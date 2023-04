Life

“Family Game” με “ΣΟΥΞΟΥ ΜΟΥΞΟΥ” και “ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΙΑ” το Σάββατο

Το «Family Game» με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά θα μας χαρίσει ακόμα ένα διασκεδαστικό βράδυ Σαββάτου.

Είναι οικογενειακό! Είναι απρόβλεπτο! Είναι μοναδικό! Είναι το «FAMILY GAME», με τους αγαπημένους Μάρκο Σεφερλή και Έλενα Τσαβαλιά, και αυτό το Σάββατο 1η Απριλίου στις 21:00 θα μας χαρίσει άλλο ένα διασκεδαστικό βράδυ!

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Μάρκος και η Έλενα υποδέχονται στο πλατό του «FAMILY GAME» τους «ΣΟΥΞΟΥ ΜΟΥΞΟΥ» και τα «ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΙΑ» για να παίξουν μαζί τους τα πιο αστεία και τρελά παιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης.

Για αρχή, επιβάλλεται ένα πέρασμα από το φημισμένο ζαχαροπλαστείο του «FAMILY GAME».

Επειδή, όμως, ένα γλυκό δεν είναι ποτέ αρκετό, «Ιπτάμενα φρούτα» προσγειώνονται στο πλατό για να χορτάσουν με παιχνίδι τις ομάδες μας.

Σάββατο βράδυ χωρίς «Κρεβατομουρμούρα» δεν γίνεται, έτσι λοιπόν οι ομάδες θα περάσουν μια βόλτα από την κρεβατοκάμαρα του Μάρκου και της Έλενας για ένα ποντάρισμα, αλλά και άφθονο γέλιο!

Ο Μάρκος, βέβαια, δεν επηρεάζεται από τις κρεβατομουρμούρες και τραγουδάει «Δικαίωμα μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα» με την Έλενα να αναρωτιέται «Αν της κάνει πλάκα ο Θεός».

Καλεσμένοι και οικοδεσπότες βάζουν τις φόρμες τους και πάνε στο πιο παγωμένο μέρος για να παρευρεθούν σε μια βάφτιση και από νονοί γίνονται γαμπροί…

Μονόπετρα εμφανίζονται στο «FAMILY GAME» και η πολυπόθητη πρόταση γάμου είναι γεγονός! Ποιος παίκτης θα γονατίσει μπροστά στην καλή του; Ποιος παίκτης θα ακούσει το μεγάλο «ναι»;

Ποια ομάδα θα καταφέρει να περάσει στον μεγάλο τελικό;

Ποια θα διεκδικήσει το έπαθλο των 5000 ευρώ;

«Family Game». Το πιο απίθανο τηλεπαιχνίδι γέλιου έρχεται στον ΑΝΤ1, το Σάββατο 18 Μαρτίου και κάθε Σάββατο στις 21:00, και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου με τις απρόβλεπτες δοκιμασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος όχι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι παρουσιαστές.

«Family Game»: Το παιχνίδι γίνεται οικογενειακή υπόθεση!

Συντελεστές

Εκτέλεση Παραγωγής: Barkingwell Media

Barkingwell Media Executive Producer : Ντόρα Πνευματικάτου

Ντόρα Πνευματικάτου Σκηνοθεσία: Κώστας Καπετανίδης

Κώστας Καπετανίδης Αρχισυνταξία: Πάττυ Ξυράφη, Σόφη Καραγγιάνη

#FamilyGame

«Family Game», με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά: Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

