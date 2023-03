“The 2Night Show”: με εκλεκτή παρέα την Τετάρτη (εικόνες)

Life

Ποιους υποδέχεται στο πλατό του "The 2Night Show" ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το βράδυ της Τετάρτης.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ελπίδα. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μοιράζεται στιγμές από τη μακρόχρονη, επιτυχημένη πορεία της, Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στον τραγουδιστή αδελφό της, Κώστα Καράλη, που την στήριξε στα πρώτα της βήματα, στην «αποχή» της από τα νυχτερινά μαγαζιά, καθώς και στη συνεργασία της με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.

Γιατί έβαλε τα κλάματα, όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision, με το τραγούδι «Σωκράτη, εσύ Σουπερστάρ»; Για ποιο λόγο δεν προχώρησε η συνεργασία της με τον Χούλιο Ιγκλέσιας; Πότε πέρασε στρατοδικείο και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών; Επίσης, μιλάει για την οδυνηρή απώλεια του συζύγου της, για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αλλά και για την ευτυχία που νιώθει, περιμένοντας το πρώτο της εγγόνι. Τέλος, μας προσκαλεί να την απολαύσουμε στις εμφανίσεις της με τον ταλαντούχο Γιάννη Χριστοδουλόπουλο, στο θέατρο «Μπέλλος».





Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Ελένη Τσολάκη. Η όμορφη παρουσιάστρια, ραδιοφωνική παραγωγός και blogger, μιλάει για τις μεγάλες αλλαγές που έγιναν στη ζωή της τα τελευταία χρόνια. Πώς αντέδρασε ο Λάκης Παπαδόπουλος, όταν την άκουσε να τραγουδάει;

Πώς διαχειρίζεται τα δημοσιεύματα που γράφονται για εκείνη; Πόσο «open» είναι στο ενδεχόμενο μιας καθημερινής πρωινής εκπομπής; Επίσης, εξηγεί τους λόγους που νιώθει ότι πατάει στα πόδια της με την εκπομπή, «Open Weekend» και τις σκέψεις που κάνει ενόψει της λήξης του συμβολαίου της με το κανάλι της.

Τέλος, δείχνει τη δύναμή της και αποδεικνύει ότι το σώμα της έχει μνήμη, λόγω πρωταθλητισμού, παράλληλα όμως, δοκιμάζει και τα πιο… «hot» πατατάκια, χωρίς να ξέρει τι την περιμένει.

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Τάσο Λέκκα. Ο νεαρός ηθοποιός δεν περνάει απαρατήρητος μόνο για το ταλέντο του, αλλά και για την απίστευτη ομοιότητά του με τον Αμερικανό Adrien Brody.

Επίσης, περιγράφει τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει ηθοποιός, σε ηλικία 3 ετών, βλέποντας μια ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν. Μεταξύ άλλων, μιλάει για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, για την έλλειψη της πατρικής φιγούρας, αλλά και για τη στήριξη της μητέρας του σε κάθε «βήμα». Πώς αντέδρασε όταν είδε τον εαυτό του, για πρώτη φορά, στην τηλεόραση; Τέλος, περιγράφει την εμπειρία του ως Τάσος στη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει» και μιλάει για τη θεατρική παράσταση «Η νύχτα των Μυστικών», στην οποία συμμετέχει, στο θέατρο «Μπέλλος».

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

