Κοινωνία

Ασέλγεια σε 4χρονο: Ένταση στην δίκη του 29χρονου ποδοσφαιριστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγγενείς του παιδιού προσπάθησαν να τον λιντσάρουν. Η δίκη διεξάγεται στο στρατοδικείο Ιωαννίνων.



Ένταση σημειώθηκε στο Στρατοδικείο Ιωαννίνων κατά την μεταγωγή 29χρονου ποδοσφαιριστή από το Αγρίνιο ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε τετράχρονο αγοράκι.

Μπροστά στον κατηγορούμενο ο οποίος μεταφέρθηκε από τις φυλακές Γρεβενών συγγενείς του μικρού άρχισαν να φωνάζουν και να ζητούν την παραδειγματική του τιμωρία από τη δικαιοσύνη.

Η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινωνία του Αγρινίου αποκαλύφθηκε μέσα από τις ζωγραφιές του 4χρονου. Τη φύλαξη του παιδιού είχε η μητέρα του κατηγορουμένου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την περίοδο που ήταν φαντάρος, το καλοκαίρι του 2021, πήγαινε στο σπίτι και με την ανοχή της μητέρας του ασελγούσε στο ανήλικο αγοράκι.

Οι φωτογραφίες του κατηγορουμένου δόθηκαν στη δημοσιότητα με εισαγγελική εντολή στις 18 Οκτωβρίου. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου και σε κίνδυνο σε βάρος της μητέρας του 29χρονου.

Φωτογραφία: epiruspost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τρομοκρατικό δίκτυο στην Ελλάδα: Πώς απετράπη η επίθεση σε εβραϊκό εστιατόριο στου Ψυρρή

“Το Πρωινό” - Καρατζά για Κούγια: δεν γράφω πουθενά ότι οι γιατροί δεν επικοινώνησν μαζί μου

Βόλος: Καταδίκη για την μητέρα που κρατούσε σε ομηρία τις κόρες της