Life

Βασιλιάς Καρολος: “Στον αέρα” η επίσκεψη στη Γαλλία λόγω των διαδηλώσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα του βασιλιά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία ενδεχομένως να επηρεάσουν τα σχέδια για την προγραμματισμένη επίσημη επίσκεψη του βρετανού βασιλιά Καρόλου την ερχόμενη εβδομάδα, όπως είπε σήμερα μια πηγή των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ. "Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και δεχόμαστε συμβουλές από το υπουργείο Εξωτερικών και τη γαλλική πλευρά", είπε η πηγή. "Πιθανόν να επηρεαστούν θέματα επιμελητείας".

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα αναζητήσει τρόπους ώστε να ηρεμήσει η κατάσταση εν μέσω της αυξανόμενης οργής σε όλη τη Γαλλία για το σχέδιό του για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Χθες Τρίτη πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων και οδοφράγματα σε διαδηλώσεις στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της χώρας κατά την έκτη νύχτα συγκρούσεων διαδηλωτών με την αστυνομία.

Ο βασιλιάς Κάρολος πρόκειται να μεταβεί στη Γαλλία την Κυριακή στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του -- η πρώτη από τότε που ανήλθε στον βρετανικό θρόνο. Το ταξίδι του περιλαμβάνει επίσκεψη στο μουσείο Ορσέ και δείπνο στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών. Περιλαμβάνει ακόμη εκδηλώσεις στην Αψίδα του Θριάμβου προτού αναχωρήσει με τρένο για την πόλη Μπορντό.

Η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα του βασιλιά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει από τον Μακρόν να ματαιώσει την επίσκεψη εξαιτίας των συνεχιζόμενων εντάσεων στη χώρα. Οι καθημερινές διαδηλώσεις μαζί με τις κυλιόμενες απεργίες που έχουν επηρεάσει τον τομέα πετρελαίου της χώρας, τις δημόσιες μεταφορές και την αποκομιδή απορριμμάτων --κυρίως στο Παρίσι-- συνιστούν τη σοβαρότερη απειλή για την εξουσία του κεντρώου προέδρου μετά τις κινητοποιήσεις των "Κίτρινων Γιλέκων" πριν από τέσσερα χρόνια.

"Απίστευτο! Θα έχουμε τον Εμανουέλ Μακρόν, τον μονάρχη, που πρόκειται να υποδεχτεί τον βασιλιά Κάρολο τον Γ' στις Βερσαλλίες", είπε η Σαντρίν Ρουσό, βουλευτής του κόμματος των Οικολόγων. "Φυσικά και θα πρέπει να ματαιώσει την επίσκεψή του. Είναι στ' αλήθεια προτεραιότητα να υποδεχτεί τον Κάρολο Γ' στις Βερσαλλίες;".

Διαδηλωτές έχουν ήδη συγκρουστεί με την αστυνομία στις Βερσαλλίες με αφορμή το σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, που έχει προκαλέσει λαϊκή δυσαρέσκεια, με την αστυνομία να τους εμποδίζει να προχωρήσουν προς το κτίριο αυτό που κατασκευάστηκε τον 17ο αιώνα στη διάρκεια της βασιλείας του Λουδοβίκου ΙΔ' .

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: νέα δουλειά, νέα ζωή για τον πατέρα των νεκρών κοριτσιών (βίντεο)

Προπονητής Τάε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: βαρύ κατηγορητήριο για τον 44χρονο

“Το Πρωινό” - Πατέρας Καρολάιν: Δειλός ο δολοφόνος, η “μεταφορά ναρκωτικών” τρέλανε την κόρη μου (βίντεο)