Θεοδωρικάκος για σχέδιο τρομοκρατών: Κανείς δεν μπορεί να πειράξει κάποιον στην Ελλάδα

Τα μηνύματα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για την τρομοκρατία, τον φράχτη στον Έβρο, τη Μύκονο και τις εκλογές.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, για την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης που σχεδίαζε χτύπημα στην Αθήνα, τον φράχτη στον Έβρο, τις παρανομίες στη Μύκονο και τις εκλογές.

Ως «υπόθεση που αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά» χαρακτήρισε την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης που σχεδίαζε χτύπημα στην Αθήνα ο Τάκης Θεοδωρικάκος και μιλώντας για την έρευνα που έγινε, αφού υπήρχαν ενδείξεις ότι, δύο ύποπτοι έστησαν τρομοκρατική οργάνωση με στόχους Ισραηλινών στην Αθήνα, έγιναν έρευνες στην Αθήνα και τη Ζάκυνθο.

«Ο στόχος ήταν οικονομικός και φαίνεται πως εγκέφαλος ήταν ομοεθνής τους από το Ιράν», είπε για τους δύο συλληφθέντες, υπηκόους Πακιστάν, στους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και η υπόθεση είναι στα χέρια των δικαστικών Αρχών».

Ο Υπουργός δεν θέλησε να «προκαταλάβει» κι άλλες συλλήψεις, τόνισε όμως ότι, το μήνυμα από την εξάρθρωση είναι ότι, «οι Αρχές υπέδειξαν ωριμότητα και η Ελλάδα είναι πολύ ασφαλής προορισμός για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Κανείς δεν μπορεί να πειράξει Έλληνες ή ξένους πολίτες που θέλουν τα ταξιδέψουν στη χώρα μας».

Ερωτηθείς για την πορεία κατασκευής του φράχτη στον Έβρο είπε πως, «265.000 παράνομοι μετανάστες απετράπησαν το 2022» ,χάρη στο φράχτη, ενώ την επόμενη Παρασκευή και παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται η κοινοπραξία για τα επόμενα 35χλμ φράχτη που θα γίνουν σε δέκα μήνες, με κρατική χρηματοδότηση.

Ωστόσο, «στόχος είναι να έχουμε χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε σε 2-3 χρόνια να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των 140χλμ, αφού αποδείχθηκε ότι, αυτό το μέτρο είναι το πιο αποτελεσματικό».

Για το θέμα της Μυκόνου και τη σωρεία αυθαιρεσιών που παρατηρείται εκεί, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι, «πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι οι νομοί ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις» και προανήγγειλε 100 πρόσθετοι αστυνομικούς στο νησί.

Συμπλήρωσε δε ότι, «θα έχουμε δράση διαφόρων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. που θα πηγαίνουν στο νησί, θα κάνουν τη δουλειά τους και θα φεύγουν. Όποια υπηρεσία απαιτείται, θα πηγαίνει στο νησί», τονίζοντας ότι, «δεν γίνεται ανεκτή η παρανομία και η προκλητική εγκληματικότητα που υπάρχει στο νησί τα τελευταία χρόνια».

«Εκλογές είναι ανάδελφο κόμμα;», ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου, με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση των εκλογών και το ενδεχόμενο συνεργασιών.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγαλύτερη παράταξη της χώρας και εκπροσωπεί το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού. Δεν είναι ανάδελφο κόμμα», απάντησε, θέτοντας τα διακυβεύματα της κάλπης, που είναι «τα θέματα οικονομίας, το ποιος φέρνει τα μεγαλύτερα εισοδήματα στους πολίτες, της ανασυγκρότησης της χώρας- πεδίο στο οποίο έχουμε κάνει πολλά – και η ασφάλεια».

Κάλεσε δε τους πολίτες να αναλογιστούν «τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε ως εξωγενείς κρίσεις και τα διακυβεύματα που έρχονται».

Επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για τα εκλογικά σενάρια, υπενθυμίζοντας τις συνεργασίες τους με Ανεξάρτητους Έλληνες και Νέα Δημοκρατία, αντίστοιχα και τόνισε ότι, «εμείς στεκόμαστε στην ουσία, ο λαός θέλει σταθερότητα και δεν έχει λόγο να ρισκάρει και να φέρει αποτυχημένα επιχειρήματα, γι’ αυτό και θέλει σταθερότητα και αυτοδυναμία».





