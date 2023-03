Life

Βασιλιάς Κάρολος: Το πρώτο επίσημο πορτρέτο του (εικόνες)

Αποκαλυπτήρια για το πρώτο επίσημο πορτρέτο του Καρόλου ως βασιλιά έγιναν στη Βρετανία.

Το πρώτο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου Γ' ήρθε στην δημοσιότητα την ώρα που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψή στη Γερμανία. Δημιουργός του ο 'Αλιστερ Μπάρφορντ (Alastair Barford), ο οποίος έπρεπε μέσα σε δύο εβδομάδες να ολοκληρώσει το έργο.

Ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίζεται να φοράει μπλε κοστούμι, λευκό πουκάμισο, ροζ γραβάτα ενώ στο χέρι του φοράει ένα βραχιόλι που του έδωσε ο αρχηγός των ιθαγενών του Αμαζονίου. Λέγεται ότι συμβολίζει το πάθος του για τη βιωσιμότητα και για την κλιματική αλλαγή.

Ήταν μία εμφάνιση του βασιλιά Καρόλου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Μπάκιγχαμ, τον Φεβρουάριο του 2023, για την κλιματική αλλαγή. Ο Μπάρφορντ έπρεπε μέσω εικόνων και σκίτσων να φιλοτεχνήσει τον πίνακα.

«Ήταν μια τρομακτική τιμή! Είναι μεγάλη ευθύνη να δημιουργείς ένα πορτρέτο κάποιου που σημαίνει τόσα πολλά για τόσους πολλούς ανθρώπους» είπε ο καλλιτέχνης και πρόσθεσε. «Ήθελα να αποτυπώσω τη ζεστασιά και την ευαισθησία του, καθώς και την ενσυναίσθηση που επιδεικνύει πάντα στις αλληλεπιδράσεις του με τους ανθρώπους που γνώρισε».

Σύμφωνα με το Τatler το νέο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου Γ' αναμένεται να αποτελέσει το εξώφυλλο του περιοδικού Illustrated Coronation Edition.

Σημειώνεται, ότι ο καλλιτέχνης Αλάστερ Μπάρφορντ, ο οποίος είχε φτιάξει και το πορτρέτο της βασίλισσας Ελισάβετ της Β’, το 2015, της μακροβιότερης μονάρχη της Βρετανίας.

