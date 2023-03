Οικονομία

ΟΔΔΗΧ - 5ετές ομόλογο: 2,5 εκατομμύρια άντλησε το Δημόσιο

Οι προσφορές που δέχθηκε το ελληνικό ομόλογο και η κάλυψη των δανειακών αναγκών του έτους.

Το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ άντλησε τελικά το Δημόσιο μέσω νέας της έκδοσης του νέου πενταετούς ομολόγου.

Στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών εμφανίστηκε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον καθώς οι προσφορές έφτασαν τα 19,1 δισ.ευρώ, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Με τη σημερινή κοινοπρακτική έκδοση ο ΟΔΔΗΧ κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του φετινού δανειακού προγράμματος που αναμένεται στα 7 δισ. Από τις αρχές του έτους έχει ήδη δανειστεί τα 6 δισ. με τη σημερινή έκδοση.

To επιτόκιο διαμορφώνεται στις 90 μονάδες βάσης επί του mid swap, δηλαδή περίπου 3,92%, ενώ η αρχική καθοδήγηση του ΟΔΔΗΧ ήταν κατά 5 μονάδες βάσης υψηλότερη.

Σε σχόλιό του για την έκδοση του 5ετούς ομολόγου, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέρει: «Η Ελλάδα προχώρησε, σήμερα, στην έκδοση 5ετούς ομολόγου, αντλώντας 2,5 δισ. ευρώ από τις αγορές.

Έκδοση επιτυχής, παρά το ιδιαίτερα ρευστό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, καθώς συγκέντρωσε υψηλή ζήτηση, καλή ποιότητα κεφαλαίων και ικανοποιητικό κόστος δανεισμού.

Έτσι έχουμε καλύψει, έγκαιρα και μεθοδικά, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εφετινών δανειακών αναγκών της χώρας, διασφαλίζοντας υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και για την περίοδο μετά τις εκλογές.

Ταμειακά διαθέσιμα της χώρας που υπερβαίνουν, και πάλι, τα 38 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, παρά την έντονη διεθνή μεταβλητότητα, η διαφορά επιτοκίου (spread) με το αντίστοιχο γερμανικό βρίσκεται περίπου στο 1/4 των αρχών του 2019.

Αυτό οφείλεται στην υψηλή ανθεκτικότητα, την ισχυρή δυναμική και τις ευοίωνες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν την τελευταία τετραετία, με την άσκηση υπεύθυνης και συνετής οικονομικής πολιτικής από τη σημερινή Κυβέρνηση».

