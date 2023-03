Life

Δράκος Κόμοντο: Γεννητούρια σε ζωολογικό κήπο (βίντεο)

Πέντε Δράκοι του Κόμοντο γεννήθηκαν σε ζωολογικό κήπο της Φουενχιρόλα

Πέντε Δράκοι του Κόμοντο γεννήθηκαν στον ζωολογικό κήπο της Φουενχιρόλα, στην πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια αναπαραγωγής της μεγαλύτερης σαύρας στον κόσμο – είδος που απειλείται με εξαφάνιση – εδώ και μια δεκαετία στην Ισπανία.

«Πρόκειται για ένα σπουδαίο επίτευγμα για όλους μας» είπε σήμερα στο πρακτορείο Reuters η Μιλάγκρος Ρομπλέδο, επικεφαλής του τμήματος Ερπετολογίας στον ζωολογικό κήπο της Φουενχιρόλα, η οποία αυτοαποκαλείται «μητέρα» των Δράκων του Κόμοντο.

Η 13χρονη Όρα γέννησε δώδεκα αυγά τον περασμένο Αύγουστο. Πέντε από αυτά επιλέχθηκαν και εκκολάφθηκαν σε θερμοκοιτίδα ύστερα από επτά μήνες.

«Ήταν ένα σπουδαίο επίτευγμα, κουραστικό και χρονοβόρο, το οποίο όμως μας έδωσε μεγάλη ικανοποίηση», είπε η Ρομπλέδο, υποστηρίζοντας ότι το μέλλον του απειλούμενου είδους προοιωνίζεται ελπιδοφόρο.

Το κάθε σαρκοβόρο ερπετό, που ζυγίζει σήμερα λιγότερο από ένα λεμόνι, αναμένεται να φθάσει σε βάρος τα 70 κιλά και σε μήκος τα τρία μέτρα.

Οι γονείς των νεογνών ζευγάρωσαν στις 24 Ιουνίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Ιωάννη στην Ισπανία, και ο πρώτος Δράκος του Κόμοντο που εκκολάφθηκε «βαφτίστηκε» Χουανίτο.

Στην άγρια φύση, οι νεογέννητοι Δράκοι του Κόμοντο αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο έδαφος, προτιμώντας τις κορυφές των δέντρων και είναι ανεξάρτητοι από πολύ μικρή ηλικία. Σε συνθήκες αιχμαλωσίας, όμως, φιλοξενούνται απομονωμένοι ώστε οι κτηνίατροι να παρακολουθούν την ανάπτυξή τους, προτού μεταφερθούν στο καταφύγιο όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα ερπετά και παρουσιαστούν στο κοινό.

Το 2021 ο Δράκος του Κομόντο εντάχθηκε στην «Κόκκινη Λίστα» της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης, αφού εκτιμάται πως μόλις 1.500 ερπετά του συγκεκριμένου είδους υπάρχουν σήμερα στον πλανήτη.

