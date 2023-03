Πολιτική

Σακελλαροπούλου στο Βελιγράδι: Καταδικαστέες οι τάσεις αναθεωρητισμού και επεκτατισμού

Επίσημη επίσκεψη στη Σερβία πραγματοποιεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συνάντηση με Βούτσιτς.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε στο Βελιγράδι με τον ομόλογό της τής Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Η επίσημη τελετή υποδοχής πραγματοποιήθηκε μπροστά από το κυβερνητικό κτίριο «Παλάτι της Σερβίας» με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και την απόδοση τιμών από την Προεδρική Φρουρά.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις, η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Ν/Α Ευρώπης, η ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, το ενεργειακό, η κατάσταση στην Ουκρανία και οι συνέπειες της ρωσικής εισβολής. Σε διμερές επίπεδο διαπιστώθηκε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι άριστες και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Σακελλαροπούλου, στην κοινή συνέντευξη Τύπου, «οι σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας παραμένουν σταθερές και αδιατάρακτες εδώ και σχεδόν 150 χρόνια, και αντανακλούν τους σημαντικούς ιστορικούς, πολιτικούς και πολιτισμικούς δεσμούς, καθώς και τη φιλία που συνδέει τους λαούς μας».

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία η Πρόεδρος τόνισε ότι είναι καταδικαστέες οι τάσεις αναθεωρητισμού και επεκτατισμού. «Η αδικαιολόγητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ο συνεχιζόμενος πόλεμος μας υπενθύμισε για ακόμη μία φορά, με τον πλέον σκληρό τρόπο, ότι η ειρήνη δεν είναι δεδομένη. Θα πρέπει να αγωνιζόμαστε όλοι για αυτήν έμπρακτα, με βάση τις αρχές και τις αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Οι τάσεις του αναχρονιστικού αναθεωρητισμού και του επεκτατισμού, από όπου και αν προέρχονται, είναι πλήρως καταδικαστέες και δεν έχουν θέση στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία αποτελεί σημείο καμπής για το ευρωπαϊκό περιβάλλον ασφαλείας. Η στρατιωτική σύγκρουση έχει καταστεί μακροχρόνια και δεν διαφαίνονται, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, προοπτικές διπλωματικής διευθέτησης» επισήμανε.

Η κυρία Σακελλαροπούλου ενημέρωσε το Πρόεδρο της Σερβίας και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. «Ενημέρωσα τον Πρόεδρο Βούτσιτς για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου βιώνουμε ύφεση της έντασης, και επανέλαβα ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ του διαλόγου, του διεθνούς δικαίου και της εδραίωσης σχέσεων καλής γειτονίας, υπό τον όρο του πλήρους σεβασμού των αρχών του διεθνούς δικαίου» δήλωσε.

Επίσης εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και γενικότερα των Δ. Βαλκανίων. «Η χώρα μου, όπως είναι γνωστό, είχε πάντα την άποψη ότι η Σερβία ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Για τον λόγο αυτόν εξέφρασα, για ακόμη μία φορά, τη σταθερή και αταλάντευτη υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Σερβίας και στις σημαντικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που καταβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση» ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου.

Το ζήτημα του Κοσόβου επίσης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο Προέδρων. Η κυρία Σακελλαροπούλου διαβεβαίωσε ότι «η θέση της Ελλάδας στο θέμα του Κοσόβου παραμένει αμετάβλητη». Σε ερώτηση δημοσιογράφου της σερβικής δημόσιας τηλεόρασης αν η Ελλάδα δέχθηκε πιέσεις από το εξωτερικό για να αναθεωρήσει τη στάση της για το Κόσοβο η ΠτΔ επανέλαβε την σταθερή θέση για το θέμα επισημαίνοντας ότι η πολιτική που ασκείται από την Ελλάδα έχει γνώμονα την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. «Πιέσεις έχει υποστεί, ενδεχομένως, (σ.σ. η Ελλάδα) όπως πάντα γίνεται σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά αυτό δεν την έχει επηρεάσει γιατί έχει μια συνέπεια στην πολιτική της» ανέφερε η κυρία Σακελλαροπούλου. Επισήμανε ότι ο διάλογος ανάμεσα στο Βελιγράδι και την Πρίστινα είναι εξαιρετικά σημαντικός για να εδραιωθεί η ειρήνη και η ασφάλεια στην περιοχή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εφαρμοστούν όλα όσα συμφωνήθηκαν κατά τη διαδικασία του διαλόγου.

Αναφερόμενη στο ενεργειακό, το οποίο επίσης απασχόλησε την συνάντηση των δύο Προέδρων, η κυρία Σακεραλλοπούλου επισήμανε ότι η Ελλάδα θα έχει κομβικό ρόλο στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου για τα Δ. Βαλκάνια αλλά και ευρύτερα, επισημαίνοντας ότι τα οφέλη θα είναι σημαντικά και για τις χώρες τις περιοχής μέσω των οποίων θα διέρχονται οι αγωγοί αερίου.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για την υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Σερβίας και για την συνέπεια που επιδεικνύει στο ζήτημα του Κοσόβου. Επισήμανε επίσης ότι «η Σερβία υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ελληνικής Δημοκρατίας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα» σημειώνοντας ότι η στάση αυτή βασίζεται στις αρχές της Χάρτας του ΟΗΕ και δεν πρόκειται να αλλάξει.

Η κυρία Σακελλαροπούλου συναντήθηκε επίσης με την πρωθυπουργό της Σερβίας Άνα Μπρνάμπιτς και επισκέφθηκε το Κοινοβούλιο όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο της Βουλής Βλαντιμίρ Όρλιτς. Σήμερα επίσης θα μεταβεί στο όρος Άβαλα, έξω από το Βελιγράδι, όπου θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η επίσκεψη της ΠτΔ στη Σερβία θα ολοκληρωθεί αύριο, Τετάρτη, με την κατάθεση στεφάνου στο άγαλμα του Ρήγα Φεραίου και την ξενάγηση στον «Πύργο Νεμπόισα» όπου θανατώθηκε ο Έλληνας επαναστάτης και σήμερα λειτουργεί ως μνημειακός, εκθεσιακός χώρος αφιερωμένος στην Επανάσταση των Ελλήνων και των βαλκανικών λαών για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού.

