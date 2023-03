Πολιτισμός

Η “Κυρά του Έβρου” απέκτησε δορυφορικό τηλέφωνο και Ίντερνετ (εικόνες)

Η ακρίτισσα Άρτεμη Παπακωστίδου έχει πλέον σύγχρονη τεχνολογία επικοινωνίας και νιώθει πολύ χαρούμενη που θα μπορεί να επικοινωνεί όχι μόνο με τις δύο κόρες της, αλλά και με όλο τον κόσμο, όπως και να «ανοίξει το Instagram...

Είναι μια φωτεινή ημέρα με λαμπερό ήλιο, βλάστηση που οργιάζει και υπέροχες εικόνες των νερών που μοιράζεται η χώρα με τους γείτονες της αυτή που ξημερώνει για την καλύβα με την ελληνική σημαία στον ψηλό ιστό στην άκρη του χάρτη της Ελλάδας. Η "Κυρά του Έβρου" σταματά για λίγο την κουβέντα μαζί μας και προθυμοποιείται να πάει να βγάλει μια φωτογραφία τα σημερινά της δίχτυα αν και σήμερα ήταν «μια πολύ δύσκολη ημέρα» στο ψάρεμα και η ψαριά «είναι λίγο φτωχή» ώστε να μας τη στείλει. "Εκανε καιρό 'ψες που βάλαμε τα δίχτυα και τα έκανε... αγνώριστα. Δεν πειράζει όμως. Θα τα καταφέρουμε να τα βγάλουμε τα ψάρια σήμερα, είναι κόσμος εδώ!»περιγράφει με μπρίο από την άλλη άκρη του τηλεφώνου η ακρίτισσα 'Αρτεμη Παπακωστίδου που είναι χαρούμενη που έχει "μουσαφίρηδες". Γύρω της τεχνικοί έχουν πριν από λίγη ώρα ολοκληρώσει την τοποθέτηση συστήματος δορυφορικής επικοινωνίας που θα της επιτρέψει να επικοινωνεί όχι μόνο με τις δύο κόρες της, αλλά και με όλο τον κόσμο όπως και να "ανοίξει το Instagram..." για να μοιράζεται την ζωή της στην μακρινή γωνιά της Ελλάδας.

Η 67χρονη κυρία Παπακωστίδου ζει στο συγκεκριμένο σημείο του Δέλτα Έβρου από τα 25 της και δηλώνει ιδιαίτερα χαρούμενη που έχει πλέον μια τεχνολογία επικοινωνίας. "Νιώθω πολύ καλά που βρίσκομαι σε αυτό το σημείο τη Ελλάδας και πολύ καλύτερα σήμερα αφού με τίμησαν με την παρουσία τους και με την ωραία δορυφορική κεραία που έβαλαν και έτσι είμαι πολύ χαρούμενη", ανέφερε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ ΜΠΕ, "Πρακτορείο 104.9FM", για τις ιδιομορφίες της ιδιαίτερης ζωής της. "Η ζωή εδώ είναι δύσκολη, κάτι που ισχύει όμως για αυτούς που δεν την ξέρουν καθώς για μένα είναι θα έλεγα και πολύ εύκολη. Και την κοινωνικότητα μου την έχω, και τις επαφές μου με το χωριό, ακόμη και παρέλαση έκανα!" τονίζει με έμφαση η "Κυρά του Έβρου" .

"Τώρα θα μπορώ να επικοινωνώ με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου και με όλο τον κόσμο. Μέχρι σήμερα το σκεφτόμουν μην τελειώσει η κάρτα και χάσουμε και τα περισσευούμενα μας..." εξηγεί η κυρία Παπακωστίδου που έχει κάνει τον συγκεκριμένο τόπο σπίτι της μαζί με τον "βράχο" της, όπως τον αποκαλεί, τον σύζυγο Νίκο Παπακωστίδη. Η "Κυρά του Έβρου" σημειώνει με έμφαση πως δεν νιώθει φόβο να ζει στην άκρη των συνόρων ενώ δηλώνει υπερήφανη που έζησε τόσα χρόνια στη συγκεκριμένη γωνιά της Ελλάδας και "σηκώνει την ελληνική σημαία" δύο χιλιόμετρα από την γειτονική Τουρκία πάνω από τη στέγη της καλύβας.

Ψαράς εδώ και δεκαετίες, ακολούθησε τον άντρα της τον Νικόλα στο επάγγελμα και παραμένει στη μάχη για το μεροκάματο όσο περνούν τα χρόνια, μεροκάματο που βγαίνει από τα πλάσματα του νερού. "Τον ακολούθησα, και από τότε είμαστε μαζί μέσα στη βάρκα και μέσα στην καλύβα εδώ στο Δέλτα του Έβρου. Παλιά είχε εδώ πολλούς ψαράδες, καμιά κατοσταριά. Μείναμε λίγοι αλλά εμείς δεν μπορούμε να τον αποχωριστούμε τον τόπο. Κάθε χρονιά και κάθε εποχή το ψωμί μας βγαίνει αλλιώς. Κάθε εποχή έχει το δικό της ψάρι. Αυτή την εποχή βγάζαμε σουπιές που δίνανε καλό μεροκάματο, φέτος δεν έχει όμως, έχουμε χάσει με τα χρόνια και πολλά είδη ψαριών. Τώρα δουλεύουμε τα κεφαλόπουλα που για την ώρα είναι στο Δέλτα ... ένα μεροκαματάκι μικρό μας δίνουνε ενώ δουλεύουμε και γαρίδες που φανήκανε ξανά εδώ και δύο χρόνια όπως και γλώσσες που αυτές τις μέρες όμως μας έχουν... αφήσει! Από την άλλη έχουμε να ψαρέψουμε και τα μπλε καβούρια και ψάχνουμε έμπορο να τα εμπορευτούμε," εξηγεί περιγράφοντας τη φύση της καθημερινής δουλειάς της η "Κυρά του Έβρου" .

Η λύση της δορυφορικής επικοινωνίας με ελληνικό χρώμα

Τις δυνατότητες επικοινωνίας στην κυρία Παπακωστίδου δίνει από σήμερα ένας δορυφόρος επικοινωνιών Hellas Sat που στέκεται 35.786 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Γης. "Μόλις ενώσαμε το δορυφορικό τηλέφωνο της κυρίας 'Αρτεμης Παπακωστίδου που πλέον θα έχει και φωνητική επικοινωνία αλλά και Instagram και πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα είναι σε επαφή με όποιον θέλει ζωντανά. Μέχρι σήμερα η κυρία 'Αρτεμης επικοινωνούσε μέσω Τουρκίας καθώς οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, όπως συμβαίνει σε ακριτικά μέρη, δεν έχουν εγκαταστήσει πομπούς και είναι πάρα πολύ δύσκολο να επικοινωνήσει κάποιος. Θα έπρεπε μάλιστα, όπως της είχε εξηγηθεί, να πληρώσει μερικές χιλιάδες ευρώ για να έχει επικοινωνία στην καλύβα της", λέει στο «Πρακτορείο FM 104,9» μιλώντας από την αυλή του ζευγαριού ο κ.Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, διευθύνων σύμβουλος της Hellas Sat.

"Έχουμε ως Hellas Sat μια κοινή δράση με τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εγκαταστήσαμε πλέον δορυφορικό Ίντερνετ ώστε να μπορεί η κυρία 'Αρτεμη να επικοινωνεί. Δεν μπορούσαμε να την αφήσουμε χωρίς επικοινωνία. Εμείς ως Hellas Sat είχαμε ασχοληθεί στο παρελθόν με πολλές παρόμοιες δράσεις, σε περιοχές της Ελλάδας όπου υπήρχαν παρόμοια ζητήματα όπως και σε περιοχές της Αφρικής χωρίς επικοινωνίες, μεταξύ άλλων. Με το σύστημα που διαθέτει σήμερα η κα Άρτεμης έχει πια πιο γρήγορο Ίντερνετ από αυτό που έχει ο κάτοικος της Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αριστοτέλους", αναφέρει δίπλα από το ζευγάρι των ψαράδων ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Hellas Sat ενώ οι τεχνικοί ολοκληρώνουν τις τελικές ρυθμίσεις του εξοπλισμού που εγκατέστησαν.

Το σοβαρό "αλλά και συμβολικό" πρόβλημα της κυρίας Άρτεμης

Λίγες ημέρες πριν ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Αθανάσιος Στάβερης βρέθηκε στο σπίτι της κυρίας Παπακωστίδου όπου και φιλοξενήθηκε για λίγες ώρες και έτσι προέκυψε το σχέδιο για την εγκατάσταση συστήματος δορυφορικής τεχνολογίας με το οποίο θα μπορεί να έχει τρόπο επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο."Αφού είδαμε πως η κυρία 'Αρτεμη φυλά Θερμοπύλες αλλά έχει πρόβλημα με το τηλέφωνο έγινε η επικοινωνία με την Hellas Sat. Στη συγκεκριμένο σημείο είναι πραγματικά δύσκολο να υπάρχει πρόσβαση στα δίκτυα που έχουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, και γιατί είναι μια προστατευόμενη περιοχή, από την άλλη μεριά όμως δεν μας άρεσε καθόλου το ότι η κυρία Άρτεμη -όπως και άλλοι κάτοικοι στα σύνορα- πολλές φορές παίρνουν σήμα τηλεπικοινωνιακό από τους γείτονες. Με δεδομένη λοιπόν και την συνεργασία που έχουμε με την Hellas Sat, έγινε και η επικοινωνία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Hellas Sat, και είδαμε πως υπάρχει η δυνατότητα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα να έχει η κυρία Παπακωστίδου και ο σύζυγος της Ίντερνετ", ανέφερε ο κ. Στάβερης. "Το νέο αίτημα τώρα της κυρίας Παπακωστίδου είναι να της φτιάξουμε λογαριασμούς στο Instagram, το Facebook ώστε να μπορεί να επικοινωνεί...", προσέθεσε.

"Το πρόβλημα της κυρία 'Αρτεμης είναι σοβαρό αλλά είναι και συμβολικό. Η ίδια μαζί με τον σύζυγο της ζούνε περισσότερα από 40 χρόνια στο Δέλτα του Έβρου. Η σημαία που έχει το σπίτι της είναι και η τελευταία σημαία πριν ο τόπος σταματήσει να είναι Ελλάδα οπότε και θεωρήθηκε υποχρέωση του υπουργείου αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης η κυρία Παπακωστίδου να έχει Ίντερνετ και να μπορεί να μας στέλνει τα νέα της μέσα π.χ και από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης..." προσέθεσε ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

"Για εμάς, τους Ευρίτες ή αυτούς που βρίσκονται στο Καστελόριζο, δεν είναι περίεργο που είμαστε ακρίτες στα σύνορα της Ελλάδας. Όλοι (σ.σ όσοι κατοικούν σε αυτές τις γωνιές της Ελλάδας) δεν αισθάνονται φόβο. Όλοι όσοι ζούμε εδώ, είναι η πατρίδα μας και είμαστε υπερήφανοι που είμαστε εδώ πέρα. Το μόνο που θέλουμε είναι την πολιτεία δίπλα μας", προσέθεσε από την πλευρά της και από το νέο της δορυφορικό τηλέφωνο η κυρία 'Αρτεμης, η "Κυρά του Έβρου" της Ελλάδας.

