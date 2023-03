Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη που προσφέρει περιγραφή για τυφλούς - Πώς θα γίνει

Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη που προσφέρει ακουστική περιγραφή σε τυφλούς Η ανακοίνωση για τον αγώνα με τον Άρη.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γίνεται η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη η οποία θα προσφέρει στα άτομα με οπτική αναπηρία την υπηρεσία της ακουστικής περιγραφής σε όλους τους αγώνες στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Το έργο παρουσιάστηκε επίσημα από την πειραϊκή ομάδα σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (28/3) στο «Γ. Καραϊσκάκης», παρουσία του δ΄ αντιπρόεδρου και γενικού διευθυντή της ΠΑΕ Κώστα Καραπαπά και του διευθυντή ΕΚΕ, Νίκου Γαβαλά.

Στο πάνελ ήταν επίσης η πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου, καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη και ο τυφλός δικηγόρος, μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», Βαγγέλης Αυγουλάς.

Μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Η υπηρεσία της ακουστικής περιγραφής πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά στο «Γ. Καραϊσκάκης» στον επερχόμενο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη, στη 2η αγωνιστική των play-offs της Stoiximan Super League.

Μία καινοτόμος κίνηση η οποία κάνει τον Ολυμπιακό την πρώτη ομάδα στην Ευρώπη που θα δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με οπτική αναπηρία να παρακολουθούν ισότιμα έναν ποδοσφαιρικό αγώνα με ακουστική περιγραφή.

Στους αγώνες της ομάδας θα υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό αποτελούμενο από καθηγητές του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών για τις ανάγκες της περιγραφής.

Παράλληλα, προς αυτήν την κατεύθυνση ξεκίνησε και η εκπαίδευση φοιτητών του τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (ΕΜΠΟ), οι οποίοι θα συμμετέχουν ενεργά στην περιγραφή και την πλήρη, κατανοητή από τυφλά άτομα, προφορική αποτύπωση των αγώνων.

Οι φοιτητές του Παντείου Πανεπιστήμιου που θα περιγράφουν τους αγώνες είναι οι Μάνος Αγγουριδάκης, Βαγγέλης Βαλαβάνης, Βασίλης Βουτσινάς, Βασίλης Γκουζέλος, Στελίνα Δαρδούγια, Αλέξανδρος Κωνσταντώνης, Χρύσα Μαργαρώνη, Ραφαέλα Μητροπούλου, Νίκος Ναούμ, Σοφία Σακαβέλη, Ιζαμπέλα Τουγλή, Αντώνης Χαλάς, Αίαντας Χαρωνίτης και Μάρθα Χωριαννοπούλου.

Ο στόχος του καινοτόμου αυτού έργου είναι σε κάθε αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης» να υπάρχει διαθέσιμη ισότιμα, η βιωματική εμπειρία μέσω του Σχολιασμού Ακουστικής Περιγραφής σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Η ανθρωπιστική αυτή δράση θα βοηθήσει ανθρώπους με οπτική αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα στην παρακολούθηση του αγώνα και στην στήριξη της αγαπημένης τους ομάδας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο το προσδοκώμενο και επιθυμητό όφελος έγκειται στη διασφάλιση των δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των ατόμων με αναπηρία και στην ισότιμη αντιμετώπισή τους, ενώ καταπολεμούνται στερεότυπα, προκαταλήψεις και πρακτικές αποκλεισμού σχετικά με τα ΑμεΑ.

Με τον τρόπο αυτό μετουσιώνεται σε πράξη η αποκλειστική προσδοκία του προγράμματος που έγκειται στο γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή της χώρας.

Σε κάθε αγώνα ο Ολυμπιακός θα φιλοξενεί στα δημοσιογραφικά θεωρεία 5 τυφλούς με τους συνοδούς τους, οι οποίοι με τη χρήση ακουστικών θα απολαμβάνουν την ακουστική περιγραφή των εντός έδρας αγώνων του Ολυμπιακού, την οποία θα κάνουν φοιτητές του τμήματος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Παντείου Πανεπιστημίου, που παρακολούθησαν με επιτυχία σχετικό σεμινάριο.

Παράλληλα, η περιγραφή θα ανεβαίνει στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Παντείου Πανεπιστημίου, το Ράδιο Πάντειον Sports, προκειμένου το link της μετάδοσης να «μοιράζεται» στις κοινότητες των τυφλών στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Όπως και με τα ΑμεΑ που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και χρησιμοποιούν για το λόγο αυτό ειδικά αμαξίδια, έτσι και με τους τυφλούς, η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα εκδίδει ανακοίνωση λίγες ημέρες πριν από τα ματς για τη διάθεση των θέσεων και ακολούθως ανακοίνωση για την εξάντληση των θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο της ΠΑΕ σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που θα γνωστοποιείται στην ανακοίνωση.

Η είσοδος των τυφλών και των συνοδών τους θα γίνεται από τη θύρα εισόδου των δημοσιογράφων. Έτσι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το ασανσέρ για ευκολότερη πρόσβαση στις θέσεις τους.

Να διευκρινιστεί πως θα διατηρηθεί και στην επόμενη περίοδο η παροχή της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους τυφλούς που επιλέγουν να αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας, καθώς ο συνοδός τους θα αποκτά δωρεάν εισιτήριο διαρκείας.

Η ανακοίνωση για τον αγώνα με τον Άρη:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των Ατόμων με Οπτική Αναπηρία που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη μέσω της υπηρεσίας της ακουστικής περιγραφής, ενημερώνει τα εξής:

Για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής των Stoiximan Super League Playoffs απέναντι στον Άρη, που θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» την Κυριακή 2/4 και ώρα 21:00, τα Άτομα με Οπτική Αναπηρία θα μπορούν να επικοινωνούν στον αποκλειστικό για αυτά τηλεφωνικό αριθμό 210-4143000, ο οποίος θα λειτουργεί την Τετάρτη 29/3 και ώρες 12:00 – 13:00 έως την κάλυψη των θέσεων και να δηλώνουν την κράτηση θέσης τους.

Ακολούθως και αφού πιστοποιείται πως είναι Άτομα με Οπτική Αναπηρία, το όνομά τους καθώς και του ενός συνοδού τους θα καταγράφονται στη σχετική λίστα με σειρά προτεραιότητας μέχρι και την κάλυψη του αριθμού των θέσεων.

Μετά την κάλυψη των θέσεων θα εκδοθεί σχετική ενημερωτική ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός».

