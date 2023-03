Υγεία - Περιβάλλον

Στο νοσοκομείο ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι

Ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός και νυν γερουσιαστής Σίλβιο Μπερλουσκόνι εισήχθη στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για προγραμματισμένο "τσεκ- απ" και ο "Καβαλιέρε" αναμένεται να λάβει εξιτήριο μέχρι την Τετάρτη.

Ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός είναι 85 ετών και είναι υπό ιατρική παρακολούθηση, λόγω καρδιακής πάθησης και εξαιτίας κόπωσης που είχε παρουσιάσει, μετά από μόλυνση με Covid-19.

