενη τετραετία να προχωρήσουμε γρηγορότερα και αποφασιστικότερα στην ανανέωση των γερασμένων υποδομών, στην αύξηση των μισθών για όλους και τη συνέχιση της βελτίωσης του ΕΣΥ και την αντιμετώπιση των εναπομεινάντων πυρήνων του βαθέως κράτους» είπε ο κ. Οικονόμου υπογραμμίζοντας «ο στόχος είναι να κάνουμε τα καλά καλύτερα και να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα αλλά και τις αδυναμίες».

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική οδός: Ληστεία σε διόδια

“The 2Night Show” - Νίνο: το ημερολόγιο, τα παιδιά του και η αποχή από τη δημοσιότητα (βίντεο)

“Καλάθι του νονού”: Πότε κάνει πρεμιέρα και τι θα περιλαμβάνει