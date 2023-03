Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Αφροδίτη, ο Άρης και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

"Θέλω αυτόν τον καιρό να παρακολουθήσετε τα νέα. Η Αφφροδίτη μέχρι το τέλος της εβδομάδας αγγίζει τον Ουρανό. Εκτός από τα οικονομικά επηρεάζει και τις αξίες", είπε κατά την έναρξη της ενότητας η Λίτσα Πατέρα.

"Ο Άρης, λειτουργεί παραπλανητικά. Η Σελήνη που είναι στον Καρκίνο, προσπαθηστε να επωφεληθείτε σε οικογενειακά θέματα." συνέχισε και τόνισε πως "η Αφροδίτη ακόμη, θα κάνει το θαύμα της τόσο στα προσωπικά όσο και στα οικονομικά".

Η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

